La Companyia Teatre Micalet reabre en septiembre con su nuevo Espai CTM en pleno centro histórico de València

La Companyia Teatre Micaletya tiene una nueva casa. Después de varios meses de «pausa dramática» provocada por su polémica salida de la Societat Coral el Micalet, la formación abrirá el próximo mes de septiembre el Espai CTM, un nuevo espacio escénico situado en el número 41 de la calle Torn de l’Hospital, en pleno centro histórico de València.

La compañía ha anunciado este lunes en sus redes sociales que el nuevo local permitirá dar continuidad a su proyecto artístico después de haber perdido la sala que gestionó durante más de tres décadas en la sede de la Societat Coral, en la calle Guillem de Castro. El espacio se encuentra actualmente en obras para poder iniciar su actividad con el comienzo de la nueva temporada.

«Después de esta pausa dramática... ¡hay que romper el silencio!», señala el mensaje con el que la compañía ha presentado el proyecto. El Espai CTM nace, según explica la formación, como una sala «de proximidad», destinada a acercar todavía más los textos y los intérpretes al público, continuar compartiendo emociones y garantizar la supervivencia de un proyecto que durante décadas ha sido una de las principales referencias del teatro en valenciano.

El anuncio adelanta que la nueva sede contará con «nuevas producciones, nueva programación y nuevos proyectos, pero con la esencia de siempre». La compañía no ha detallado todavía las características, el aforo ni la programación inaugural del local, aunque sí ha situado su apertura en septiembre y ha subrayado su ubicación «en el corazón de València».

Durante los últimos días, la Companyia había ido ofreciendo pistas sobre su futuro mediante diferentes publicaciones en las que mostraba materiales, madera y trabajos relacionados con la transformación del local. «El escenario puede cambiar, pero la materia de la que estamos hechos continúa siendo la misma», apuntaba la formación, que reivindicaba así la continuidad de su manera de entender el teatro pese al cambio de sede.

Una ruptura después de treinta años

La apertura del Espai CTM pone fin a varios meses de incertidumbre tras el enfrentamiento que estalló a comienzos de año entre la compañía y la Societat Coral el Micalet. Los responsables de la formación, Pilar Almeria y Joan Peris, denunciaron entonces que habían sido «expulsados» y «desahuciados» del espacio que ocupaban desde 1994, una decisión que consideraban incomprensible y que, a su juicio, ponía en riesgo uno de los proyectos culturales estables más reconocidos de la Comunitat Valenciana.

La directiva de la Societat Coral rechazó esa interpretación y sostuvo que no se había producido ningún desahucio, sino la finalización del contrato de alquiler y la decisión de recuperar la gestión directa de la sala. La presidenta de la entidad, Gemma Pasqual, argumentó que el acuerdo económico existente no cubría los gastos que generaba el teatro y que los ingresos obtenidos con la explotación del recinto debían beneficiar a la propia Societat y a sus socios.

La decisión fue ratificada el pasado 6 de febrero por la Junta General de la Societat Coral. Un total de 71 socios votaron a favor de asumir directamente la gestión de la sala, frente a 34 votos en contra y diez abstenciones. La entidad defendió que el cambio permitiría reservar el recinto para las actividades de sus agrupaciones, entre ellas la Coral, la Coraleta, la Jove Orquestra Salvador Giner o el Grup de Danses Alimara, además de abrirlo a nuevas propuestas culturales en valenciano.

La ruptura provocó una amplia reacción dentro del sector escénico. Más de 300 profesionales firmaron una carta para reclamar un diálogo entre las partes y pedir que se reconsiderara una decisión que, según advertían, afectaba gravemente al patrimonio teatral valenciano. La Societat Coral manifestó entonces que la compañía seguiría teniendo las puertas abiertas para representar espectáculos, aunque ya sin controlar la gestión ni la programación de la sala.

Sin programación teatral anunciada

Seis meses después de aquella votación, la Sala Micalet todavía no ha hecho pública una nueva programación escénica estable. De momento, la única actividad que aparece anunciada en la agenda de la Societat Coral para las próximas semanas es la Tertúlia Bauset, el encuentro que se celebra todos los lunes, de 15 a 18 horas, en la cafetería de la entidad.

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La agenda de agosto únicamente recoge las sesiones de esta tertulia de los días 3, 10, 17, 24 y 31, sin que figure ningún espectáculo teatral ni otra actividad en la sala. La ausencia de programación contrasta con los planes expresados en febrero por la entidad, que anunció su intención de convertir el teatro en un espacio abierto a cantantes, grupos musicales, monologuistas, artistas de la magia, creadores audiovisuales y las propias agrupaciones de la Societat.