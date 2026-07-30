Visitants abre el Festival Sagunt a Escena con una visión desenfadada de los clásicos teatrales

La compañía castellonense de teatro de calle Visitants abrirá este sábado 1 de agosto la programación del 43º Festival Sagunt a Escena con ‘I si fem un clàssic?, un espectáculo que propone una aproximación desenfadada, participativa y contemporánea a algunos de los grandes textos de la dramaturgia universal. La representación tendrá lugar a las 20.00 horas en la Glorieta / Plaza Cronista Chabret.

Fiel a su trayectoria de creación para el espacio público, Visitants convierte la calle en un escenario donde el humor, el juego teatral y la interacción con el público sirven para acercar el patrimonio dramático clásico a espectadores de todas las edades. La propuesta no busca adaptar una obra concreta, sino dialogar con el imaginario de los grandes clásicos desde una perspectiva actual, demostrando que las historias que han atravesado siglos siguen interpelando en cierto modo a la sociedad contemporánea.

Con ‘I si fem un clàssic?’, Visitants invita al público a redescubrir el valor universal de las grandes historias desde una mirada fresca, cercana y cargada de humor, recordando que los clásicos continúan siendo una herramienta privilegiada para comprender el presente. Según ha explicado la autora y directora del espectáculo, Sònia Alejo, la idea “surgió de una pregunta aparentemente sencilla: ¿Qué ocurre cuando nos atrevemos a jugar con los clásicos sin perderles el respeto?. Y ahí descubrimos un espacio muy fértil para el humor, la imaginación y la reflexión".

"Los clásicos siguen vivos porque hablan de las emociones, los conflictos y las contradicciones humanas y, en ese sentido, lo que cambia es la forma en que nos acercamos a ellos”, ha indicado Alejo. Así, ha explicado que “nuestro objetivo era quitarles cualquier sensación de distancia y demostrar que pueden ser cercanos, divertidos y profundamente actuales y, para nosotros, supone un especial orgullo abrir un festival con tanta historia y tanta proyección como Sagunt a Escena, que representa un diálogo permanente entre el patrimonio cultural y la creación contemporánea".

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La inauguración de Sagunt a Escena supone un nuevo hito para la compañía castellonense, reconocida por su trabajo en festivales nacionales e internacionales y por una trayectoria centrada en la creación contemporánea para el espacio público.