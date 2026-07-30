La Filmoteca d’Estiu abre con uno de los últimos grandes papeles de Manolo Solo

La Filmoteca d’Estiu levantará el telón este viernes 31 de julio, a las 22.30 horas, con uno de los últimos grandes trabajos de Manolo Solo. La proyección de "Una quinta portuguesa", programada desde hace semanas para inaugurar el cine de verano de los jardines del Palau de la Música, adquiere ahora inevitablemente el carácter de homenaje al actor andaluz, fallecido este jueves en Madrid a los 62 años a causa de un cáncer.

Solo protagoniza la segunda película de la directora valenciana Avelina Prat, una historia sobre la posibilidad de romper con la vida propia, asumir otra identidad y encontrar un lugar al que pertenecer. Su interpretación de Fernando, un profesor de geografía que desaparece después de que su esposa le abandone y acaba trabajando como jardinero en una finca portuguesa bajo el nombre de otro hombre, le valió una nominación al Goya y el Premio Lola Gaos al mejor actor protagonista.

El fallecimiento de Solo convierte así la apertura de la Filmoteca d’Estiu en una ocasión para volver a contemplar una faceta menos habitual del intérprete. Acostumbrado a personajes turbios, inquietantes o atravesados por algún tipo de oscuridad, en Una quinta portuguesa encarnó a un hombre silencioso y desorientado, pero esencialmente bondadoso.

La película ganadora del premio al mejor largometraje de ficción, "Una quinta portuguesa" / Rafa Jarque

"Me suelen asignar papeles de persona extraña"

“Me sorprendió que Avelina viera en mí algo que no suele ver mucha gente”, confesó el actor durante la promoción del largometraje. “En general me suelen asignar papeles de persona extraña, inquietante, viscosa… No sé bien por qué, pero casi siempre hay un matiz de oscuridad en los personajes que me ofrecen. Y en este caso es todo lo contrario”.

Fernando no deja, sin embargo, de tomar una decisión perturbadora: apropiarse de la identidad de un desconocido e instalarse en otro país. Una especie de Tom Ripley sin intenciones criminales, empujado no por la ambición, sino por la necesidad de escapar. “Es un hombre desarbolado, como un barco sin velas ni mástiles que va a la deriva”, explicaba Solo. La suplantación le permite hacer por primera vez algo “temerario”, asumir riesgos y comprobar si los demás están dispuestos a aceptar su impostura.

La película transforma ese engaño inicial en una delicada reflexión sobre la identidad, las raíces y las familias elegidas. El antiguo profesor de geografía se reinventa como jardinero y se trasplanta a sí mismo, como una planta que intenta arraigar en un terreno diferente. Una historia con la que el propio Solo reconocía ciertos paralelismos personales.

La familia "elegida"

Nacido como Manuel Jesús Fernández Serrano, el actor abrazó definitivamente la interpretación cuando ya tenía treinta y muchos años, después de estudiar Ciencias de la Educación, y cambió Sevilla por Madrid. Él mismo describía aquella decisión como un “reseteo” que le permitió evolucionar profesionalmente, crear una nueva red de amistades y encontrar “una familia elegida” distinta a la que le había sido asignada en origen.

El personaje de Fernando supuso también la culminación de la transformación profesional de un actor que, tras décadas convertido en uno de los secundarios más reconocibles del cine español, había accedido en sus últimos años a papeles protagonistas de la mano de cineastas como Víctor Erice, en Cerrar los ojos, y Avelina Prat. Solo obtuvo el Goya al mejor actor de reparto por Tarde para la ira y acumuló otras cuatro nominaciones, la última precisamente por Una quinta portuguesa.

En la película comparte reparto con Maria de Medeiros, que interpreta a la enigmática propietaria de la finca donde comienza a trabajar. Solo recordaba que la presencia de la actriz portuguesa le había intimidado inicialmente, aunque esa prevención apenas duró unos minutos: “Enseguida vi que era una compañera con la que se podía trabajar en el mismo lenguaje, en el mismo código, de igual a igual, y ha sido un disfrute absoluto”.

Avelina Prat, durante el rodaje con María de Medeiros y Manolo Solo. / L-EMV

Siete premios Lola Gaos

Producida por la alicantina Jaibo Films junto a Distinto Films y la portuguesa O Som e a Fúria, Una quinta portuguesa se estrenó en la Sección Oficial del Festival de Málaga y fue la gran triunfadora de la última edición de los Premios Lola Gaos, donde obtuvo siete galardones, entre ellos los de mejor largometraje, dirección, guion y actor protagonista.

La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, ha destacado que la cinta fue “una de las películas más sobresalientes del cine español en 2025 según la crítica especializada”. También ha recordado que Avelina Prat ya inauguró la Filmoteca d’Estiu en 2023 con Vasil, su debut en el largometraje.

Antes de la película se proyectará 3/105, cortometraje experimental dirigido en 2014 por Avelina Prat y el fotógrafo Diego Opazo, en el que un río narra la historia de una muerte anónima a partir de tres documentos destinados al olvido. La sesión se abrirá además con imágenes del Turia, el Júcar y el Segura procedentes de la colección de cine familiar y aficionado de la Filmoteca Valenciana.

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La proyección comenzará a las 22.30 horas, con apertura de taquilla y del recinto a las 21.30. Está prevista la asistencia de la secretaria autonómica de Cultura; el director general de Cultura, Ignacio Prieto, y el director adjunto de Audiovisuales del Institut Valencià de Cultura, Luis Gosálbez. La Filmoteca d’Estiu se celebrará hasta el 29 de agosto con 19 películas distribuidas entre los ciclos Un río de cine y Top crítica y festivales 2025.