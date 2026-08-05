"El racó de llum i color" de l’IVAM per al públic infantil supera les 3.200 visites al juliol
L’espai gratuït de joc i experimentació sensorial, adreçat a xiquets i xiquetes de 0 a 4 anys, adapta enguany els seus materials a l’exposició de Tania Candiani
‘El racó de llum i color’, la proposta de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) per al públic infantil, ha superat les 3.200 visites durant el mes de juliol. Adreçat a xiquets i xiquetes de 0 a 4 anys, este espai de joc i experimentació sensorial s’ha consolidat com una de les activitats familiars amb més afluència del museu durant el període estival.
L’espai està concebut per a afavorir el descobriment a través de la llum, el color i les ombres. La instal·lació proposa una experiència immersiva en què les xiquetes i els xiquets poden interactuar amb diferents dispositius lumínics, materials translúcids i superfícies reflectores que estimulen la curiositat.
Disponible tots els dies durant l’horari d’obertura del museu, ‘El racó de llum i color’ ofereix un espai gratuït de joc lliure destinat a la primera infància. En esta edició, adapta els seus colors i materials a l’exposició de Tania Candiani i estableix un diàleg entre la programació expositiva del centre i les activitats adreçades al públic infantil.
La proposta utilitza la pedagogia de la llum com a ferramenta per a acostar l’art contemporani als més menuts i incorpora com a novetat la projecció de ‘Suimenka’, una obra d’animació de l’artista Ruth Gómez que va ser dissenyada originalment per al pavelló d’Espanya en l’Expo d’Osaka 2025. L’activitat requereix reserva prèvia a través de la pàgina web de l’IVAM, segons expliquen les responsables del museu en un comunicat.
A més, el centre cultural completa la seua programació estival amb iniciatives com ‘Moguda!’, un espai habilitat per a la lectura i el descans de la primera infància que disposa d’una zona destinada a les persones adultes i d’una selecció de catàlegs de les últimes exposicions de l’IVAM.
Així mateix, la institució ofereix ‘visitetes’, recorreguts adreçats a persones adultes que estan criant i volen continuar gaudint de propostes d’oci cultural acompanyades dels seus bebés. A això se suma la ‘Sala Blana’, un espai de joc i descans especialment condicionat per a famílies amb bebés de fins a dotze mesos.
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