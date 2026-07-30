El PSPV pide a Mora que dimita de la dirección adjunta del IVC si quiere optar a la plaza pública del órgano que dirige

El portavoz socialista de Cultura en Les Corts, José Chulvi, ha exigido a la directora adjunta de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura (IVC) que elija entre renunciar "inmediatamente" al proceso selectivo o dimitir de su cargo y, si no lo hace, “la consellera de Educación Carmen Ortí y el President Pérez Llorca tienen la obligación de cesarla”.

Las declaraciones llegan un día después de conocer que la directora artística se haya presentado a un concurso público para obtener una plaza de Técnica de Gestión Cultural dentro del IVC. Se trata de una de las 19 plazas convocadas en diciembre por el organismo adscrito a la Conselleria de Cultura.

"Lo que hemos conocido es de una gravedad política y ética evidente”, así lo ha señalado Chulvi que ha destacado que “no puede dirigir una parte oficial del organismo y al mismo tiempo aspirar a tener una plaza fija en el mismo”. “No se puede ser juez y parte”, ha destacado.

En ese sentido, el diputado socialista ha señalado que "no hablamos únicamente de legalidad, hablamos de ejemplaridad, de imparcialidad y de confianza en las instituciones”. “Mientras tanto, las artes escénicas valencianas están totalmente abandonadas con ayudas que llegan tarde, con menos producción valenciana y en valenciano”, ha criticado José Chulvi que ha recordado que contamos con un Circuit Cultural Valencià “que funciona mal y además se han producido denuncias de censura contra artistas críticos”: “Pero su responsable parece más preocupada por asegurarse su futuro laboral que por gestionar el IVC”.