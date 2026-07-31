Jordi Pérez, estable tras ser operado con éxito de la grave cornada en el cuello sufrida en Perú
Los médicos confirman que la herida de 9 centímetros en la cara anterior de cuello no afecta a órganos ni vasos importantes y el torero de Carlet se encuentra estable, sin fiebre y sin respiración asistida
Jordi Pérez 'El Niño de las Monjas' ha salvado su vida tras la gravísima cornada sufrida en el cuello en Perú y se encuentra estable después de ser operado con éxtio durante una hora en el hospital de Huaraz. Los mismos médicos han confirmado que la herida es en la cara anterior del cuello y no ha afectado órganos ni vasos importantes.
Según ha confirmado a Levante-EMV el cirujano jefe de la plaza de toros de Lima, César Baltazar, el torero de Carlet sufrió "una cornada de 9 centímetros en la cara anterior del cuello" tras resbalarse delante de la cara del toro en el ruedo de Huallanca (Perú), situado en la provincia de Bolognesi, en la región Áncash, cerca de los límites con Huánuco y que se sitúa a unos 3.538 metros de altura.
"Plano superficial"
Según informa el mismo médico, "la cornada llegó solo a plano superficial, de haber sido de costado o a los lados laterales del cuello hubiera sido más serio".
Sobre los plazos de recuperación, asegura César Baltazar que en dos días, Jordi Pérez debe recibir el alta si no hay mayores complicaciones y continuará su tratamiento en Lima bajo el equipo médico de la plaza de toros.
El joven de Carlet respira por sus propios medios y no ha tenido fiebre tras la operación.
Tras el grave percance, el diestro fue trasladado de inmediato al centro de salud de Huallanca, donde no pudo ser atendido al encontrarse el centro cerrado.
Pero fue trasladado por carretera con el apoyo del personal paramédico de la zona y viajó con vía endovenosa, sin dificultad en su estado de salud -según informan las mismas fuentes- hasta llegar al hospital de la ciudad de Huaraz después de tres horas de viaje.
Su historia
Jordi Pérez, apodado 'El Niño de las Monjas', entronca la historia que creó el cineasta Ignacio F. Iquino y protagonizó Enrique Vera en 1944.
En septiembre de 2024 se convirtió en matador de toros en la plaza de toros de Utiel. Su padrino fue Alejandro Talavante y su testigo de ceremonia, Emilio de Justo.
Ahora hace casi 15 años que cayó en las faldas de Elisa Mateos, madre en la Congregación Madres de Desamparados de València: "Si no hubiera sido por ella, yo no existiría. Ni el torero tampoco", reconoció en una entrevista reciente con Levante-EMV.
Allí llegó junto a dos de sus tres hermanos de "una familia desestructurada" y "ellas nos han dado una segunda oportunidad en la vida", recordó. Su formación en la Escuela Taurina de València de la Diputación de València ha sido clave en su desarrollo como persona.
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