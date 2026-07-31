FAR València cierra su segunda edición: 45.000 asistentes y una apuesta musical consolidada

FAR València cierra esta noche su segunda edición tras reunir a 45.000 asistentes en los 18 conciertos celebrados a lo largo del mes de julio en La Marina Norte. La actuación de Marta Santos este viernes puso el broche final a una edición que consolida el crecimiento del ciclo y su posición dentro de la programación musical y cultural del verano valenciano, ubicado en la Marina Norte de la ciudad.

Desde su inauguración el pasado 8 de julio, FAR València ha reunido frente al Mediterráneo a grandes figuras internacionales, artistas fundamentales de la música en castellano y algunas de las propuestas más destacadas de las nuevas generaciones. Por el escenario de La Marina Norte han pasado Jean-Michel Jarre, Babasónicos, El Zar, Rick Astley, Silvana Estrada, Judeline, Meute, Belle&Sebastian, Xoel López, OMD, Rinôçerose, Luz Casal, Rubén Blades, ZZ Top, LP, Judith Hill, M-Clan, Rodrigo Cuevas, Young Miko, Él Mató a un Policía Motorizado, Depresión Sonora o Gipsy Kings.

Público asistente al FAR València. / L-EMV

Una programación abierta al pop, el rock, la electrónica, la canción de autor, la música latina, los sonidos urbanos y las nuevas escenas, que ha permitido reunir a públicos de diferentes edades, procedencias y sensibilidades musicales. Una combinación de estilos, generaciones y procedencias que ha reforzado la identidad de FAR València y su voluntad de ofrecer una programación abierta a públicos muy diferentes.

Música frente al Mediterráneo

Más allá de los conciertos, FAR València ha continuado desarrollando una experiencia vinculada al paisaje y al estilo de vida mediterráneos. La llegada del público al atardecer, la proximidad del mar, la oferta gastronómica y los espacios de encuentro y descanso han acompañado las diferentes jornadas celebradas en La Marina Norte.

La programación de Ford Station también ha ampliado la experiencia antes y después de las actuaciones principales. Hal 9000, Toxicosmos, Tatiana Rodrigo, Cris Cross, Dany Asensy y Citrus Plus han pasado por este espacio durante el mes de julio.

Esta combinación de música, gastronomía, entorno y encuentro se ha convertido en una de las principales señas de identidad de FAR València