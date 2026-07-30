La directora adjunta del IVC renuncia a participar en el proceso para acceder una plaza de técnica

La directora adjunta de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura (IVC), María José Hernández Mora, ha renunciado voluntariamente a su participación en el proceso selectivo abierto en este organismo para acceder a una plaza de técnico cultura.

Esta circunstancia había provocado algunas críticas entre partidos políticos y las entidades del sector de las artes escénicas. Ayer fue Compromís quien tachó de "inadmisible" este comportamiento y esta mañana han sido los socialistas quienes creen que lo sucedido es de "gravedad política y ética evidente". Mientras, más de la mitad de las empresas de artes escénicas que trabajan codo con codo con el IVC no ocultaron su "indignación".

De ahí que hoy haya sido la propia directora la que haya anunciado que se retira del proceso selectivo correspondiente a los puestos 268 y 276 técnico/a medio/a de gestión cultural del Institut Valencià de Cultura. En diciembre, el IVC convocó 19 plazas funcionariales y dos de ellas correspondían a la gestión cultural.

"Quiero expresar con total claridad que esta decisión no responde a la existencia de incompatibilidad o irregularidad alguna. Mi participación en este proceso era plenamente legítima y se ajustaba a la legalidad vigente", defiende Mora, que añade que, antes de presentar su solicitud, estudió "expresamente" la situación y confirmó que "no existía impedimento para concurrir a una convocatoria pública regida por los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad".

Sin embargo, precisa, considera que "ninguna circunstancia personal debe convertirse en un motivo de confrontación ni ser utilizada para desviar la atención del trabajo de la institución a la que sirvo".

Ataques personales

"Durante las últimas semanas se han formulado afirmaciones que traspasan el ámbito de la crítica para dirigirse contra mi persona. Las críticas forman parte de cualquier responsabilidad pública y las acepto con absoluta normalidad. Lo que no considero aceptable es que la discrepancia derive en difamaciones y ataques personales o en intentos de desacreditar a los profesionales que desempeñamos nuestro trabajo desde hace muchos años con rigor, honestidad y entrega", expone.

"Este tipo de comportamientos no contribuyen al debate, fomentan el odio y no deberían tener cabida en una sociedad democrática. Mi trayectoria profesional siempre ha estado guiada por el compromiso con el servicio público, el rigor técnico y el respeto a los procedimientos y seguiré desempeñando mis responsabilidades como directora adjunta de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura con la misma dedicación, profesionalidad y compromiso con los que las asumí