La Orquesta del Festival de Bayreuth, dirigida por Pablo Heras-Casado, culminará en el Palau de la Música la gira española con la que celebra el 150 aniversario del festival

La Orquesta del Festival de Bayreuth, dirigida por Pablo Heras-Casado, culminará en el Palau de la Música de València, el domingo 6 de septiembre, su gira española que le llevará asimismo a visitar previamente el Palau de la Música Catalana, el Festival Internacional de Santander, el Teatro de la Maestranza de Sevilla y el Teatro Real de Madrid.

La presentación de la gira, que tuvo lugar en Barcelona, contó con la asistencia de la Katharina Wagner, directora artística y bisnieta del compositor alemán, quien destacó sentirse encantada con esta gira. La directora artística germana indicó que la orquesta de esta gira está compuesta por 95 músicos más solistas y director, y explicó que “es en esta época del año en la que podemos contar con esta orquesta de músicos especializados, de talentos individuales de las mejores orquestas del mundo”. Por ello, los conciertos fuera del certamen solo pueden ser a finales de agosto o principios de septiembre y señaló que la gira es una excepción y los músicos la desean.

Al acto asistió el director del Palau, Vicente Llimerá, quien destacó que es la primera vez que la Orquesta del Festival de Bayreuth visita el Palau de la Música y constituye sin duda una oportunidad única”. Asimismo, Llimerá indicó que “este concierto es el gran preludio de nuestra temporada de celebración del cuarenta aniversario, que esperamos con tanta ilusión”.

El concierto reunirá a algunas de las grandes voces wagnerianas actuales, estrechamente ligadas al Festival de Bayreuth, como la soprano Catherine Foster, el tenor Klaus Florian Vogt y el barítono Nicholas Brownlee, intérpretes de referencia internacional en este repertorio.

El Festival de Bayreuth fue fundado en 1876 por el compositor Richard Wagner, y desde entonces se celebra cada verano en esta ciudad alemana, dedicado en exclusiva a representar sus óperas.

La gira pretende proyectar internacionalmente el legado artístico y musical del festival, en coincidencia con el 150 aniversario de su fundación y constituye un acontecimiento histórico para disfrutar, tras la clausura del festival alemán, del sonido, la tradición y el espíritu artístico del legendario certamen wagneriano, con la participación de destacados intérpretes vinculados al él.

El programa ofrecerá una selección de algunos de los momentos más emblemáticos de la tetralogía El anillo del nibelungo de Richard Wagner, entre ellos: la Entrada de los dioses al Valhalla, de El oro del Rin; la Despedida de Wotan de La valquiria; El murmullo del bosque y La muerte de Sigfrido, de Siegfried; así como Amanecer y viaje de Sigfrido por el Rin, la Marcha fúnebre y la Escena final de El ocaso de los dioses.