El PSPV acusa al Consell de priorizar el proyecto Sorolla mientras recorta el apoyo a la cultura valenciana

El PSPV-PSOE ha acusado al Consell de concentrar decenas de millones de euros en el proyecto para exhibir en València a partir de 2027 la colección de Joaquín Sorolla de la Hispanic Society of America mientras, según denuncia, reduce el respaldo económico a los creadores y a diferentes sectores de la cultura valenciana.

El portavoz socialista de Cultura en Les Corts, José Chulvi, ha reaccionado a la información publicada este lunes por Levante-EMV, que sitúa en unos 39,5 millones de euros el coste potencial conocido hasta ahora de la operación. La estimación reúne el alquiler de las 218 pinturas durante el plazo máximo previsto de quince años y su traslado desde Nueva York, y también la redacción y dirección del proyecto de reforma y la ejecución de las obras del Palacio de las Comunicaciones, que será la sede de la colección.

La cifra, sin embargo, no incluye todavía varios de los gastos imprescindibles para poner en marcha y mantener el futuro espacio expositivo, entre ellos el personal, la vigilancia, la limpieza, la climatización, los suministros, el mantenimiento, la conservación preventiva, la programación cultural o la museografía. Por este motivo, los socialistas sostienen que la factura final superará previsiblemente los 40 millones de euros.

Cultura de escaparate

Chulvi ha definido la iniciativa como “el mejor ejemplo de una política cultural basada en el escaparate, la improvisación y el abandono de la cultura valenciana”. “El PP encuentra millones para un proyecto sin planificación, pero recorta el apoyo al teatro, la música, el audiovisual, el libro y el valenciano”, ha afirmado.

El diputado ha recordado que el proyecto comenzó durante la etapa de Carlos Mazón al frente de la Generalitat y ha criticado que desde entonces haya ido evolucionando “a golpe de anuncios, cambios de criterio y sobrecostes”, sin que, a su juicio, exista una explicación completa sobre la factura definitiva ni sobre el modelo que se utilizará para financiar los gastos ordinarios de funcionamiento.

“El problema no es Sorolla. El problema es que el PP siempre encuentra millones para los grandes titulares, mientras deja sin recursos a quienes hacen cultura todos los días en la Comunitat Valenciana”, ha señalado Chulvi. El portavoz socialista considera que la iniciativa contrasta con la situación de las compañías teatrales, el sector audiovisual, las editoriales, las librerías, las industrias culturales y las entidades vinculadas a la defensa y promoción del valenciano.

Los cálculos

Según los cálculos publicados por Levante-EMV, el principal desembolso corresponde al alquiler de las obras. El Consell ha autorizado un valor máximo estimado de 19.750.178 euros para disponer de la colección durante un periodo inicial de cuatro años, prorrogable hasta alcanzar los quince. La cuota de partida será de 1,15 millones de euros anuales y podrá actualizarse de acuerdo con el IPC u otro índice equivalente.

A esa cantidad se añaden los 19,28 millones inicialmente previstos para transformar el Palacio de las Comunicaciones en una sede cultural capaz de albergar las pinturas. De ellos, 1,95 millones corresponden a la redacción del proyecto y la dirección facultativa y 17,33 millones a la ejecución material de las obras. Esas cantidades, no obstante, podrían variar después de que el primer concurso para contratar el proyecto y dirigir la intervención terminara desierto. La Generalitat prepara ahora una nueva licitación.

El transporte especializado de las piezas desde Nueva York supone otra partida de alrededor de 404.000 euros. El contrato deberá cubrir tres envíos aéreos, el embalaje, la vigilancia, los trámites aduaneros, el traslado terrestre, el desembalaje y el almacenamiento de las cajas.

La suma de estos conceptos alcanza los 39.441.290 euros. Si se incorpora también la intervención de 350.841 euros financiada por el Ayuntamiento de València en el Museu de la Ciutat, que albergará provisionalmente la colección, el gasto relacionado con la iniciativa se aproxima a los 39,8 millones. Tanto las obras municipales como la reforma del Palacio tendrán, sin embargo, usos que van más allá de la exposición de Sorolla.

Costes añadidos

Chulvi ha subrayado especialmente que el cálculo no incorpora todavía la factura ordinaria del espacio. “Cada semana conocemos un nuevo coste añadido. Primero eran unos millones, después veinte, ahora cerca de cuarenta y todavía faltan gastos esenciales. Así no se gestiona el dinero público”, ha asegurado.

El socialista también ha cuestionado las previsiones de ingresos. El reportaje calcula que, para cubrir únicamente el coste medio anual del alquiler de las pinturas, serían necesarias entre 120.696 y 144.835 entradas al año, dependiendo de que el precio final se situara entre 12 y 10 euros. Esta última tarifa es la que la Generalitat considera más probable, sin contar posibles descuentos.

Esas cifras equivaldrían a una media de entre 331 y 397 visitantes diarios si el museo abriera todos los días. El cálculo no incluye la actualización de las cuotas, las entradas bonificadas ni la posibilidad de que parte de la recaudación deba destinarse a sufragar el funcionamiento del espacio.

“La cultura no puede gestionarse como una operación de marketing. Hace falta planificación, rigor, sostenibilidad económica y una política cultural coherente”, ha defendido Chulvi, quien acusa al Gobierno valenciano de sustituir una estrategia de apoyo al conjunto del sector por “una sucesión de operaciones de imagen”.

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El portavoz socialista ha reclamado una política cultural que refuerce a los artistas, las empresas, los festivales, los museos y los creadores que trabajan en valenciano y en castellano desde la Comunitat. “Necesitamos estabilidad y apoyo para quienes sostienen la cultura todos los días, no un Gobierno obsesionado con las fotografías de inauguración mientras abandona a todo un sector”, ha concluido.