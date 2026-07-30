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El PSPV pide a Mora que dimita de la dirección adjunta del IVC si quiere optar a la plaza pública del órgano que dirige

Creen que su concurrencia a un concurso público del propio IVC es "una gravedad política y ética evidente" y consideran que María José Mora "está más preocupada por su futuro laboral que por gestionar el IVC"

La directora adjunta del IVC, María José Mora.

La directora adjunta del IVC, María José Mora. / Ana de los Ángeles.

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María Bas

El portavoz socialista de Cultura en Les Corts, José Chulvi, ha exigido a la directora adjunta de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura (IVC) que elija entre renunciar "inmediatamente" al proceso selectivo o dimitir de su cargo y, si no lo hace, “la consellera de Educación Carmen Ortí y el President Pérez Llorca tienen la obligación de cesarla”.

Las declaraciones llegan un día después de conocer que la directora artística se haya presentado a un concurso público para obtener una plaza de Técnica de Gestión Cultural dentro del IVC. Se trata de una de las 19 plazas convocadas en diciembre por el organismo adscrito a la Conselleria de Cultura.

"Lo que hemos conocido es de una gravedad política y ética evidente”, así lo ha señalado Chulvi que ha destacado que “no puede dirigir una parte oficial del organismo y al mismo tiempo aspirar a tener una plaza fija en el mismo”. “No se puede ser juez y parte”, ha destacado.

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En ese sentido, el diputado socialista ha señalado que "no hablamos únicamente de legalidad, hablamos de ejemplaridad, de imparcialidad y de confianza en las instituciones”. “Mientras tanto, las artes escénicas valencianas están totalmente abandonadas con ayudas que llegan tarde, con menos producción valenciana y en valenciano”, ha criticado José Chulvi que ha recordado que contamos con un Circuit Cultural Valencià “que funciona mal y además se han producido denuncias de censura contra artistas críticos”: “Pero su responsable parece más preocupada por asegurarse su futuro laboral que por gestionar el IVC”.

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