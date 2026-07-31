Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria CeutaIncendio Vall d'UixóMaje PicassentExcomisionado danaViolación ValènciaCarlos Espí Real MadridAtresmedia Marc Giró
instagramlinkedin

Despedida del artista

Dublín rinde homenaje a Glen Hansard cantando al unísono 'Falling Slowly'

El músico y actor irlandés, conocido por su papel en 'The Commitments' y la película 'Once', falleció a los 56 años en un accidente de motocicleta

El irlandés Glen Hansard, durante un concierto en el Palau de la Música el 30 de octubre de 2019.

El irlandés Glen Hansard, durante un concierto en el Palau de la Música el 30 de octubre de 2019. / FERRAN SENDRA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

La muerte del cantante, compositor y actor irlandés Glen Hansard ha provocado una gran conmoción y, apenas unas horas después de conocerse el fallecimiento del artista a los 56 años en un accidente de motocicleta, las calles de Dublín han hecho un emotivo homenaje al intérprete. En las imágenes, grabadas junto a la estatua del cantante folk Luke Kelly, muy cerca de Grafton Street, decenas de personas, entre ellos algunos músicos, entonan al unísono 'Falling Slowly', la canción que Hansard compuso junto a la checa Markéta Irglová para la película 'Once' y que les valió el Oscar a la mejor canción original en 2008.

El homenaje tuvo lugar frente al Gaiety Theatre, el lugar en el que Hansard celebraba cada Nochebuena su tradicional concierto solidario en favor de las personas sin hogar, una cita que con los años se convirtió en toda una tradición en la capital irlandesa.

La iniciativa fue impulsada por Jamie Harrington, vecino del barrio de Ballymun, donde también creció Hansard. "Quería dar a la gente que también es fan de Glen la oportunidad de reunirse y estar con otras personas que también están tristes", explicó a la televisión pública irlandesa RTÉ. "Glen era una leyenda para muchos de nosotros. Fue mi amigo y alguien en quien siempre podía confiar. Su música ha llegado a personas de todo el mundo, incluso a quienes nunca llegaron a conocerle", señaló. "Al final del día, solo era un chico de Ballymun. De Ballymun para el mundo", concluyó Harrington.

Hansard falleció este miércoles tras sufrir un accidente de motocicleta en una carretera del suroeste de Dublín. Según confirmó la Policía irlandesa, recibió atención médica en el lugar del siniestro, pero murió poco después debido a la gravedad de las heridas.

Noticias relacionadas y más

El artista alcanzó la fama en 1991 con 'The Commitments', la película dirigida por Alan Parker en la que interpretaba al guitarrista de la banda protagonista. Paralelamente, seguía actuando como músico callejero, una faceta que nunca abandonó y que le convirtió en una figura habitual de las calles de Dublín incluso después de alcanzar el reconocimiento internacional. Ese vínculo con la ciudad quedó inmortalizado en 'Once' (2007), donde interpretó a un músico callejero junto a Markéta Irglová.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego entra en su quinto día con 10.000 hectáreas quemadas y desconfinadas la Vilavella y casi toda Onda
  2. El colegio de ingenieros forestales alerta del crecimiento descontrolado de los bosques en la Comunitat Valenciana en los últimos 50 años
  3. Adiós al tapón del Botànic: ya ha nacido la nueva calle de València
  4. Un camión choca con varios turismos en la A-3 y moviliza un amplio dispositivo de emergencias
  5. Fallece un joven de Xàtiva al volcar con su camión en una explotación de arcilla de Barxeta
  6. Final del Mundial: La Federación señala que la entrada de Llorca no le costó un euro porque era de cortesía de la FIFA
  7. El exalcalde que más lluvia vio caer en la dana canceló las clases sin órdenes de la Generalitat pero no convocó la reunión de emergencias
  8. Los expertos constatan que el Volcán de Cullera ejerció como refugio climático en la edad de hielo hace 20.000 años

Varios accidentes dificultan un tráfico ya intenso en la segunda operación salida del verano

Varios accidentes dificultan un tráfico ya intenso en la segunda operación salida del verano

Once días de diversión con música, cultura y tradición: Tavernes de la Valldigna presenta sus fiestas patronales

Once días de diversión con música, cultura y tradición: Tavernes de la Valldigna presenta sus fiestas patronales

Playas cerradas a pares en la Marina Alta: prohibido el baño en la cala l'Andragó de Moraira por contaminación

Playas cerradas a pares en la Marina Alta: prohibido el baño en la cala l'Andragó de Moraira por contaminación

Un accidente en la A-7 en Valencia dificulta la segunda fase de la operación salida del verano

Un accidente en la A-7 en Valencia dificulta la segunda fase de la operación salida del verano

Aldaia rescata casi dos años después de la dana los últimos tres coches de un garaje

Aldaia rescata casi dos años después de la dana los últimos tres coches de un garaje

Un premio de ilustración rinde homenaje póstumo en Alzira a Elisa Torremocha

Un premio de ilustración rinde homenaje póstumo en Alzira a Elisa Torremocha

Las "palomas blancas" vuelven a dar un mensaje de paz en la inauguración de Sagunt Escena

Las "palomas blancas" vuelven a dar un mensaje de paz en la inauguración de Sagunt Escena

El nuevo regreso de Aitana Mas

El nuevo regreso de Aitana Mas
Tracking Pixel Contents