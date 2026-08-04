Samuel Navalón reaparece con fuerza tras el coágulo pulmonar y triunfa en Azpeitia y Saint-Vincent-de-Tyrosse

Samuel Navalón ha protagonizado una contundente vuelta a los ruedos después de la preocupante cogida sufrida en Santander. El joven diestro de Ayora abrió la puerta grande de Azpeitia el jueves 30 de julio y volvió a salir a hombros dos días después en la plaza francesa de Saint-Vincent-de-Tyrosse, confirmando su ambición y el excelente momento profesional que atraviesa.

El pasado 20 de julio, dos días después de resultar triunfador de la Feria de Julio de València, Navalón sufrió una violenta cogida durante la lidia del sexto toro de La Quinta en la plaza de Cuatro Caminos de Santander. Tras ser trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, las pruebas médicas detectaron un coágulo en el pulmón derecho. Aunque el TAC descartó lesiones de mayor gravedad y recibió el alta hospitalaria, los facultativos le recomendaron inicialmente quince días de reposo absoluto.

Actitud arrolladora

Su regreso se produjo en Azpeitia, donde entró en el cartel sustituyendo a Marco Pérez y debutó en la Feria de San Ignacio frente a toros de Loreto Charro, a los que Navalón se impuso desde el primer momento con entrega, firmeza y esa actitud arrolladora que le caracteriza.

Un gran natural de Samule Navalón en Santander al tercer toro de La Quinta / Levante EMV

Al tercero le cortó una oreja de peso tras resolver con seguridad las dificultades de un animal que se paraba y miraba durante la faena. Frente al sexto, recibido con cuatro largas cambiadas, construyó una labor vibrante y decidida ante el mejor toro del encierro. Las dos orejas obtenidas elevaron a tres su balance y le permitieron abandonar la plaza a hombros ante unos tendidos casi llenos. Una tarde que marca una de las cimas de su año.

Impacto en Francia

La racha continuó el sábado 1 de agosto en la localidad francesa de Saint-Vincent-de-Tyrosse. Ante una exigente corrida de Pagès-Mailhan, Navalón volvió a ofrecer una imagen de poder y determinación.

Sobre todo, destacó en el sexto, un toro con motor y dificultades que había puesto en apuros a las cuadrillas. El valenciano tomó el mando de la lidia, avanzó siempre hacia el animal y firmó la faena de mayor entidad del festejo. Una estocada entera puso en sus manos las dos orejas y una nueva salida a hombros, esta vez acompañado por el francés Carlos Olsina.

Cinco orejas y dos puertas grandes en apenas tres días representan la respuesta de Samuel Navalón, aque ha reforzado su posición como uno de los nombres jóvenes más pujantes de la temporada taurina de 2026.

El novillero Marco Polope, en Utiel / Levante EMV

Los novilleros

Los novilleros Marco Polope y Simón Andreu fueron los protagonistas valencianos que sacaron nota del ciclo de novilladas de la Generalitat. Polope firmó una destacada actuación en Utiel, donde logró abrir la puerta grande, mientras que Andreu sufrió una luxación de codo durante el festejo celebrado en Villafranca, en el que cortó una oreja.

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Por su parte, Alberto Donaire también triunfó en Lodosa (Navarra), donde cortó tres orejas y salió a hombros, consolidándose como otro de los nombres destacados de las últimas novilladas. Además, afrontará dos importantes compromisos en las próximas semanas frente a novillos de Prieto de la Cal el 30 de agosto en Peralta (Navarra) y el 9 de septiembre en Villaseca de la Sagra (Toledo) dentro del prestigioso Alfarero de Oro, donde se medirá a una novillada de José Escolar. Además, también está clasificado para las semifinales del Circuito Valenciano de Novilladas.