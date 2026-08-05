Gemma Contreras será renovada al frente del IVCR+i por dos años más

La conselleria de Cultura renovará durante dos años más a Gemma Contreras como directora del Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i). El departamento autonómico ha confirmado a Levante-EMV que el procedimiento se encuentra ya en marcha para prolongar el mandato de la actual responsable del organismo, que ocupa el cargo desde agosto de 2021.

La renovación no se ha realizado mediante una convocatoria pública y abierta a la presentación de otras candidaturas, sino que se trata de un nombramiento directo de la actual directora. No obstante, las bases que regulan el procedimiento exigían a Contreras la presentación de un proyecto de dirección para los próximos dos años, en el que debía exponer sus objetivos y líneas de actuación para esta nueva etapa al frente del instituto.

La dana y la Hispanic

Contreras afrontará así un nuevo mandato marcado por dos importantes proyectos de conservación del patrimonio. Uno de sus principales objetivos será culminar la restauración de los bienes artísticos y documentales afectados por la dana de octubre de 2024, con los que los profesionales del instituto trabajan desde entonces en un pabellón habilitado en Fira València.

El IVCR+i también participará en la restauración de algunas de las pinturas de Joaquín Sorolla pertenecientes a la Hispanic Society of America. Las obras comenzarán a llegar desde Nueva York a partir del próximo mes de noviembre y está previsto que se exhiban desde principios de 2027 en el Museu de la Ciutat, antes de su traslado a la sede definitiva proyectada en el Palacio de las Comunicaciones.

La renovación directa de Contreras se producirá después de que el PP haya modificado, mediante una enmienda a la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat, el reglamento que regula el funcionamiento del instituto. Hasta ahora, la norma establecía que la dirección debía ser nombrada por la Presidencia del IVCR+i -ejercida por la persona titular de la conselleria de Cultura- atendiendo a los principios recogidos en el Código de Buenas Prácticas de la Cultura Valenciana.

Modificación

La modificación aprobada la pasada semana suprime esa última referencia. El nombramiento continuará dependiendo de la Presidencia del organismo, pero el reglamento ya no obliga expresamente a aplicar el procedimiento previsto en el Código de Buenas Prácticas, que contemplaba mecanismos de concurrencia, publicidad y valoración profesional de las candidaturas.

La conselleriaha matizado este martes que la referencia no se ha eliminado para facilitar este proceso concreto de renovación. Según el departamento que dirige Carmen Ortí, la supresión responde a que el Código de Buenas Prácticas «nunca tuvo rango normativo», ya que no fue aprobado por Les Corts, no se publicó como una disposición de obligado cumplimiento, no se sometió a información pública ni contó con un dictamen del Consell Valencià de Cultura.

Cultura sostiene que se trataba de un documento «programático», difundido a través de internet, sin una autoría identificable y carente de carácter vinculante. La Conselleria afirma que continúa aplicando toda la normativa vigente en materia de selección de personal y defiende que los cambios introducidos responden también a su voluntad de reducir la complejidad burocrática de estos procedimientos.

El primer nombramiento de Contreras como directora sí siguió expresamente los pasos establecidos en el Código de Buenas Prácticas. En agosto de 2021, el pleno del Consell aprobó el decreto con su designación después de que el consejo rector del IVCR+i acordara proponerla para el puesto conforme al procedimiento entonces previsto.

Restauración polémica

Gemma Contreras es licenciada en Historia, con la especialidad de Historia del Arte, por la Universitat de València, donde obtuvo también el Diploma de Estudios Avanzados y el doctorado. Además, es licenciada en Bellas Artes, en la especialidad de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, por la Universitat Politècnica de València.

Cuenta asimismo con un máster en Diagnóstico del Estado de Conservación del Patrimonio por la Universidad Pablo de Olavide. Su trayectoria investigadora incluye la publicación de varios libros y artículos relacionados con el patrimonio, la conservación y la restauración de papel, así como trabajos sobre materiales y técnicas de intervención. Antes de acceder a la dirección fue subdirectora del IVCR+i desde noviembre de 2015 hasta julio de 2021.

Su nombramiento como subdirectora fue objeto de un informe de la Agència Valenciana Antifrau, que detectó que el puesto había sido cubierto mediante libre designación y, según la agencia, debía desempeñarse durante un periodo no superior a seis meses. Contreras, sin embargo, permaneció en esas funciones durante cerca de tres años.

La actual directora también fue investigada y juzgada, junto con la exdirectora gerente del antiguo Ivacor, Carmen Pérez, por la restauración de una serie de libros antiguos. La acusación sostenía que los libros habían sido restaurados en las instalaciones del instituto, con medios propios y mediante el trabajo de dos restauradoras del organismo, mientras que los servicios fueron facturados a través de una empresa privada supuestamente creada para eludir los procedimientos administrativos.

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En julio de 2023, sin embargo, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de València absolvió a ambas procesadas. El tribunal concluyó que el Ivacor había realizado tareas de diagnóstico y supervisión de los libros, pero que no cobraba por ellas, y consideró que durante el juicio no se había practicado ninguna prueba que permitiera acreditar lo contrario.