Virginia Bonet: "Estar rodeada de guiones me ha ayudado mucho a escribir la novela"

Virginia Bonet tenía tan solo 18 años cuando se marchó al Reino Unido a estudiar Periodismo y Medios de Comunicación. Unas prácticas la llevaron a trabajar en la producción de la serie "Doctor Who". A partir de ahí fue escalando y participando en series como "Los Bridgerton" o "Killing Eve". Ahora, ha dado el salto al mundo de la literatura con "Las flores del ayer", su primera novela, basada en las historias entrelazadas de una abuela, madre y nieta y que atraviesan España durante la posguerra, la Transición y los primeros años del siglo XXI. A través de este recorrido se irán descubriendo secretos familiares y heridas que nunca llegaron a cerrarse.

¿En qué momento decidió lanzarse a escribir su primera novela?

Fue durante el confinamiento que tenía más tiempo libre y decidí utilizarlo para escribir. Era algo que siempre había querido, y, en la cuarentena, encontré un libro de portadas antiguas de un periódico de Valencia que me permitió descubrir sobre el mercado de flores subterráneo. Entonces, me puse a investigar, y es cuando decidí que sería el escenario perfecto para una historia; eso lo uní a un recuerdo de mi adolescencia, ya que, durante una época, aparecieron flores sobre la tumba de mi abuela materna que no sabíamos de dónde venían. Uniendo estos dos conceptos se me ocurrió la historia, porque en la primera escena aparecen unas flores y la protagonista no sabe de dónde vienen; esto es el motor de la acción y lo que hace que siga investigando y se desvelen los secretos.

Entonces, ¿tenía ya la idea un poco preconcebida de lo que quería escribir?

Sí, más o menos. Lo que hice fue coger muchos post-its e ir retratando las tres historias. Empieza en la actualidad, luego viaja a 1948, después a 1978... Siempre tuve bastante clara la estructura, porque me parecía muy interesante y diferente; yo no he leído ninguna novela que tenga esa estructura. Pero al mismo tiempo creo que es enriquecedor, ya que, en ocasiones, el lector sabe más que los mismos personajes, porque ya sabe lo que ocurrió en el pasado, mientras que los personajes del presente no; me pareció que eso podría funcionar bastante bien.

¿Cómo fue el proceso de escritura? ¿Tenía claro en cuánto tiempo quería acabar la novela o era más cuando le venía la inspiración?

He tardado cinco años en acabarla y ha habido algunos en los que he escrito un montón y otros en los que no escribí ni una palabra. A veces era por cuestiones de trabajo, otras veces era porque estaba cansada y no me apetecía mirar la pantalla del ordenador.

Virginia Bonet (derecha) durante la presentación de su novela / Levante-EMV

Ha dicho que, a raíz de descubrir sobre el mercado de las flores, se puso a investigar. ¿Cómo fue esa investigación?

Al ser valenciana, muchos aspectos ya los conocía. Otros, como los maquis o el Maestrazgo, no. Me compré varios libros, me puse a leer, también muchas cosas online y a través de fotos o con postales antiguas que venden los domingos en la Lonja. Luego hay cosas que son de cultura general, como la Transición o el golpe de Estado del 23F. También sobre el personaje de "La Pastora", porque no la conocía y me la mencionó mi tío durante el confinamiento. Me pareció fascinante, porque siendo hermafrodita, creo que ha sido una figura poco comprendida; no la ha entendido ni la historia ni la sociedad de su época. Quise incorporarlo para adaptarlo a nuestra época y darnos cuenta de que tampoco ha cambiado tanto la sociedad en algunos aspectos.

Aparte de lo de las flores de su abuela, ¿qué más hay de realidad en el libro?

Todo lo que ocurre en el contexto histórico sí que es real: la parte de la Transición, el golpe de Estado... Sumado a esa primera escena, ya que como escritor es inevitable ahondar en tus propias experiencias; ese duelo que pasa la protagonista durante el primer capítulo sí que es una experiencia que yo misma pasé. También el personaje de "La Pastora", que también existió en la realidad, pero todo lo demás, es inventado y producto de la imaginación.

Antes de escribir, trabajó en la producción de varias series internacionales. ¿Qué tan importante ha sido para la novela y qué te ha aportado?

Mi trabajo es enriquecedor y me gusta mucho porque cada día es diferente. En cuanto a la novela, me ha ayudado que hace muchos años estuve unos meses trabajando en un departamento de guiones; por aquel entonces mi trabajo consistía en tomar apuntes pero yo observaba. Al haber tratado con tanto guion, es inevitable que me influya a la hora de escribir.

Lleva viviendo 14 años en el extranjero, ¿cómo influye eso?

En cierto modo, le he perdido miedo a muchas cosas, porque yo me fui al Reino Unido con 18 años y ahora lo pienso y me parece una locura, pero me ha ayudado bastante a que me dé igual lo que dirá la gente. A otra persona tal vez le influiría el que va a pensar la gente de que esté intentando escribir una novela, mientras que con esta mentalidad que me ha moldeado el vivir fuera, soy más aventurera o atrevida. He sido muy lanzada en todos los sentidos, desde que decidí lo que estudiar o irme a vivir fuera, lanzarme a trabajar en cine y televisión, que es una industria que tiene muchos altibajos... Lo he probado y me he lanzado a todo. Supongo que las experiencias que he tenido y haberme ido fuera me han ayudado a tener esta personalidad.

Virginia Bonet (segunda por la izquierda) en la presentación de su libro / Levante-EMV

¿Cómo fue trabajar en televisión?

Estudié "Periodismo y Medios de Comunicación", porque en mi cabeza tenía idealizado el periodismo, creía que sería como los años 70, de salir a buscar historias. Cuando empecé a estudiar la carrera, me sentí un poco desencantada, porque era más estar en una oficina esperando las notas de prensa cuando a mí lo que me gustaba era inventar mis propias historias. A través de la parte de medios de comunicación hice prácticas en la BBC, en la serie Doctor Who, y recuerdo que fue entrar en ese set y sentir que era el sitio al que pertenecía. Me encantó y, después de las prácticas, me pidieron que me quedara para la siguiente temporada. Poco a poco fui avanzando en cada serie y subiendo puestos. Primero series de la BBC, luego de Netflix... cada vez más grandes, como series británicas rodadas en Italia o americanas grabadas en Praga. Gracias a la televisión he viajado mucho y me ha dado la oportunidad de tener experiencias increíbles que he disfrutado mucho.

¿Le gustaría ver su novela adaptada a la televisión?

Sería un sueño, pero sinceramente, no sé si será posible. Como novela funciona muy bien gracias a que estás en la cabeza de los personajes, pero no sé si esos saltos temporales funcionarían igual luego en una pantalla, habría que verlo.

De cara al futuro, ¿qué retos se plantea? ¿Volver a la televisión o seguir escribiendo?

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En un mundo ideal, haría un poco de las dos cosas. Me gustaría poder dividir mi tiempo entre cine y televisión, porque aunque me gusta mucho la segunda de estas, ya estoy llegando a una edad en la que trabajar 17 horas de pie, a veces se hace un poco duro. Así que me encantaría mezclar un poco el cine y la tele, mientras que lo compagino con seguir escribiendo, sería un sueño hecho realidad.