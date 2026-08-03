Sagunt a Escena recupera aforo y abre su edición de 2026 con más de 600 espectadores por función

Sagunt a Escena ha arrancado este fin de semana su edición de 2026 con más de 600 espectadores en cada una de sus dos primeras representaciones. El inicio del festival ha estado marcado por la reapertura de la cávea más alejada del escenario del Teatro Romano, una medida que permite elevar el aforo hasta las 804 localidades por función. Este sector de las gradas había permanecido cerrado durante los dos últimos años por razones de seguridad.

La lluvia, que cayó de manera persistente hasta poco antes del comienzo del espectáculo, no impidió que el certamen levantara el telón el sábado con el estreno de "El Narciso en su opinión’, una producción propia del Institut Valencià de Cultura (IVC). El montaje puso al público en pie y volvió a cosechar sonoros aplausos en la función accesible celebrada el domingo.

La obra, una comedia con elementos de musical, provocó las risas de los asistentes gracias tanto a la adaptación realizada por Chema Cardeña del texto que Guillem de Castro escribió entre 1612 y 1615 como a la dirección de Rebeca Valls.

Un momento de la representación. / Sagunt a Escena/Provi Morillas

La programación gratuita del ‘Off Romà’ debía comenzar unas horas antes en la plaza de la Glorieta con la compañía Visitants y su revisión crítica de los clásicos. Aunque las precipitaciones cesaron a tiempo, la indisposición de uno de los intérpretes obligó finalmente a suspender la actuación.

El protagonismo quedó así reservado para el Teatro Romano. En las inmediaciones del recinto, integrantes del colectivo local de artistas plásticas La Tira de Dones repartieron entre los espectadores sus «palomas por la paz», con las que quisieron trasladar ese mensaje a la principal cita cultural del verano en Sagunt.

Autoridades que acudieron a la inauguración del certamen. / Sagunt a Escena/Provi Morillas

Autoridades

A la función inaugural asistieron la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso; el alcalde de Sagunt, Darío Moreno; el director general de Relaciones con Les Corts, Juan María Martínez; el director general de Cultura, Ignacio Prieto; la directora general de Presupuestos, Amparo Haro; la directora adjunta de Artes Escénicas del IVC, María José Mora; la directora del ISEACV, Fani Blanch, y la concejala de Cultura de Sagunt, Ana María Quesada.

En la representación del domingo estuvo presente también la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, acompañada por María José Mora.

La consellera de Cultura, Carmen Ortí, en el Teatro Romano de Sagunt. / Sagunt a Escena / Provi Morillas

La programación sí pudo desarrollarse con normalidad el domingo por la tarde en la Alameda del Consell del Port de Sagunt, donde Marea Danza conquistó al público con una propuesta que revisita el folclore valenciano desde una mirada contemporánea.

El espectáculo dejó, además, una escena singular. Poco después de que terminara la actuación se produjo la salida de misa de la iglesia de Begoña, situada junto al espacio escénico, lo que generó, según algunos asistentes, «una curiosa mezcla de ambientes».