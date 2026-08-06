Música
Les beques per a estudiants de les escoles de música augmenten fins als 275.000 euros
La nova convocatòria de l'IVC, CaixaBank y la Fsmcv podrà cobrir fins al 90% de la matrícula i manté una puntuació addicional per a l’alumnat de municipis afectats per la dana
L'Institut Valencià de Cultura (IVC), CaixaBank, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) han convocat una nova edició del programa de beques dirigides a l'alumnat de la xarxa d'escoles de música de les societats musicals federades. La convocatòria corresponent al curs 2026-2027 comptarà amb un augment de 20.000 euros en la dotació econòmica respecte a anteriors edicions, amb una xifra total de 275.000 euros, aportats íntegrament per l'entitat financera.
A més de l'augment en la dotació, la convocatòria del pròxim curs manté el criteri que atorga 5 punts a aquells sol·licitants pertanyents a escoles de música situades en localitats afectades per la DANA. Esta mesura, inclosa des de l'any passat, respon a la voluntat de CaixaBank d'oferir un suport reforçat a l'alumnat la vida educativa del qual i familiar va ser alterada per la catàstrofe.
Les beques estan obertes a tot l'alumnat matriculat per al curs 2026-2027 a les escoles de música de la FSMCV. Com en edicions anteriors, l'import de cada beca podrà cobrir fins al 90% del cost de matrícula i assignatures, amb un màxim de 500 euros per alumne. El barem de puntuació contempla criteris acadèmics, econòmics i socials. El termini d'inscripció estarà obert fins al 5 d'octubre i les sol·licituds han de tramitar-se a través del portal web de la FSMCV: https://fsmcv.org/becas-caixabank
Des de la seua posada en marxa en el curs 2014-2015, este programa ha beneficiat ja a 8.841 estudiants, amb una inversió total de més de 3 milions d'euros. Només en la passada edició, es va becar a 576 estudiants de 167 societats musicals de tota la Comunitat Valenciana. Es tracta de la dotzena edició d'este programa, emmarcat en el del programa ‘CaixaBank escolta València’ i té com a principal objectiu fomentar l'estudi de la música entre els més joves, promovent la continuïtat de la formació musical amb independència de la situació econòmica de les famílies.
Sobre "Caixabank escolta València"
“CaixaBank escolta València" és una iniciativa posada en marxa en 2014 per CaixaBank en col·laboració amb la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i l'Institut Valencià de Cultura, dirigida a fer costat a les societats musicals valencianes i promoure l'activitat musical i educativa en el territori.
Entre les seues línies destaquen la convocatòria anual de beques per a estudiants de les escoles de música, els festivals d'orquestres de la Comunitat Valenciana, el projecte de recuperació de patrimoni "Música a la llum" i l'Alqueria Julià - Casa de la Música, rehabilitada per CaixaBank, i que alberga des de finals de 2020 la seu de la FSMCV.
Les societats musicals en la Comunitat Valenciana representen un fenomen social i cultural d'una envergadura enorme que vertebra el territori a través d'una nombrosa comunitat musical repartida sense distinció entre pobles xicotets i ciutats, entre comarques i províncies. Un fenomen que els valencians viuen des de xiquets, perquè la música s'aprén des de la infància i es comparteix al llarg d'una vida.
En la Comunitat Valenciana està present el 51% de les bandes de música de tota Espanya. Un total de 546 societats musicals federades, amb més de 1.100 bandes de música, més de 47.000 músics, 60.000 alumnes, 200.000 socis, 600 centres educatius i més de 5.000 professors. Les societats musicals van ser declarades manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial el mes de març de 2021.
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