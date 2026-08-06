El Palau eleva la inversión en la Orquesta y pagará a su director hasta 400.000 euros por temporada

El Palau de la Música ha situado el refuerzo de la plantilla y la continuidad de Alexander Liebreich como los dos pilares de su proyecto para la Orquesta de València. El organismo autónomo asegura que la inversión destinada al personal de la formación ha aumentado un 76,6% desde 2021, hasta alcanzar los 9,7 millones de euros en 2026, mientras acaba de adjudicar al director alemán un nuevo contrato de hasta 400.000 euros por temporada que puede prolongar su vinculación hasta 2031.

La dotación para el personal de la Orquesta de València ha pasado de los 5,5 millones consignados en 2021 a los 9,7 millones presupuestados para este ejercicio. Son 4,2 millones más en cinco años. El Palau presenta esta evolución como el mayor nivel de inversión de la serie analizada y defiende que el aumento permite fortalecer la plantilla estable, reducir la temporalidad y mejorar la capacidad de planificación de la formación sinfónica.

«La inversión en el personal constituye el principal eje del esfuerzo realizado por el Palau de la Música para consolidar el proyecto artístico de la Orquestra de València», sostiene el concejal de Cultura y presidente del organismo autónomo, José Luis Moreno. Según el edil, el incremento presupuestario permite reforzar la estructura permanente de la formación y garantizar los recursos necesarios para afrontar con mayor estabilidad sus compromisos artísticos presentes y futuros.

El crecimiento de la partida se ha acompañado del mayor proceso de consolidación de puestos desarrollado en la orquesta durante los últimos años. Entre las ofertas de empleo público ordinarias y extraordinarias aprobadas desde 2024 se han convocado 29 plazas de profesorado.

Ya han concluido los procesos selectivos correspondientes a las plazas de contrafagot, trombón, un violín, dos trompas y una trompeta. Durante el próximo mes de septiembre está previsto celebrar las pruebas para cubrir otras cuatro plazas de violín. El Palau defiende que la ejecución progresiva de estas convocatorias permitirá reducir la presencia de músicos temporales y garantizar una mayor continuidad en el trabajo de la plantilla.

También se ha completado la integración en el organismo autónomo de los 14 profesores de la OV que todavía permanecían adscritos administrativamente al ayuntamiento. La medida pone fin a una situación histórica en la que convivían dos regímenes administrativos dentro de una misma formación y concentra la gestión del personal bajo una única estructura organizativa. Paralelamente, el Palau trabaja en la cobertura de más de veinte puestos de personal técnico y de apoyo para responder al aumento de la actividad artística, cultural y administrativa del auditorio.

Un contrato con cuatro posibles prórrogas

La segunda pieza de este proyecto es la continuidad de Alexander Liebreich, cuyo nuevo contrato cubre inicialmente la temporada comprendida entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de agosto de 2027, aunque contempla cuatro posibles prórrogas hasta 2031.

El anuncio publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público define sus funciones como director titular y asesor artístico de la Orquesta de València. Además de dirigir los ensayos y conciertos que se le asignen, Liebreich deberá asesorar al director del Palau, Vicent Llimerá, en la configuración de la programación y en el desarrollo del proyecto artístico de la formación.

El presupuesto máximo asciende a 399.539,02 euros por temporada, IVA incluido. De esa cantidad, 68.671,24 euros corresponden a las funciones de asesoramiento y dirección artística y hasta 330.867,78 euros a la dirección musical. Esta última cifra se ha calculado para un máximo de once conciertos, remunerados a razón de 23.633,41 euros cada uno, y seis repeticiones, con un precio unitario de 11.816,71 euros.

No se trata, por tanto, de una retribución fija, sino de un límite máximo vinculado a los servicios que efectivamente se encarguen y presten. Para la primera temporada, el gasto se divide entre 141.057,48 euros imputados al ejercicio de 2026 y 258.481,54 euros correspondientes a 2027.

Si el Palau activara las cuatro prórrogas y agotara el presupuesto máximo en todos los cursos, el desembolso con impuestos se aproximaría a los dos millones de euros. En cualquier caso, las prórrogas no son automáticas y el gasto de las temporadas futuras queda condicionado a la existencia de crédito en los presupuestos correspondientes. La contratación se ha tramitado mediante un procedimiento negociado sin publicidad por razones de exclusividad artística.

La alcaldesa de València, María José Catalá, había anunciado públicamente la renovación de Liebreich el 14 de julio, durante la presentación de la temporada 2026-2027, un día antes de que el director bávaro fuera invitado formalmente a participar en el procedimiento. «Te has ganado el cariño y el respeto de los músicos y de la sociedad valenciana», le trasladó entonces la alcaldesa.

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El Palau atribuye a la dirección de Liebreich parte del crecimiento artístico y de la mayor proyección exterior alcanzada por la formación. Durante la temporada 2025-2026, la orquesta ofreció tres conciertos en el Auditorio Nacional de Música de Madrid y debutó en el Musikverein de Viena. La formación ha recuperado además su actividad discográfica y audiovisual con proyectos para Accentus Music, entre ellos grabaciones de Carmina Burana, el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, el Bolero de Ravel y obras de Saint-Saëns y Fauré. También ha participado en producciones para ARTE, Mezzo, ORF, NHK y RTVE.