Sagunt a Escena inaugura su 43ª edición con el estreno de ‘El Narciso en su opinión’

Arranca la 43 edición de Sagunt a Escena con una primera jornada en la que coinciden dos obras basadas en textos del Siglo de Oro.

En el Teatro Romano se estrenará la producción propia del IVC, ‘El Narciso en su opinión’, escrita por Guillem de Castro entre 1612 y 1615. Una comedia vodevilesca producción propia de IVC en la que participan más de 20 intérpretes y creadores valencianos y que está considerada el precedente de la comedia de figurón. Sin embargo, a pesar de la relevancia de su aportación dramatúrgica, el autor valenciano sigue siendo hoy una figura injustamente poco valorada.

Adentrarse en la biografía de Guillem de Castro revela claras resonancias entre su vivencia personal y la mirada crítica que proyectó sobre la sociedad de finales del siglo XVI y principios del XVII. Bajo la apariencia de un enredo divertido, ágil y disparatado, el texto esconde una profunda reflexión sobre la condición humana.

La obra aborda el ego y la construcción de la propia imagen, aspectos que conectan con la sociedad actual. Habla de las máscaras, del miedo frente al amor, de la mentira frente a la verdad, del reflejo frente a la realidad y de la apariencia frente al ser. Así mismo, sus personajes femeninos aparecen como personajes valientes, inteligentes y capaces de enfrentarse a las situaciones a pesar de su falta de libertad.

El montaje, en versión de Chema Cardeña y con dirección de Rebeca Valls, se volverá a representar el 2 de agosto en el Teatro Romano en una función accesible. Sobre las tablas, un elenco de 10 conocidos intérpretes de la escena valenciana como Josep Manuel Casany, Aina Gimeno y Toni Misó, y en el equipo artístico, destacados profesionales de la Comunitat.

Teatro clásico y danza trenzada en el Off Romà

La reconocida compañía Visitants, experta en ofrecer espectáculos en espacios singulares y al aire libre, presenta en la Glorieta ‘I si fem un clàssic?’, una comedia divertida y trepidante de Sònia Alejo que se adentra en la tradición teatral.

En la trama se alternan el código de las escenas de balcón y los textos originales de autores del Siglo de Oro como Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca con las vivencias de la compañía que las representa. El aparataje escénico y los cambios de vestuario están a la vista del público en todo momento, lo que genera momentos hilarantes de distorsión entre la ficción y el conflicto de la realidad.

La compañía se sirve de versos clásicos para ofrecer una mirada actual y reflexiva sobre la lectura que hoy en día se hace de esa dramaturgia del pasado, así como del papel de la mujer en ellos.

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El 2 de agosto, a una segunda función de ‘El Narciso en su opinión’ se sumará Marea Danza en Off Romà con ‘Anudar’. Dirigida por Sara Cano, la obra reformula elementos del folclore valenciano y profundiza en la carga simbólica del acto de trenzar a partir de la Dansa de les Vetes, un baile tradicional de celebración y unión. En el paseo de la Alameda, sus cinco intérpretes se tejerán y anudarán en un revisión de la danza popular desde la vanguardia. En esta propuesta, las mujeres ya no aguardan mientras realizan labores, sino que ahora tejen su propio destino y articulan una red de apoyo, de cuidados e identidad compartida que a veces también crea tensiones y cambia de dirección, dando lugar a nuevas formas y configuraciones.