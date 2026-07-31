Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal Vall d'UixóMordidas caso AzudMaje PicassentViviendas ValenciaAtresmedia Marc GiróDesalojo Bonrepòs i MirambellCarlos Espí Real Madrid
instagramlinkedin

Libros

Lola Larumbe, en el vídeopodcast del suplemento ‘ABRIL’: “Es importante poner la oreja y saber qué es lo que la gente más próxima quiere”

La directora de la Librería Alberti, que el año pasado cumplió 50 años de puertas abiertas en Madrid, es esta semana la protagonista de ‘Libros y Cosas’

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

María Soto

Esta semana, Lola Larumbe (1960), directora de la Librería Alberti de Madrid, es la invitada de ‘Libros y Cosas’, el videopódcast del suplemento ‘ABRIL’ de Prensa Ibérica. Larumbe acude como una de las voces más admiradas y reconocidas del mundo del libro en España, y tras haber celebrado el cincuenta aniversario de la mítica librería, que abrió sus puertas en el madrileño barrio de Argüelles en 1975 y fue reconocida por parte del Ministerio de Cultura con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2025.

Lola Larumbe, directora de la Librería Alberti

Lola Larumbe, directora de la Librería Alberti

Larumbe concibe la librería como un espacio fundamental en la ciudad y en el barrio, caja de resonancia de cultura y lugar de encuentro, y defiende el papel que el librero desempeña en la transmisión del entusiasmo por el libro y la lectura. Durante su charla con Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon recuerda de este modo cómo comenzó el periplo de la librería: “La historia de la librería Alberti es una historia que ya todos conocéis, es una historia que empieza a pocas semanas de la muerte de Franco y se instalan en un barrio que es como era todo Madrid, realmente, un barrio de clase obrera, de clase media, muy tradicional”.

Noticias relacionadas

También explica cómo entienden ellos la relación entre los lectores y los escritores: “Nosotros empezamos a hacer los ‘Encuentros en la Alberti’ porque nos interesa que los autores vengan a hablarles a los lectores, pero sin una institución por medio, sin un estrado”. Y cuenta, finalmente, cuál es el secreto para que una librería, como la Alberti, permanezca abierta medio siglo: “Es importante poner la oreja y saber qué es lo que la gente que es más próxima, y que tienen que ser tus compañeros de viaje, quiere. Cada librería es un mundo, no hay dos librerías iguales, con lo cual, que haya muchas librerías es muy bueno, porque va a haber siempre pluralidad”.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego entra en su quinto día con 10.000 hectáreas quemadas y desconfinadas la Vilavella y casi toda Onda
  2. El colegio de ingenieros forestales alerta del crecimiento descontrolado de los bosques en la Comunitat Valenciana en los últimos 50 años
  3. Adiós al tapón del Botànic: ya ha nacido la nueva calle de València
  4. Un camión choca con varios turismos en la A-3 y moviliza un amplio dispositivo de emergencias
  5. Fallece un joven de Xàtiva al volcar con su camión en una explotación de arcilla de Barxeta
  6. Final del Mundial: La Federación señala que la entrada de Llorca no le costó un euro porque era de cortesía de la FIFA
  7. El exalcalde que más lluvia vio caer en la dana canceló las clases sin órdenes de la Generalitat pero no convocó la reunión de emergencias
  8. Los expertos constatan que el Volcán de Cullera ejerció como refugio climático en la edad de hielo hace 20.000 años

Las sustancias químicas del agua potable podrían aumentar el riesgo de cáncer de útero

Las sustancias químicas del agua potable podrían aumentar el riesgo de cáncer de útero

Alfarrasí se prepara para vivir unas fiestas que reivindican el alma de los pueblos

Alfarrasí se prepara para vivir unas fiestas que reivindican el alma de los pueblos

Xàtiva destina 1,6 millones del remanente a actuaciones climáticas, la compra de un minibus eléctrico o la recuperación de la senda de Sant Feliu

Xàtiva destina 1,6 millones del remanente a actuaciones climáticas, la compra de un minibus eléctrico o la recuperación de la senda de Sant Feliu

“Hemos tenido que dejarlo”: la decisión sobre Llavín en Dog House que ha desatado una oleada de críticas en redes

La canción de verano en la costa remota de Xàbia: el chundachunda acalla a las chicharras

Sagunt rectifica las condiciones de un contrato por contravenir dos leyes y una orden autonómica

Sagunt rectifica las condiciones de un contrato por contravenir dos leyes y una orden autonómica

'Haraga': el fenómeno en redes sociales que incita a jóvenes marroquíes a cruzar a nado la frontera hacia Ceuta

'Haraga': el fenómeno en redes sociales que incita a jóvenes marroquíes a cruzar a nado la frontera hacia Ceuta

'Haraga': el fenómeno en redes sociales que incita a jóvenes marroquíes a cruzar a nado la frontera hacia Ceuta

Tracking Pixel Contents