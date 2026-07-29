Programación de la Filmoteca d'Estiu: Películas y horarios para disfrutar del cine de verano de València

La Filmoteca d'Estiu regresa este verano a los jardines del Palau de la Música con una de sus programaciones más amplias hasta la fecha. La edición número 27 del ciclo de cine al aire libre, organizada por la Filmoteca Valenciana, ofrecerá 17 largometrajes y dos cortometrajes en 26 sesiones, una programación que supera la de 2025, cuando se proyectaron doce películas.

El ciclo arrancará el 31 de julio con la proyección de 'Una quinta portuguesa', de la cineasta valenciana Avelina Prat, y se despedirá el 29 de agosto con 'El agua', ópera prima de la directora oriolana Elena López Riera. Además, siete de las 19 producciones programadas están dirigidas por mujeres.

Las proyecciones tendrán lugar de lunes a domingo, excepto los miércoles, a las 22.30 horas, mientras que la taquilla abrirá cada día a las 21.30 horas. La programación completa y la venta anticipada de entradas ya están disponibles en la web del Institut Valencià de Cultura (IVC).

Dos ciclos protagonizan la programación de la Filmoteca d'Estiu

La programación de la Filmoteca d'Estiu 2026 se estructura en torno a dos grandes bloques. Por un lado, el ciclo 'Un río de cine', que coincide con los 27 años de celebración del certamen en el antiguo cauce del Turia y propone un recorrido por películas en las que los ríos adquieren un papel narrativo y simbólico.

Por otro, el festival recupera algunas de las mejores películas estrenadas en 2025, reconocidas en festivales internacionales como Cannes, Venecia, San Sebastián o Valladolid, así como por la crítica especializada.

'Un río de cine': clásicos y cine contemporáneo

El ciclo reúne títulos que abarcan casi un siglo de historia del cine. Entre ellos destaca 'L'Atalante' (1934), de Jean Vigo; 'El río' (1951), de Jean Renoir; 'La reina de África' (1951), de John Huston; 'La noche del cazador' (1955), de Charles Laughton; 'Aguirre, la cólera de dios' (1972), de Werner Herzog, y la versión restaurada de 'Apocalypse Now' (1979), de Francis Ford Coppola.

La selección también incluye producciones recientes como 'Estrany riu' (2025), de Jaume Claret Muxart, y 'El agua' (2022), de Elena López Riera, además de los cortometrajes valencianos '3/105', de Avelina Prat, y 'Lleó', de Alba Just.

Las mejores películas de 2025 llegan a la Filmoteca d'Estiu

El segundo ciclo reúne algunas de las producciones más destacadas del último año. Entre ellas figuran 'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson; 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azua; 'Un simple accidente', de Jafar Panahi; 'Grand Tour', de Miguel Gomes; 'Vermiglio', de Maura Delpero; 'La luz que imaginamos', de Payal Kapadia, y 'Black Dog', de Guan Hu.

Asimismo, la programación incorpora 'Una quinta portuguesa', de Avelina Prat, que será la encargada de inaugurar esta edición de la Filmoteca d'Estiu.

Horarios de la Filmoteca d'Estiu 2026

Las proyecciones se celebrarán del 31 de julio al 29 de agosto en los jardines del Palau de la Música de València.

Sesiones: 22.30 horas.

Apertura de taquilla: 21.30 horas.

Días de proyección: de lunes a domingo, excepto los miércoles.

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Como en ediciones anteriores, cada sesión comenzará con un montaje realizado a partir de imágenes del archivo de cine aficionado y familiar de la Filmoteca Valenciana. En esta ocasión, el hilo conductor serán los ríos valencianos, con grabaciones históricas del Turia, el Júcar y el Segura, en sintonía con el ciclo temático 'Un río de cine'.