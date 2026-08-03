La música de Dr. Truna rompe el silencio de Harold Lloyd en el Carme

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) proyectará el sábado 8 de agosto el clásico del cine mudo "Safety Last!", de 1923, conocida en España como "El hombre mosca", con acompañamiento musical en directo del artista valenciano Dr. Truna. La sesión forma parte de la programación de "CCCCinema d’Estiu", el ciclo de cine de verano que el centro celebra cada noche de agosto en su claustro gótico, con entrada gratuita.

La segunda semana de "Embriagados de Humor. América y la comedia" transportará al espectador a México, Perú, Cuba y Estados Unidos a través de comedias de todos los tiempos, algunas inéditas, como la película de 2003 "El destino no tiene favoritos", considerada por la crítica una de las mejores del cine peruano. Además, el Centre del Carme exhibirá otras dos películas nunca antes distribuidas comercialmente en España: la mexicana "Mátenme porque me muero", que data de 1951, y la estadounidense "Dim Sum: A Little Bit of Heart", del 1985.

Imagen del Dr. Truna / Levante-EMV

Banda sonora en directo y un recorrido por el continente americano

El músico valenciano Dr. Truna, cuyo nombre real es Andrés Blasco y que es creador de instrumentos y compositor de nuevos lenguajes sonoros, pondrá la banda sonora en directo a la película de Harold Lloyd, la más antigua de esta edición.

La programación de la segunda semana de ‘CCCCinema d’Estiu’ comienza este martes con "Mátenme porque me muero", la adaptación de Ismael Rodríguez de la novela española "Espérame en Siberia, vida mía", de Enrique Jardiel Poncela. Su director aprovechó el carisma de Tin Tan, el personaje más popular del cómico Germán Valdés, para plasmar un humor satírico y esperpéntico que pertenece a la edad de oro del cine mexicano.

El miércoles se proyectará "Things Change" del dramaturgo norteamericano David Mamet. El director de "House of Games" dio un giro del drama a la comedia en su segunda película, en la que un limpiabotas de Chicago acepta la propuesta de una banda de mafiosos de hacerse responsable de un crimen. Sus protagonistas, Don Ameche y Joe Mantegna, ganaron el premio Copa Volpi a la mejor interpretación masculina en el Festival de Venecia.

Escena de "Matenme porque me muero", de 1951 / Levante-EMV

El jueves será el turno de "El destino no tiene favoritos", considerada por la crítica como la mejor comedia del cine peruano. Su autor y director, Álvaro Velarde, exprime todo el humor de una familia aristocrática venida a menos que acepta involucrarse en el rodaje de una telenovela y el viernes se presenta "Dim Sum: A Little Bit of Heart", otra película inédita en nuestro país del director Wayne Wan. Una comedia dramática que plasma la vida de una familia chinoestadounidense en San Francisco.

Por último, el domingo podrá verse "Demasiado miedo a la vida" o "Plaff", del cubano Juan Carlos Tabío, quien retoma la crítica social en su país con "Se permuta", su anterior film. Su protagonista encarna los valores arcaicos y la lucha entre lo viejo y lo nuevo a través de una comedia que presenta personajes y situaciones reales de la sociedad cubana de ese momento.

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"CCCCinema d’Estiu" se celebra cada noche, de martes a domingo, a las 22.00 horas, en el claustro gótico del Centre del Carme, con entrada gratuita. Toda la programación está disponible en la página web de la entidad.