Percance
Grave cornada en el cuello al torero valenciano Jordi Pérez ‘El Niño de las Monjas’ en Perú: tuvo que ser estabilizado por videollamada
El joven de Carlet fue trasladado a un centro de salud que se encontraba cerrado y fue evacuado de urgencia a Huaraz tras un viaje de tres horas en ambulancia
El torero valenciano Jordi Pérez, 'El Niño de las Monjas', resultó gravemente herido tras sufrir una cornada en la garganta mientras actuaba en la plaza de toros de Huallanca (Perú).
Tras el percance, el diestro fue trasladado de inmediato al centro de salud de Huallanca, donde no pudo ser atendido al encontrarse el centro cerrado.
Ante esta crítica situación, tuvo que ser estabilizado mediante una videollamada, siguiendo las indicaciones del doctor César Baltazar, hasta que pudo organizarse su evacuación urgente al hospital de la ciudad de Huaraz, en un traslado por carretera de aproximadamente tres horas.
Parte médico
Según el parte médico, la cornada no afectó arterias, venas ni vasos sanguíneos de relevancia, ni comprometió la tráquea, circunstancias que evitaron consecuencias aún más graves. No obstante, la lesión ha sido calificada como de carácter grave.
A pesar de la gravedad del percance, la evolución del matador está siendo favorable y, hasta el momento, no se han registrado complicaciones de consideración.
Su historia
Jordi Pérez, apodado 'El Niño de las Monjas', entronca la historia que creó el cineasta Ignacio F. Iquino y protagonizó Enrique Vera en 1944.
En septiembre de 2024 se convirtió en matador de toros en la plaza de toros de Utiel. Su padrino fue Alejandro Talavante y su testigo de ceremonia, Emilio de Justo. Ahora hace casi 15 años que cayó en las faldas de Elisa Mateos, madre en la Congregación Madres de Desamparados de València: “Si no hubiera sido por ella, yo no existiría. Ni el torero tampoco”, reconoció en una entrevista reciente con Levante-EMV.
Allí llegó junto a dos de sus tres hermanos de “una familia desestructurada” y “ellas nos han dado una segunda oportunidad en la vida”, recordó. Su formación en la Escuela Taurina de València de la Diputación de València ha sido clave en su desarrollo como persona.
Jordi Pérez volvía a hacer el paseíllo hoy en la plaza de toros de Huallanca (Perú), donde compartía cartel con el también torero valenciano Miguel Giménez. Ambos han emprendido su aventura en tierras peruanas con el objetivo de abrirse camino en una profesión tan exigente como la del toreo, con oportunidades que les permitan hacerse un hueco en las plazas españolas y, especialmente, cumplir el sueño de debutar como matadores de toros en València.
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