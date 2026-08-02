El IVAM más viajero

Las obras de la colección del IVAM recorren este verano algunos de los principales museos y centros de arte internacionales. El museo presta pinturas, esculturas, fotografías e instalaciones de artistas clave del arte moderno y contemporáneo para que formen parte de exposiciones organizadas en diversos países. Una acción con la que , por una parte, proyecta el patrimonio artístico del IVAM y, por otra, refuerza la presencia del museo en el circuito expositivo internacional.

La icónica escultura ‘The Rose Table of Perfect’ (1989) del artista conceptual estadounidense James Lee Byars, perteneciente a la colección del IVAM, se exhibe hasta el 9 de agosto en la Bourse de Commerce de París, el museo que acoge la colección Pinault. La exposición explora el legado artístico y filosófico del claroscuro a través de artistas como Bill Viola, Wolfgang Tillmans, Sigmar Polke o Jean Dubuffet.

Jacques Lipchitz, Man with Guitar, 1925. / Levante-EMV

El IVAM también ha prestado un conjunto de doce obras del escultor Jacques Lipchitz al Museo Jacques Lipchitz de Druskininkai, en Lituania, con motivo del 135.º aniversario del nacimiento del artista lituano. En el año 2002 el IVAM recibió una donación de una veintena de obras del escultor por parte de la familia Lipchitz, por lo que su presentación en Lituania durante el año en que se conmemora el aniversario del artista constituye también un simbólico regreso a su tierra natal.

Lee Krasner, Abstract no. / Levante-EMV

En septiembre una pintura de la estadounidense Lee Krasner, perteneciente a los fondos del IVAM, formará parte de una exposición histórica en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (The Met). La muestra marcará un hito fundamental al deconstruir el estereotipo de Lee Krasner como la esposa abnegada a la sombra del éxito de su esposo, Jackson Pollock, para presentarla como una pintora rigurosa que entabló con él un diálogo estético bidireccional y profundamente influyente.

Una pieza de la Colección del IVAM de Kurt Schwitters, una de las figuras fundamentales del arte de vanguardia del siglo XX, recalará en octubre en el Museo Picasso París para formar parte de la gran retrospectiva dedicada al artista alemán. Más de 300 obras y documentos explorarán collages, pinturas, ensamblajes y experimentaciones de un artista que otorgó un nuevo protagonismo a materiales que hasta entonces se miraban como simples desechos.

En España

Dos obras de Robert Rauschenberg han sido cedidas temporalmente para la exposición Naturalezas vivas, que se exhibe en el Centro Niemeyer de Avilés desde el 12 de junio. La muestra, comisariada por María Toral dentro de la I Bienal Climática: arte, industria y territorio, reúne más de un centenar de obras procedentes de relevantes museos e instituciones culturales para reflexionar sobre la evolución del paisaje y los desafíos medioambientales contemporáneos.

Yves Klein, Cosmogony / Levante-EMV

Otra obra viajera del IVAM es una pieza de Yves Klein de la serie Cosmogonies, que constituye uno de los momentos más singulares de su trayectoria. Esta obra nace al exponer el lienzo previamente impregnado con su característico International Klein Blue (IKB) a la acción del viento, la lluvia o el agua del mar, dejando que los fenómenos naturales inscriban sus propias huellas sobre la superficie. La pieza se expone en la Fundación Juan March de Palma de Mallorca desde el 2 de junio.

Pedro Almodovar, 1985. Christopher Makos. / Levante-EMV

Los fondos del IVAM conservan también un emblemático retrato de Pedro Almodóvar realizado por Christopher Makos, figura clave de la fotografía contemporánea y uno de los cronistas más destacados de la escena artística neoyorquina de las décadas de 1970 y 1980. Discípulo de Man Ray y colaborador de Andy Warhol, Makos retrató al cineasta manchego durante los años de la Movida, inmortalizando una generación que situó a España en el mapa de la cultura contemporánea internacional. La obra se expondrá próximamente en el Museo Carmen Thyssen de Málaga en la exposición ‘¡Olé! El mito de lo español a través de Andalucía’.

Hace una semana, el propio museo anunció la itinerancia de una de sus grandes producciones expositivas con la llegada de ‘A media lumbre’ a Mallorca. La exposición, que se exhibió en el Centre Julio González del 18 de febrero al 14 de junio de 2026, se despliega este verano en Es Baluard Museu, Casal Solleric y Sa Refinadora en la primera etapa de su itinerancia. Tras su paso por Baleares, la exposición continuará su recorrido en el CDAN de Huesca y en el Museu Terra de Tarragona, donde retomará el vínculo con el paisaje de montaña como eje conceptual.