El proyecto Sorolla superará los 40 millones y necesitará hasta 145.000 visitantes al año para compensar el alquiler

El proyecto para exhibir en València la colección de Joaquín Sorolla de la Hispanic Society of America alcanza, con las cantidades conocidas hasta ahora, un coste potencial de unos 39,5 millones de euros. La cifra reúne el arrendamiento de las pinturas durante el plazo máximo previsto, su traslado desde Nueva York, la redacción y dirección del proyecto de reforma del Palacio de las Comunicaciones y la ejecución de las obras.

No incluye, sin embargo, varios gastos imprescindibles para abrir y mantener el futuro espacio expositivo, como el personal, la vigilancia, la limpieza, la climatización, la conservación preventiva, el mantenimiento o la museografía. La factura definitiva será, por tanto, superior.

El principal desembolso está directamente relacionado con las obras de arte. El Consell ha autorizado el arrendamiento de 218 piezas de la Hispanic Society por un valor máximo estimado de 19.750.178,02 euros. El contrato tendrá una duración inicial de cuatro años y podrá prorrogarse en tres ocasiones -dos periodos de hasta cuatro años y un último tramo de hasta tres- hasta alcanzar un máximo de quince años. La cuota de partida asciende a 1,15 millones de euros anuales y podrá revisarse conforme al IPC u otro índice equivalente.

Frente a ese desembolso, la recaudación de las entradas podría compensar al menos una parte del alquiler. Si los 19.750.178,02 euros se distribuyen entre los quince años máximos del acuerdo, el coste medio sería de 1.316.678,53 euros anuales. Para obtener esa cantidad serían necesarias 120.696 entradas al año con un precio final de 12 euros, 131.668 con una tarifa de 11 euros y 144.835 si la entrada costara 10 euros. Esta última es, según fuentes de la Generalitat, la cifra más probable del coste de las entradas, sin contar los habituales descuentos para algunos colectivos.

Las mismas fuentes de la Generalitat descartan que esos ingresos puedan emplearse para recuperar las obras del Palacio de las Comunicaciones. La Administración considera que la reforma constituye una inversión pública destinada a transformar un edificio autonómico y darle un uso cultural más allá de la duración del préstamo.

Más de 19 millones para transformar el Palacio

La adecuación del antiguo edificio de Correos representa la otra gran partida. La Generalitat presupuestó en 1.952.735 euros la redacción del proyecto básico y de ejecución, los proyectos de instalaciones y actividad, la coordinación de seguridad y salud y la dirección facultativa. A esa cantidad se suman los 17.334.377 euros estimados para la intervención material. En total, la transformación del inmueble partía de una previsión de 19.287.112 euros.

Pero este presupuesto puede variar. Solo dos uniones temporales de empresas concurrieron al primer concurso para redactar el proyecto y dirigir la intervención. El procedimiento terminó desierto después de que fuera excluida la oferta propuesta como adjudicataria. La Generalitat prepara una nueva licitación y la necesidad de atraer a más aspirantes podría llevar a revisar las condiciones económicas, aunque por ahora no existe otra cuantía aprobada.

La actuación no se limita a redistribuir las salas. El Palacio de las Comunicaciones fue concebido para un uso administrativo y postal, no para albergar una colección de arte sometida a condiciones estrictas de temperatura, humedad, iluminación y seguridad. La documentación de la Generalitat reconoce limitaciones estructurales, funcionales y técnicas, además de instalaciones obsoletas o fuera de servicio.

Entre los sistemas que deberán revisarse o sustituirse figuran la climatización, la electricidad, la protección contra incendios, las telecomunicaciones y el control de accesos. La reforma deberá garantizar además la estabilidad ambiental de las salas. La protección del inmueble como Bien de Relevancia Local obliga a compatibilizar esas actuaciones con la conservación de sus valores históricos y arquitectónicos.

Los 17,33 millones de las obras y los 1,95 millones del proyecto y la dirección facultativa siguen siendo importes estimados. La adjudicación de los contratos determinará la cifra real.

El traslado desde Nueva York

A los costes del alquiler y del Palacio se suma el transporte de la colección desde la Hispanic Society. El Consorci de Museus prepara una contratación de alrededor de 404.000 euros, IVA incluido, para efectuar tres envíos aéreos antes de la inauguración prevista para finales de enero de 2027.

El presupuesto comprende los vuelos, el embalaje especializado, la vigilancia, las aduanas, el transporte, el desembalaje y el almacenamiento de las cajas, además de la cobertura de riesgos durante los viajes.

La Generalitat ha transferido además 950.000 euros al Consorci de Museus, encargado de tramitar buena parte de los contratos necesarios para la llegada y la exhibición provisional. Esa cantidad no puede añadirse íntegramente al coste global, porque también financiará otras actividades culturales y gastos de mantenimiento del organismo.

Una parte podría destinarse precisamente al transporte ya contabilizado. Sumar ambas cifras completas supondría incluir dos veces el mismo gasto. Solo cuando se conozca el destino final de la transferencia podrá determinarse qué cantidad adicional está directamente vinculada a la operación Sorolla.

Una suma orientativa

Con los importes identificados, el cálculo queda formado por 19.750.178,02 euros del arrendamiento máximo, 404.000 del transporte, 1.952.735 de la redacción y dirección del proyecto y 17.334.377 de la rehabilitación si se mantienen las cifras del primer concurso ya anulado. Esta suma ascendería a 39.441.290,02 euros.

Se trata de una estimación y no de un presupuesto consolidado, ya que combina el valor máximo de un contrato de hasta quince años con presupuestos de licitación y obras todavía no adjudicadas. La cifra, en cambio, no incorpora la compra del Palacio de las Comunicaciones por parte de la Generalitat, que supuso 23,9 millones de euros. La adquisición se realizó con anterioridad y el inmueble no fue comprado exclusivamente para albergar la colección.

A la operación podría vincularse también la intervención municipal en el Museo de la Ciudad, sede provisional. El Ayuntamiento de València ha destinado 350.841,07 euros a obras de conservación y mejora. Si se añadiera esa cantidad, el gasto relacionado con la iniciativa se elevaría a 39.792.131,09 euros, cerca de 39,8 millones.

Esa actuación tampoco responde exclusivamente a la llegada de los Sorolla. Las mejoras benefician de forma general al Museo de la Ciudad y seguirán siendo útiles una vez finalizada la etapa provisional.

La factura ordinaria sigue sin calcularse

El cálculo de 39,44 millones no recoge los costes de funcionamiento que generará la apertura. Entre ellos figuran el personal de atención al público, administración y coordinación; la vigilancia; la limpieza; los suministros; el mantenimiento; la gestión de incidencias; la programación cultural; la conservación preventiva y la museografía.

La exposición requerirá además control permanente de temperatura y humedad, revisiones técnicas, protocolos de emergencia y seguimiento del estado de las pinturas. La Generalitat señala que todavía no existe una cifra global y que el resultado dependerá de cómo se liciten los servicios.

También está pendiente de cuantificar la museografía de la sede provisional y la adaptación de sus salas a los requisitos de la Hispanic Society, incluidas la instalación, la iluminación, la señalización y los recorridos. El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana ha elegido al arquitecto y museógrafo Francisco Bocanegra para encargarse del diseño expositivo y gráfico de la exhibición que se prepara en el Museo de la Ciudad de València y cuando los 218 sorollas de la Hispanic se trasladen a su sede definitiva en el antiguo edificio de Correos.

El acuerdo establece que esos gastos no corresponden a la entidad neoyorquina. La Generalitat y la futura fundación gestora deberán asumir la puesta en marcha y el funcionamiento, además del embalaje, el transporte y la cobertura de riesgos. Durante la etapa provisional, el Consorci de Museus tramitará buena parte de las contrataciones.

Entre 120.696 y 144.835 entradas al año

Los ingresos de taquilla podrían aliviar la carga económica, aunque no entrarían directamente en la caja general de la Generalitat. El acuerdo contempla que Light Art Exhibitions gestione y perciba la recaudación para transferirla posteriormente a la fundación encargada del espacio.

La empresa asumirá también la instalación y explotación de la tienda y del denominado Café Huntington. Los ingresos netos de esas actividades se repartirán al 50 % entre Light Art Exhibitions y la Hispanic Society.

Para calcular cuántos visitantes serían necesarios para compensar el alquiler se ha tomado como referencia el coste medio anual de 1.316.678,53 euros durante los quince años máximos. Con un precio final de 12 euros y un ingreso neto de 10,91 euros por entrada, harían falta 120.696 visitas anuales. A 11 euros, con 10 euros netos, serían 131.668. A 10 euros, con unos 9,09 euros netos, el umbral subiría a 144.835.

Esas cantidades equivalen a una media de entre 331 y 397 visitantes diarios si el museo abriera todos los días del año. Con jornadas de cierre, la afluencia necesaria sería mayor.

El ejercicio no constituye una previsión oficial ni un plan financiero. No contempla la revisión de la cuota por el IPC, los descuentos o la posibilidad de que parte de la recaudación financie el funcionamiento ordinario. Alcanzar esa horquilla de público no garantizaría, por tanto, el equilibrio económico.

Una garantía pública de hasta 300 millones

A la operación se suma la cobertura de los riesgos de una colección valorada en varios centenares de millones. El proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2026 prevé un sistema de garantía pública con un límite de 300 millones de euros para una misma exposición, un máximo de 60 millones por una sola pieza y un límite acumulado simultáneo de 500 millones.

Esos 300 millones no deben incorporarse al coste del proyecto. No constituyen una póliza pagada ni un desembolso presupuestario, sino el riesgo máximo que podría asumir la Administración si se produjera una pérdida o un daño indemnizable. Las cantidades dejarían de estar comprometidas cuando las obras fueran devueltas sin incidencias.

Tampoco se ha publicado el coste de una eventual cobertura privada complementaria y la disposición continúa su tramitación parlamentaria.

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La operación Sorolla presenta así una factura potencial conocida de 39,44 millones de euros, o de 39,79 millones si se incorpora la actuación municipal en el Museo de la Ciudad. El importe final será mayor cuando se concreten la museografía, el personal, la seguridad, la conservación, la limpieza, los suministros y el mantenimiento. También podría aumentar si la nueva licitación del Palacio obliga a revisar el presupuesto inicial o si la actualización de las cuotas eleva el coste del arrendamiento.