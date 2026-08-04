Sagunt a Escena estrena este jueves 'Original Greek', una obra sobre relaciones de pareja y turismo

El festival Sagunt a Escena acogerá el próximo jueves, 6 de agosto, la representación de la obra 'Original Greek', escrita por Juli Disla y Eva Mir e interpretada por Toni Agustí y Marina Alegrec, que habla sobre las relaciones de pareja, el turismo, la gentrificación y el consumo.

Se trata de la primera producción de la compañía valenciana Marina Toniovic, que cuenta la historia de una pareja que emprende sus vacaciones de verano a Atenas, un viaje en el que llegarán a plantearse tanto su relación como la que se establece con los lugares que se visitan de forma ocasional.

Este jueves también, a las 20.00 horas, la plaza de Mossén Vicent Gil Tamarit de Sagunt acogerá 'Bailarina a la carta', una propuesta de la bailarina, coreógrafa y directora de escena saguntina Ángela Verdugo, que celebra los 20 años de trayectoria de su propio proyecto artístico, la compañía de danza La Siamesa, informa el Institut Valencià de Cultura (IVC) en un comunicado.

La propuesta plantea la participación directa del público, que podrá seleccionar las piezas musicales sobre las que se desarrollará la actuación.

De este modo, cada representación se configura a partir de las decisiones de las personas asistentes y establecerá un vínculo entre la artista y el público, con un marcado carácter festivo y de celebración conjunta.

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El festival Sagunt a Escena está organizado por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), en colaboración con la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Sagunto.