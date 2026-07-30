El Arenal Sound mantiene su plan con un ojo puesto en la evolución del fuego: 60.000 personas llegarán hoy a Burriana

El festival Arenal Sound comienza hoy de forma oficial su edición de 2026. Lo hará, eso sí, con un ojo puesto en la evolución del incendio declarado el sábado en la Vall d'Uixó, en plena sierra de Espadán, a escasos 20 kilómetros del recinto musical.

La organización ha hecho público un comunicado aclarando la situación tras la inquietud de los asistentes. El festival sigue adelante "con normalidad" y mantiene sus fechas previstas, desde hoy 30 de julio hasta el domingo 2 de agosto. Para cada jornada, el festival espera recibir a 60.000 personas.

Además, aseguran estar siguiendo de cerca la evolución del incendio y están en contacto permanente con las autoridades, tal como confimó ayer el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión matinal del Cecopi. Hoy se volverá a producir este encuentro entre las autoridades competentes y se abordará de nuevo la situación del festival.

Comunicado del Arenal Sound sobre el incendio de la Vall d'Uixó. / L-EMV

El fuego no supone un peligro para el festival pero sí puede serlo el humo en caso de cambiar de dirección y orientarse hacia el noreste, donde se sitúa Burriana respecto al foco.

No compartir bulos

Además, la organización también pide "no compartir información que no proceda de canales oficiales", evitando así la difusión de bulos y 'fake news' respecto a la celebración del festival.

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Tal como informó el ayuntamiento de Burriana, hay un dispositivo de seguridad organizado en torno al festival con todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado implicados, desde la Guardia Civil hasta la Policía Autonómica, la Policía Nacional, la Policía Local, Protección Civil y el Consorcio de Bomberos de Castellón.