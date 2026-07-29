El futuro de la Feria de Julio de València: entre el malestar, las luces y el nuevo pliego

Objetivo: salvar la Feria de Julio. Era el titular de un artículo publicado en Levante-EMV en julio del 2023 y que también valdría para hoy en día tres años después. Porque las cosas siguen igual. A ver quién le pone el cascabel al gato. Ahí está la cuestión porque todos ven -vemos- el problema, pero nadie quiere asumir el riesgo de solucionarlo. O, al menos, espero parece.

El futuro de la Feria de Julio de València es un problema real y moral, que afecta a la ética del futuro de la tauromaquia en nuestra tierra y ya ha llegado el momento de actuar, de asumir la responsabilidad y exponerse a los riesgos que implica dar ese paso. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto?

¿Festejos nocturnos?

La postura de la Diputación de València, según ha podido saber este periódico, sí que es repensar la programación de la feria taurina veraniega de València y ver cuál es el formato adecuado para asentarla en el futuro ante las altas temperaturas. Lo que sí que valoran muy positivamente es la noche, tal y como la empresa Espacios Nautalia 360, la marca de Nautalia Viajes para la gestión integral de cosos taurinos, ha hecho en Madrid en su gestión como Plaza 1 durante el verano con su proyecto 'Cénate en Las Ventas', con los festejos programados a partir de las 21 horas y que combina con la gastronomía.

Y en la plaza de toros de València se permitiría con las mejores condiciones tras la remodelación integral de su iluminación a cargo de la Diputación de València, con una inversión de un millón de euros. Precisamente por eso, desde el órgano provincial aseguran que no quieren dejar morir la históricamente llamada Fira de Sant Jaume y también la incluirán en el nuevo pliego que ya preparan, tal y como está ahora. También aclaran que el sector taurino debe sentarse, reflexionar con seriedad sobre la feria y decidir hacia dónde pretende dirigirse.

Segunda corrida de toros de la Feria de Julio con Manzanares, Talavante y Roca Rey / Miguel Angel Montesinos

El malestar

Ahora bien, el malestar de los aficionados llega, además de por la falta del aumento de festejos en València y la subida de categoría de ferias similares como la de Santander -con dos tardes con Morante contratado-, tras escuchar las declaraciones del gerente Víctor Zabala de la Serna en À Punt, en las que da por seguro que la Feria de Julio se trasladará a la Feria de Octubre.

Pero, a día de hoy y tal y como hemos adelantado, no se ha solicitado ningún traslado ni ninguna modificación del pliego a la misma Diputación. Es decir, la Feria de Julio del próximo año se hará en las mismas fechas, en honor a Sant Jaume.

Precisamente, Agustín Colomar, presidente de la Unión Taurina de Abonados de València, ha puesto sobre la mesa algunas de las claves que, a su juicio, explican la situación actual del serial veraniego.

Entre los principales problemas señala la suspensión de la Feria de Julio del 2025, el elevado precio de las entradas, la apuesta fallida por la corrida mixta, la ausencia de algún festejo de corte torista, las altas temperaturas, los horarios poco adecuados y la escasa promoción.

Entre las medidas, Colomar reclama una reducción importante del precio de las localidades, especialmente en las zonas de sol, donde soportar el calor durante determinadas fechas y horarios convierte la asistencia en una auténtica prueba de resistencia.

Samuel Navalón conquistó su segunda puerta grande consecutiva en Valencia durante la Feria de Julio / Miguel Ángel Montesinos

Las figuras

Eso sí, cabe destacar que Andrés Roca Rey regresó este año a la Feria de Julio para impulsarla con su tirón taquillero y dejó la mejor entrada del ciclo, pese a las altas temperaturas. València es una plaza estrechamente ligada a su trayectoria -hace diez años ahora desde su debut- y tiene otra tecera tarde prevista junto a Morante de la Puebla el próximo 9 d'Octubre.

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Así que avistar un nuevo horizonte para la fiesta taurina en València es fácil con el esfuerzo de todos, apostando por la cantera valenciana, toreros emergentes y figuras asentadas como Roca Rey. Sin perder la esencia y con un sentido anticipador y creativo de la programación taurina. Veremos.