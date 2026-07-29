Música
¿Qué música española se escucha en el extranjero?
Spotify revela las canciones de artistas españoles más escuchadas fuera del país en la primera mitad de 2026
Quevedo y Bad Gyal triunfan en el extranjero gracias al lanzamiento de los álbumes "El Baifo" y "Más Cara", respectivamente, y cada uno sitúa tres canciones entre las quince más escuchadas fuera de España en los primeros meses de este año. Spotify ha dado a conocer cuáles han sido las canciones de artistas españoles (o con su participación) publicadas en 2026 que más han sonado fuera de nuestras fronteras hasta la fecha. El ranking pone de manifiesto el creciente impacto internacional de la música española, con artistas que continúan conquistando audiencias de todo el mundo y consolidando el buen momento creativo que vive el panorama nacional.
Quevedo es el gran protagonista y, gracias a "El Baifo", su álbum más reciente y el tercero de su carrera, consigue adueñarse del top 3 de la clasificación. Lo ha hecho con las canciones de "Al Golpito", una colaboración con la orquestra canaria "Nueva Línea", "Ni Borracho", que aunque salió unos meses antes también está incluida en el disco, y "Scandic". De esta manera, el artista de Las Palmas de Gran Canaria confirma su capacidad para conectar con audiencias internacionales lanzamiento tras lanzamiento, independientemente de la música que haga.
Bad Gyal reafirma su posición como una de las artistas españolas con mayor proyección global con el lanzamiento del segundo disco de su carrera, tras "La Joia" de 2024. Gracias a este, la catalana consigue colocar tres temas en la lista: "Choque", junto al puertorriqueño Chencho Corleone; "Te Daré"; y "Más Cara", homónima del álbum, reflejando el alcance internacional de su propuesta y su estrecha conexión con el mercado latino.
Clasificación completa
La música urbana española no pasa de moda y continúa siendo una de las grandes protagonistas del ranking. Rels B, que fue el artista español más escuchado fuera de España en 2025, aparece con dos canciones entre las más escuchadas del año: "El Cielo", junto a Kali Uchis, y "Lleva al Sol", mientras que Rosalía también firma un doblete con el remix de "Berghain", junto a Conrad Taylor, Björk e Yves Tumor, y "Focu 'Ranni", reafirmando su posición como una de las artistas españolas con mayor reconocimiento internacional.
La lista también demuestra la diversidad del talento español que está cruzando fronteras. Lo bueno nunca pasa de moda y en el ranking proporcionado por Spotify también figuran artistas consolidados como Alejandro Sanz, con "Cuéntame" junto a Yami Safdie. También está presente Lola Indigo con "Fifty Fifty" de Kenia OS así como nombres de la nueva generación como Rvfv, Yapi, o Adrian Fyrla, cuyas colaboraciones con artistas internacionales siguen ampliando el alcance de la música hecha en España.
La clasificación completa es: 1. "AL GOLPITO" - Quevedo, Nueva Línea
2. "Ni Borracho" – Quevedo
3. "Scandic" – Quevedo
4. "Don't kill my vibe" – Adrian Fyrla, Palm Monkey, Amè
5. "Choque" – Bad Gyal, Chencho Corleone
6. "Berghain - Remix" – Conrad Taylor, ROSALÍA, Björk,, Yves Tumor
7. "Te Daré" – Bad Gyal
8. "Muchacha" – Aissa, Rvfv, Kreamly
9. "Cuéntame" – Alejandro Sanz, Yami Safdie
10. "Por ti" – Yapi, SOUNDPLUG
11. "El Cielo" – Kali Uchis, Rels B
12. "Focu 'Ranni" – ROSALÍA
13. "Lleva el sol" – Rels B
14. "Fifty Fifty" – Kenia OS, Lola Indigo
15. "Más Cara" – Bad Gyal
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