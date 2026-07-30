El Museo del Abanico de Aldaia recibe el premio 'Cavanilles 2026' por su esfuerzo de recuperación tras la dana
Se trata del único museo dedicado al abanico en España y solo hay dos más en el mundo.
La Asociación Valenciana de Periodistas y Escritores de Turismo (AVPYETUR) ha acordado en asamblea otorgar su Premio “Cavanilles” de Turismo 2026 al Museo del Abanico o “Museu del Palmito d´Aldaia” (MUPA), en reconocimiento a su esfuerzo de recuperación y restauración tras los graves destrozos sufridos por la dana de 2024.
Es el único museo en España dedicado exclusivamente al abanico y uno de los tres existentes en el mundo, junto con los abiertos en la capital británica, Londres, y en la ciudad china de Hangzhou.
El MUPA, inaugurado en 2015 en la Casa de la Llotgeta de Aldaia -un histórico edificio de estilo renacentista- , alberga una colección de cerca de 1.600 abanicos artesanales que datan desde el siglo XVII hasta nuestros días. Pero sufrió todo tipo de desperfectos con la trágica dana del 29 de octubre de 2024 al inundarse, por lo que permanece cerrado desde entonces, realizando toda su labor de restauración y recuperación, provisionalmente, en el Teatro Auditorio de Aldaia y en el Museu Valencià d´Etnología.
Aunque en la riada se perdió la museografía de la planta baja del MUPA, vitrinas y piezas históricas de gran valor simbólico, pudo salvarse cerca del 80% de su colección de abanicos. Sólo los daños materiales se evaluaron en más de 228.000 euros. Desde entonces, lleva a cabo la restauración de 192 abanicos afectados y está recibiendo donaciones de abanicos de toda España.
Al conceder el premio “Cavanilles” al MUPA, la Asociación Valenciana de Periodistas y Escritores de Turismo quiere rendir homenaje también a todas las víctimas de aquella catástrofe y a todos aquellos artesanos que con esfuerzo y tesón, como en el caso del MUPA, intentan recuperar tras el desastre las tradiciones del pueblo valenciano.
Al mismo tiempo, con el galardón, que será entregado en otoño, se pretende resaltar la vigencia del abanico artesano, después de más 3.000 años de su origen en Egipto y China, precisamente cuando se suceden hoy olas de calor con preocupante frecuencia.
Desde que en la segunda mitad del siglo XIX en Aldaiase crearon los primeros talleres de abanicos, la tradición abaniquera ha ido pasando de generación en generación, lo que lo ha convertido a esta localidad valenciana en el principal centro productor de la Comunidad Valenciana.
De hecho, en la actualidad Aldaia cuenta con 15 talleres de abanicos, a los cuales se suman 11 más distribuidos en las poblaciones vecinas de Alaquàs, Godella, Quart de Poblet, Chiva y la ciudad de Valencia.
La entrega del premio tendrá lugar el próximo otoño.
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