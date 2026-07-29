El Centre del Carme inaugura ‘CCCCinema d’Estiu’ con una charla del director Steven Starr y la proyección de ‘Joey Breaker

El cineasta Steven Starr y el reestreno de su película ‘Joey Breaker’ (1992) abre el viernes el ciclo ‘Embriagados de humor. América y la comedia ' en el Centre del Carme en una nueva edición del ciclo CCCCinema d’Estiu..Será a las 21.30 horas cuando el claustro gótico del CCCC, acogerá una charla con Steven Starr, quien viaja desde Los Ángeles a València para abrir el ciclo, junto al director del programa, Daniel Gascó.

Durante la charla Starr, quien ha sido agente de artistas y amigo personal de Bob Marley, hablará sobre su trabajo como agente, su vínculo con cineastas como Ang Lee o Tom Dicillo, de su trabajo con Andy Warhol, Tim Robbins o Christopher Walken. Su película, ‘Joey Breaker’ (1992), ganó el premio del público en el Festival Internacional de Cine de Santa Barbara y fue proyectada en la XIV Mostra de Valencia en el año 1993.

En el largometraje chocan dos mundos: el de los negocios de Joey Breaker y el compromiso social de Cyan Worthington, interpretada por Cedella Marley (hija de Bob Marley), un compromiso que se ve reforzado por su banda sonora con temas del rey del reaggie, junto a Ziggy Marley y Salif Keita. En la película aparece también Philip Seymour Hoffman, en lo que fue su primer papel importante en el cine.

Un ciclo de 27 comedias

‘Joey Breaker’ será la primera de las 27 comedias que componen este año el ciclo, que convertirá el claustro gótico del CCCC en un cine de verano, cada noche de agosto a las 22 horas y con entrada gratuita.

El director-gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda ha recordado que este ciclo es “una propuesta diferente que parte de la investigación de Daniel Gascó, gracias a la cual, por primera vez, se proyecta una película que ha sido rescatada como es Joey Breaker, junto a otros 14 títulos inéditos en España”. nPara Bugeda “es una selección única que busca un equilibrio entre lo inédito y lo popular en un marco patrimonial como es nuestro claustro gótico, de forma gratuita, para los vecinos y vecinas del barrio y para todas las personas que nos visiten en el CCCC, como refugio climático, con el aliciente de la cultura”.

La primera semana del ciclo se completa este sábado 1 de agosto con ‘El Artista’ (2008), la ópera prima italo-argentina de Mariano Cohn y Gastón Duprat, narra la historia del enfermero de un geriátrico que roba las pinturas de uno de sus pacientes para venderlas y ganar dinero. Protagonizada por Sergio Pángaro y Alberto Laiseca, este retrato divertido y despiadado sobre las miserias del arte moderno se estrenó mundialmente en el Festival de Roma cosechando buenas críticas.

El domingo 2 de agosto, se proyectará un clásico de Hollywood, ‘Mr Belvedere goes to college’ (1945), de Elliott Nugent, con Clinton Weibb y Shirley Temple. Cuando la burocracia del mundo te exige un título, no basta que seas un genio. Siempre elegante, circunspecto y altanero, Lynn Belvedere se abre camino en la universidad en esta secuela de Sitting Pretty (Niñera moderna, 1948) precisamente por la falta de ese certificado que ningún miembro de su legión de fans le pediría.