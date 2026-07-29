El Museu de la Ciutat permanecerá cuatro meses cerrado a la espera de Sorolla

La licitación del contrato de transporte de las obras de la exposición 'La Colección Sorolla de la Hispanic Society' confirma un cambio sustancial en el calendario previsto para la muestra. Por extensión, los retrasos acumulados han impactado también en el cierre del Museu de la Ciutat, de titularidad municipal y que acogerá la exposición durante al menos tres años. El pliego técnico fija ahora como fecha prevista de inauguración el 20 de enero de 2027, cuando inicialmente la apertura estaba prevista para noviembre de 2026, lo que obliga a la institución del Ayuntamiento de València a permanecer cerrado más de cuatro meses y no dos, como estaba previsto.

La codirección de esta exposición que llevan mano a mano el Museu de la Ciutat, como lugar contenedor de las obras, y el Consorci de Museus, como gestor de la administración y logística de la muestra, acordó que la pinacoteca valenciana quedaría vacía en septiembre, para comenzar las obras de adecuación de la veintena de salas por donde se dispondrán las 200 obras de Joaquín Sorolla. La exposición que actualmente tiene en cartel el museo 'José Vergara Gimeno (1726-1799. Pintura, fama y fortuna', finaliza el 6 de septiembre, fecha prevista para desmontar y comenzar con los trabajos de la siguiente muestra, y no pretende ser alargada más tiempo pese a que Sorolla se haya retrasado, tal como confirman fuentes municipales.

El 1 de septiembre será el último día para presentar las ofertas y el 16 se harán públicas las ofertas económicas -con un valor estimado de 404.236,80 euros- lo que fuerza a firmar el contrato definitivo como pronto, en octubre.

Pese al aplazamiento de la inauguración, el calendario logístico mantiene unos plazos muy ajustados. El contrato establece que todas las obras deberán estar embaladas, recogidas en origen y entregadas en el Museo de la Ciudad no más tarde del 21 de noviembre de 2026 - en un inicio se previó que el día 26 se inaugurara la exposición- lo que significa que las piezas permanecerán en el museo cerca de dos meses antes de la apertura de la muestra. Durante ese tiempo deberán completarse los procesos de aclimatación, desembalaje, instalación y montaje expositivo.

El pliego contempla un complejo operativo internacional para trasladar las obras desde Nueva York hasta València. El transporte se realizará mediante tres envíos diferenciados, con rutas preferentemente directas, estrictos controles de temperatura y humedad, gestión aduanera especializada y acompañamiento de correos de la Hispanic Society durante todo el proceso. Además, el adjudicatario deberá encargarse del embalaje especializado, la manipulación de las piezas y la custodia de los embalajes durante la duración de la exposición.

Las nuevas salas del Museu de la Ciutat que albergarán Los Sorolla / Fernando Bustamante / Fernando Bustamante

En esa duración, sigue siendo una incógnita cómo se resolverá el traspaso entre la doble ubicación prevista. El Museu de la Ciutat será el lugar que acoja la exposición durante un primer tramo de tres años como mínimo, hasta que el Palau de les Comunicacions, su sede original, acometa todas las reformas necesarias para convertirse en un museo donde las obras millonarias estén conservadas en condiciones óptimas.

Un retraso más

Ese fue el primer retraso al que esta iniciativa impulsada por el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, tuvo que hacer frente. El proyecto nació con la intención de instalar de forma permanente en el Palau de les Comunicacions la colección de la Hispanic Society, integrada por más de 220 obras entre pinturas, dibujos y correspondencia de Joaquín Sorolla, gracias a un acuerdo alcanzado con la institución neoyorquina. Sin embargo, la falta de adecuación del edificio obligó a buscar una sede provisional mientras se redacta el proyecto de rehabilitación del histórico inmueble.

Tras descartar otras alternativas, la Generalitat y el Ayuntamiento de València acordaron que el Museu de la Ciutat albergaría la colección de forma temporal. El convenio firmado entre ambas administraciones establece una cesión inicial de tres años, prorrogable, hasta que el Palau de les Comunicacions reúna las condiciones museográficas, climáticas y de seguridad exigidas para custodiar unas obras aseguradas por un valor de cientos de millones de euros.

La agenda del museo, cerrada

La llegada de la colección ha obligado también a replantear el futuro inmediato del museo municipal. El edificio quedará dedicado en exclusiva al universo Sorolla durante ese periodo, lo que supondrá la interrupción de la programación habitual de exposiciones temporales. Las más de 200 piezas procedentes de la Hispanic Society ocuparán la práctica totalidad de las salas, en un recorrido concebido para explicar la relación entre el pintor valenciano y el mecenas estadounidense Archer Milton Huntington, fundador de la institución neoyorquina y principal coleccionista de la obra de Sorolla.

Noticias relacionadas

La licitación del transporte es el último paso administrativo conocido de un proyecto que ha ido modificando sus plazos desde su presentación hace ahora un año. Si el calendario fijado por el Consorci de Museus se cumple, las obras deberán estar en València antes del 21 de noviembre, pero la exposición no abrirá sus puertas hasta el 20 de enero de 2027, dos meses después de la fecha que manejaban inicialmente las administraciones autonómicas y municipales implicadas.