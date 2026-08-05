La Filmoteca d’Estiu projecta el clàssic francés ‘L’Atalante’, de Jean Vigo
La pel·lícula es podrà veure el 6 d’agost, a les 22.30 hores, en sessió única i en versió original amb subtítols en valencià.
La Filmoteca d’Estiu projecta el 6 d’agost, a les 22.30 hores, el clàssic francés ‘L’Atalante’ (1934), del cineasta Jean Vigo. La sessió forma part del cicle ‘Un riu de cinema’, integrat per una selecció de pel·lícules ambientades en entorns fluvials i concebut com un homenatge als jardins del Palau de la Música de València, espai que acull les projeccions del programa des de l’any 2000.
L’obra, de 89 minuts de duració, s’exhibirà en sessió única i en versió original amb subtítols en valencià.
Protagonitzada per Michel Simon, Jean Dasté i Dita Parlo, narra la història d’amor de Jean i Juliette, que contrauen matrimoni i emprenen el viatge de noces a bord d’una barcassa de la qual Jean és capità. Juntament amb el mariner Père Jules i un jove grumet, la parella navega pels canals pròxims al Sena. El llarg viatge resulta avorrit per a Juliette, que desitja conéixer París. Jean complix aleshores el desig de la seua jove esposa i la porta a la ciutat.
Estrenada el 1934, l’última obra de Vigo ocupa un lloc rellevant en la història del cinema i ha sigut reconeguda per diverses generacions de cineastes i crítics. És el cas del director François Truffaut, qui va assenyalar que «mai no s’ha aconseguit una barreja de realitat i poesia tan potent».
El promotor de la restauració que es projecta en el cicle, Martin Scorsese, explica que en cada fotograma «hi ha un amor i una passió pel cinema mateix que són transcendentals». Així mateix, crítics com Richard Brody, en ‘The New Yorker’, i Peter Bradshaw, en ‘The Guardian’, han situat ‘L’Atalante’ entre les obres de referència de la cinematografia mundial.
«No és exagerat dir que ‘L’Atalante’ és una de les millors pel·lícules de la història del cinema. És un film d’una joventut eterna. Una obra mestra de sofisticació, tècnica i sentiments humans. ‘L’Atalante’ aconseguix ser més moderna que gran part del que es fa hui», escriuen.
Els nostres rius
Com en edicions anteriors, les sessions s’obriran amb un muntatge d’imatges pertanyents a la col·lecció de cinema aficionat i familiar de la Filmoteca Valenciana.
En esta ocasió, i en consonància amb el cicle temàtic ‘Un riu de cinema’, la selecció està dedicada als rius valencians i inclou imatges del Túria, el Xúquer i el Segura que alguns aficionats van gravar amb les seues càmeres de 9,5 mil·límetres i súper-8.
Estes projeccions contribuïxen a difondre una de les principals missions de la Filmoteca Valenciana: la salvaguarda del patrimoni audiovisual valencià i de la memòria col·lectiva.
Horaris i venda d’entrades
Les projeccions de la Filmoteca d’Estiu se celebren de dilluns a diumenge, excepte els dimecres. Les sessions comencen a les 22.30 hores, mentre que l’obertura del recinte, la taquilla i el servei de bar té lloc a les 21.30 hores.
La programació completa i la venda anticipada d’entrades estan disponibles en la pàgina web de l’IVC.
La Filmoteca d’Estiu és una activitat de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, organitzada per l’Institut Valencià de Cultura a través de la Filmoteca Valenciana. La seua celebració és possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de València, que cedix els jardins del Palau de la Música com a espai per a les projeccions.
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