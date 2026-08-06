Diez salas y solo una habitación para Machado: así será el futuro museo de Villa Amparo

Villa Amparo debe buena parte de su relevancia histórica y literaria a los quince meses que Antonio Machado vivió allí durante la Guerra Civil. Fue su residencia, su lugar de trabajo y también un punto de encuentro para escritores e intelectuales llegados a la València republicana. Sin embargo, el futuro centro cultural que prepara la Generalitat, y cuyas obras darán comienzo en septiembre, estará más orientado a explicar la propia casa, sus materiales, sus jardines y sus transformaciones que a profundizar en la figura del poeta.

Así se desprende de la distribución planteada en el proyecto de rehabilitación. La planta primera se convertirá en un recorrido compuesto por diez salas, pero solo una de ellas -la última- aparece específicamente dedicada a «la estancia de Antonio Machado y su familia». Se instalará precisamente en el dormitorio que ocupó el escritor durante su residencia en Rocafort.

El resto permitirá conocer el antiguo dormitorio principal y el mirador, la evolución urbana de Rocafort, la familia Báguena Garcés (propietaria del edificio), el paso de la casa de labranza al chalé con jardín, la construcción del edificio en 1926, sus materiales decorativos, la ampliación de la parcela, su posterior conversión en restaurante y el proceso de restauración. El propio documento técnico explica que la intención es convertir la planta superior en «un museo de sí misma».

Pasillo de Villa Amparo tras su apertura con una muestra de la vida del poeta en Rocafort y los encuentros con visitantes ilustres. / Tomás Gorría

Un capítulo más

La propuesta no excluye, por tanto, la memoria machadiana, pero sí la integra como un capítulo dentro de una narración más amplia sobre la historia arquitectónica del inmueble. Al menos en la documentación técnica conocida, no se concretan todavía los documentos, piezas, fotografías o recursos que formarán parte de la habitación dedicada al poeta, ni si su presencia se extenderá a otros puntos del recorrido.

La elección resulta llamativa por el peso que la estancia de Machado ha tenido en la recuperación pública de Villa Amparo. La vivienda no fue únicamente el lugar donde el autor de Campos de Castilla se refugió con su madre y otros familiares entre finales de 1936 y 1938. También fue un pequeño foco de la vida intelectual de la República y un escenario que quedó reflejado en los testimonios de algunos de los principales escritores del siglo XX.

La Generalitat prevé iniciar las obras en el plazo de un mes, una vez aprobado el plan de seguridad y formalizada el acta de comienzo con la empresa adjudicataria. La actuación cuenta con una inversión de 1.769.504,52 euros y un periodo de ejecución de doce meses. Su objetivo es rehabilitar el edificio, mejorar su accesibilidad y adaptarlo para un uso cultural y museístico abierto a la ciudadanía.

La memoria gráfica de Machado en Rocafort | FOTOS DE FINEZAS / CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA / Tomás Gorria Ortega

La casa como protagonista

El planteamiento parte del valor patrimonial del inmueble, uno de los escasos chalés de esta tipología integrados en el núcleo histórico tradicional de Rocafort y protegido como Bien de Relevancia Local por su relación con la Guerra Civil. La intervención no buscará reconstruir exactamente la Villa Amparo que conoció Machado, sino recuperar la organización espacial alcanzada después de las reformas de las décadas de 1950 y 1960, cuando se considera que la vivienda completó su composición.

La casa mostrará así las distintas etapas de su evolución. Serán restaurados los pavimentos de mosaico Nolla, los azulejos valencianos, los falsos techos de escayola decorados sobre cañizo, las molduras, las carpinterías, los vidrios coloreados, las rejas y los zócalos cerámicos. También se conservarán antiguos radiadores, la caldera de hierro, los termostatos y los fusibles de porcelana como testimonios de las instalaciones domésticas.

La intervención recuperará asimismo elementos ornamentales encontrados en el edificio, como pináculos, veletas, escudos metálicos, farolillos y unos singulares canalones con forma de pez. La escalera interior de la torre será rehabilitada, aunque permanecerá cerrada al público por sus características. Para garantizar la accesibilidad se colocará un ascensor exterior en la fachada oeste, unido a la primera planta mediante una pasarela cubierta.

La planta baja tendrá un carácter más funcional. Albergará la recepción, una sala grande para exposiciones, talleres y proyecciones, otra destinada a grupos pequeños, una sala de conferencias y lectura, almacenes y aseos. Estos espacios permitirán desarrollar una programación cultural complementaria a la visita museística.

El recorrido se prolongará por los jardines, donde podrán visitarse el antiguo lavadero y la carbonera, el cenador, la fuente y la pérgola original. La rehabilitación eliminará carpas, almacenes, barras y otras construcciones introducidas durante la etapa hostelera para recuperar, en la medida de lo posible, la configuración exterior que el conjunto tuvo entre 1926 y 1946.

El proyecto diferencia cuatro ambientes: el jardín ornamental, el de paisaje de bosque, el jardín emparrado y el mediterráneo. Volverán a tener presencia los limoneros, naranjos, rosales y setos de mirto, se restaurarán los pavimentos y se ampliará la red de riego para utilizar de manera sostenible el agua de la Real Acequia de Moncada.

La memoria gráfica de Machado en Rocafort / Tomás Gorria Ortega

Un lugar de creación y encuentros

Esa voluntad de hacer de Villa Amparo un museo de la propia casa contrasta, sin que ambas dimensiones sean incompatibles, con la intensidad de la historia literaria vivida entre sus paredes. Machado permanecía prácticamente recluido en Rocafort y solo se desplazaba ocasionalmente a València para comprar libros, atender sus responsabilidades como presidente de la Casa de la Cultura o participar en el Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura.

Mientras el poeta salía poco, las visitas eran constantes. Por Villa Amparo pasaron León Felipe, Rafael Alberti, María Teresa León, María Zambrano, José Bergamín, Ramón Gaya, Juan Gil-Albert, Octavio Paz y Tristán Tzara, entre otros escritores e intelectuales vinculados a la vida cultural de la República y a la revista Hora de España.

Octavio Paz recordó posteriormente la casa de Rocafort, su jardín descuidado, los muebles empolvados y a Machado con el cigarro apagado en la boca. Rafael Alberti evocó al escritor paseando junto a su familia entre limoneros y jazmines, con las torres de València al fondo y el ruido de los aviones de guerra. Juan Gil-Albert, que acudía para recoger sus colaboraciones en Hora de España, describió la finca como un naranjal y recordó las conversaciones con el poeta sobre la sutileza de la luz valenciana.

Max Aub dejó además una detallada estampa de la vivienda: la doble escalinata, la terraza sobre el jardín, la huerta extendida hacia el mar y el pequeño tren que lo llevaba de regreso a València al anochecer.

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La etapa de Rocafort fue también especialmente fecunda para el poeta andaluz. Según el testimonio de su hermano José, Machado escribía durante las noches de invierno envuelto en su gabán y, al amanecer, abría el gran ventanal o subía a la torre para contemplar la salida del sol sobre el horizonte mediterráneo. Esa torre será restaurada, aunque los visitantes no podrán acceder por su escalera original.