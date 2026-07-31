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Talleres didácticos

Bancaja acerca el arte a los más mayores

La Fundación, a través de talleres didácticos, busca trasmitir el arte de Antoni Tàpies para estimular el bienestar y creatividad

La Fundanción Bancaja acerca el arte a los más mayores

La Fundanción Bancaja acerca el arte a los más mayores / Levante-EMV

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Dani García

València

El arte no entiende de edades, y si no, que se lo digan a las más de 1.200 personas mayores que en el último año han disfrutado de los talleres artísticos y didácticos vinculados a la exposición "Tàpies. Última década". Se trata de una nueva propuesta impulsada por la Fundación Bancaja, con el objetivo de facilitar el acceso a la cultura para las personas mayores, puesto que en muchas ocasiones, encuentran dificultades para disfrutar de la oferta cultural de la ciudad por problemas de movilidad o de desplazamiento.

El taller, que se desarrolla en residencias y centros de día de València, traslada parte de la experiencia expositiva que se puede vivir actualmente en la sala de Fundación Bancaja y genera espacios de participación, creatividad y bienestar emocional a través del arte. Está vinculado a los últimos años de vida del pintor Antoni Tàpies, del 2002 hasta 2012, cuando falleció a los 88 años, y promueve la estimulación cognitiva de los mayores a partir del lenguaje artístico de uno de los artistas más destacados del siglo XX.

La actividad se estructura en dos bloques: uno teórico y otro práctico. Se inicia con una introducción teórica a la figura y a las obras de Tàpies, quien fue uno de los máximos exponentes del informalismo español y referente por su experimentación con materiales, texturas y símbolos. La parte práctica se inspira en la obra Sis signes, del año 2009, y una pieza representativa de la última etapa del pintor, puesto que la realizó a la avanzada edad de 86 años. A partir de una plantilla, los participantes desarrollan una reinterpretación de los signos presentes en la obra utilizando materiales como ceras, lápices de colores o témperas.

Más de 1.200 personas han podido disfrutar de esta actividad

Más de 1.200 personas han podido disfrutar de esta actividad / Levante-EMV

Además de fomentar la libertad creativa y la experimentación con texturas, colores y trazos, se incorporan referencias al "sumi-e", una técnica milenaria de pintura con tinta negra que utiliza la simplicidad, el flujo de la pincelada y la conexión con la naturaleza para capturar la esencia de los objetos en lugar de sus detalles exactos y que influyó de manera significativa en el trabajo de Tàpies a través de la búsqueda de la armonía y la expresión espontánea.

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La propuesta pone el foco en los beneficios cognitivos, emocionales y sociales que el arte puede aportar a las personas mayores. La sencillez visual y simbólica de Tàpies favorece la participación sin conocimientos técnicos previos y la manipulación de materiales y texturas contribuye a la estimulación sensorial y el desarrollo de la motricidad fina, mientras que el trabajo con símbolos y formas abstractas favorece procesos de memoria, asociación e imaginación. Y no solo eso, sino que la dinámica grupal fomenta la interacción social y fortalece vínculos entre los participantes, creando entornos en los que se pueden compartir recuerdos y experiencias a través del lenguaje artístico.

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