Polémica
El PSPV pide a Mora que dimita de la dirección adjunta del IVC si quiere optar a la plaza pública del órgano que dirige
Creen que su concurrencia a un concurso público del propio IVC es "una gravedad política y ética evidente" y consideran que María José Mora "está más preocupada por su futuro laboral que por gestionar el IVC"
El portavoz socialista de Cultura en Les Corts, José Chulvi, ha exigido a la directora adjunta de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura (IVC) que elija entre renunciar "inmediatamente" al proceso selectivo o dimitir de su cargo y, si no lo hace, “la consellera de Educación Carmen Ortí y el President Pérez Llorca tienen la obligación de cesarla”.
Las declaraciones llegan un día después de conocer que la directora artística se haya presentado a un concurso público para obtener una plaza de Técnica de Gestión Cultural dentro del IVC. Se trata de una de las 19 plazas convocadas en diciembre por el organismo adscrito a la Conselleria de Cultura.
"Lo que hemos conocido es de una gravedad política y ética evidente”, así lo ha señalado Chulvi que ha destacado que “no puede dirigir una parte oficial del organismo y al mismo tiempo aspirar a tener una plaza fija en el mismo”. “No se puede ser juez y parte”, ha destacado.
En ese sentido, el diputado socialista ha señalado que "no hablamos únicamente de legalidad, hablamos de ejemplaridad, de imparcialidad y de confianza en las instituciones”. “Mientras tanto, las artes escénicas valencianas están totalmente abandonadas con ayudas que llegan tarde, con menos producción valenciana y en valenciano”, ha criticado José Chulvi que ha recordado que contamos con un Circuit Cultural Valencià “que funciona mal y además se han producido denuncias de censura contra artistas críticos”: “Pero su responsable parece más preocupada por asegurarse su futuro laboral que por gestionar el IVC”.
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