Estos son los artistas que menos (y que más) público han reunido en los conciertos de Viveros

Los conciertos de Javi Medina y Tony Hadley fueron los menos concurridos de la edición de 2026 de los conciertos de Viveros. Una edición que es, a su vez, la que menos público ha reunido en los últimos años. Ninguno llegó a congregar a 800 espectadores en un recinto preparado, con carácter general, para albergar a 5.000 personas. En el extremo contrario, Danny Ocean y Ultraligera protagonizaron los únicos dos llenos del ciclo, aunque en ambos casos fue necesario sumar las entradas de cortesía para alcanzar la capacidad máxima.

El desglose remitido por la Concejalía de Fiestas y Tradiciones permite conocer las ventas y las invitaciones de cada actuación de este ciclo que este año no contó con cabezas de cartel valencianos ni con propuestas musicales en valenciano. Javi Medina vendió 502 entradas y contó con 290 invitaciones, lo que dejó su asistencia total en 792 personas. El exlíder de Spandau Ballet, Tony Hadley, reunió solo seis espectadores más: 589 entradas vendidas y 209 accesos de cortesía, hasta alcanzar los 798 asistentes.

El tercer concierto con menos público fue Generación 80-Go, con 1.213 asistentes -993 entradas y 220 invitaciones-. Tampoco llegaron a 1.500 personas The Jacksons, con 1.491 -1.291 ventas y 200 invitaciones-. Muy cerca quedó Garbage, que reunió a 1.512 espectadores tras vender 1.312 localidades y repartir 200 accesos de cortesía.

Juan Magán alcanzó los 1.643 asistentes, con 1.322 entradas vendidas y 321 invitaciones, mientras que Valeria Castro congregó a 1.666 personas. En este último caso, el concierto tenía una configuración sentada y una capacidad reducida a 2.400 localidades: se vendieron 1.439 y se contabilizaron 227 invitaciones.

WarCry superó ligeramente esa cifra, con 1.680 espectadores -1.382 ventas y 298 invitaciones-. Le siguieron Padre Guilherme, con 1.886 asistentes -1.657 entradas y 229 invitaciones-, y La Plazuela, con 2.205 -1.957 y 248, respectivamente-.

Duncan Dhu reunió a 2.297 personas después de vender 2.050 localidades y sumar 247 invitaciones. Por encima se situó Silvestre Dangond, con 2.696 espectadores -2.438 entradas y 258 accesos de cortesía-.

Los dos siguientes conciertos se quedaron cerca de los 3.000 asistentes. Gente de Zona contabilizó 2.942 personas, de las que 2.603 pagaron entrada y 339 accedieron mediante invitación. Deep Purple reunió a 2.953, con 2.704 localidades vendidas y 249 invitaciones.

Muy por encima del resto quedaron Ultraligera y Danny Ocean, los únicos nombres que alcanzaron los 5.000 asistentes. Ultraligera vendió 4.750 entradas y contó con 250 invitaciones, mientras que Danny Ocean despachó 4.775 localidades y añadió 225 accesos de cortesía. Ninguno de los dos, por tanto, agotó por sí solo las entradas disponibles, aunque ambos completaron oficialmente el aforo al sumar las invitaciones.

La asistencia, concierto por concierto

De mayor a menor, las cifras de público de los 16 conciertos celebrados fueron las siguientes:

Danny Ocean: 5.000 espectadores —4.775 entradas y 225 invitaciones—. Ultraligera: 5.000 —4.750 y 250—. Deep Purple: 2.953 —2.704 y 249—. Gente de Zona: 2.942 —2.603 y 339—. Silvestre Dangond: 2.696 —2.438 y 258—. Duncan Dhu: 2.297 —2.050 y 247—. La Plazuela: 2.205 —1.957 y 248—. Padre Guilherme: 1.886 —1.657 y 229—. WarCry: 1.680 —1.382 y 298—. Valeria Castro: 1.666 —1.439 y 227—. Juan Magán: 1.643 —1.322 y 321—. Garbage: 1.512 —1.312 y 200—. The Jacksons: 1.491 —1.291 y 200—. Generación 80-Go: 1.213 —993 y 220—. Tony Hadley: 798 —589 y 209—. Javi Medina: 792 —502 y 290—.

Invitaciones y discordancias

La programación incluía además los conciertos de Ana Torroja y UB40, que fueron cancelados por la alerta roja por calor y otros avisos meteorológicos adversos. En el momento de su suspensión se habían vendido 1.008 entradas para Ana Torroja y 854 para UB40, pero el Ayuntamiento no les atribuye asistentes ni invitaciones al no haberse celebrado.

Las entradas de cortesía tuvieron un peso notable en algunas de las actuaciones con menor demanda. En el caso de Javi Medina, las 290 invitaciones representaron más de un tercio de las 792 personas contabilizadas. En Tony Hadley supusieron alrededor de una cuarta parte del público, mientras que Juan Magán, Gente de Zona y WarCry rozaron o superaron los 300 accesos gratuitos.

El Ayuntamiento precisa que únicamente recibe de las promotoras un máximo de cien invitaciones por concierto para compromisos institucionales y para su reparto entre los grupos municipales y los miembros de la corporación. El resto corresponde a las propias empresas promotoras, patrocinadores, colaboradores u otras entidades relacionadas con cada espectáculo.

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La tabla facilitada presenta, no obstante, una discordancia en sus sumas. Los totales individualizados de los 16 conciertos celebrados ascienden a 35.774 espectadores, pero el documento municipal fija una cifra global de 34.108. Además, contabiliza 33.626 entradas vendidas, una cantidad que incluye las 1.862 localidades de los dos conciertos cancelados.