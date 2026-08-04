Los conciertos de Vivers de València registran su peor dato de asistencia de los últimos años con 33.626 entradas vendidas

Los conciertos de Viveros han vuelto a perder público en su edición de 2026. El ciclo musical de la Gran Feria de València contabilizó 33.626 entradas vendidas para los 18 conciertos programados, frente a los cerca de 38.000 espectadores que, según informó en su momento el propio Ayuntamiento, acudieron en 2025. La caída es todavía más pronunciada si se compara con 2023, cuando el festival superó los 55.000 asistentes.

Compromís, que entonces gobernaba el consistorio junto al PSPV y se encargaba de organizar el ciclo, ha puesto el foco en esta evolución. La cifra de 2026 supone un descenso cercano al 40% respecto a la registrada hace tres años, antes del cambio de gobierno municipal.

La información ha sido facilitada por la Concejalía de Fiestas y Tradiciones, dirigida por Vox, después de que Compromís reclamara los datos y el Síndic de Greuges censurara la falta de transparencia municipal. El Ayuntamiento había difundido al terminar el ciclo un balance positivo, pero sin indicar la asistencia total ni la venta de entradas de cada una de las actuaciones.

El cuadro remitido ahora por el gobierno municipal detalla las ventas y las invitaciones correspondientes a las 18 actuaciones previstas. Dos de ellas, las de Ana Torroja y UB40, fueron canceladas por la alerta roja por calor y otros avisos meteorológicos adversos. Pese a no celebrarse, el documento incluye las 1.008 y 854 entradas que, respectivamente, se habían vendido para estos conciertos.

Solo Danny Ocean y Ultraligera completaron las 5.000 localidades del recinto. En ambos casos, sin embargo, el lleno se alcanzó sumando las invitaciones: Danny Ocean vendió 4.775 entradas y contabilizó 225 accesos de cortesía, mientras que Ultraligera despachó 4.750 localidades y añadió otras 250 invitaciones.

Tras ellos, los conciertos más concurridos fueron Deep Purple, con 2.704 entradas vendidas y 249 invitaciones; Gente de Zona, con 2.603 y 339, y Silvestre Dangond, con 2.438 y 258. Ninguno de los tres llegó a los 3.000 asistentes en un espacio con capacidad habitual para 5.000 personas.

La actuación de Valeria Castro tuvo una configuración especial, sentada y con un aforo reducido a 2.400 espectadores. Vendió 1.439 entradas y contó con 227 invitaciones, de modo que reunió a 1.666 personas, cerca del 70% de la capacidad habilitada para esa noche.

En el extremo contrario se situaron Javi Medina, con 502 ventas; Tony Hadley, con 589, y Generación 80-Go, con 993. Sumadas las invitaciones, los dos primeros no alcanzaron los 800 espectadores. El concierto cancelado de UB40 también se encontraba por debajo del millar de entradas cuando fue suspendido, con 854 localidades vendidas.

Una discordancia en las cifras oficiales

El documento municipal precisa que el Ayuntamiento recibe de las promotoras un máximo de cien invitaciones por concierto, destinadas a compromisos institucionales y a su reparto entre los grupos municipales y los miembros de la corporación. El resto de accesos de cortesía son distribuidos directamente por las empresas promotoras, patrocinadores, colaboradores u otras entidades vinculadas a los espectáculos.

Esto significa que buena parte de las 4.010 invitaciones no procedieron directamente del consistorio. Todos los conciertos celebrados superaron las cien entradas de cortesía y algunos triplicaron esa cantidad. Gente de Zona encabezó la relación con 339 invitaciones, seguido de Juan Magán, con 321; WarCry, con 298, y Javi Medina, con 290.

El Ayuntamiento sostiene que no intervino en su asignación ni dispone de información individualizada sobre los beneficiarios. También señala que los datos solo fueron remitidos por las promotoras una vez finalizado el ciclo y que las empresas no estaban obligadas por los pliegos a incorporar esta información a los expedientes administrativos.

Compromís denuncia el cambio de modelo

El concejal de Compromís y anterior responsable de la Gran Feria, Pere Fuset, considera que las cifras confirman el deterioro del ciclo desde el cambio de gobierno municipal. «Como sospechábamos, el gobierno de Catalá ha escondido estos datos para ocultar el fracaso de su política cultural», sostiene el edil, quien acusa a PP y Vox de haber esperado hasta agosto para difundirlos.

Fuset vincula la pérdida de espectadores con el encarecimiento de las entradas, la desaparición de los conciertos gratuitos y la reducción de la presencia de artistas valencianos y de grupos que utilizan el valenciano. «Han sustituido un modelo de éxito, plural y arraigado en la ciudad por un modelo ideológico, excluyente y sectario», afirma.

La formación también cuestiona el peso de las invitaciones y considera que se han utilizado para mejorar la imagen de unas ocupaciones inferiores a las de etapas anteriores. En total, los accesos de cortesía equivalen a casi un 12% de las entradas vendidas y resultaron decisivos para que las dos actuaciones más concurridas alcanzaran oficialmente el lleno.

Noticias relacionadas

El consistorio asumió, al margen de los contratos con las promotoras, 276.326 euros para la infraestructura y los medios necesarios para el ciclo, además de 9.377 euros por las tareas de coordinación. Fuset eleva a más de dos millones de euros el gasto del conjunto de la Gran Feria y considera que la nueva caída de público es coherente con «la decadencia de una feria que con Catalá ya no es grande ni de València».