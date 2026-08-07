El colectivo que defiende la memoria de Machado reclama más peso para el poeta en Villa Amparo

La Asociación Cultural La Pedrera, uno de los colectivos que más activamente ha trabajado para conservar y difundir la memoria de Antonio Machado en Rocafort, ha mostrado su preocupación por la escasa presencia que, a su juicio, tendrá el poeta en el futuro centro cultural de Villa Amparo. La entidad, que organiza rutas literarias, recitales y ciclos culturales y forma parte del Consejo Sectorial Antonio Machado, considera insuficiente que el proyecto museístico reserve únicamente una estancia específica al escritor y reclama que la propuesta sea reconsiderada antes de completar su desarrollo.

La reacción se produce tras la información publicada este jueves por Levante-EMV sobre los detalles del proyecto de rehabilitación y musealización del inmueble, cuyas obras está previsto que comiencen en septiembre. La intervención, impulsada por la Generalitat con una inversión de 1,77 millones de euros y un plazo de ejecución de doce meses, plantea convertir la primera planta en un recorrido por la historia arquitectónica y doméstica de la casa. De las diez salas previstas, solo la última estará dedicada expresamente a «la estancia de Antonio Machado y su familia» y se ubicará en el dormitorio que ocupó el escritor.

Contenido reducido

«El proyecto reduce el contenido dedicado al poeta a una única estancia y desplaza el protagonismo hacia la propia casa», advierte La Pedrera. Para la asociación, el principal valor patrimonial y simbólico de Villa Amparo no reside únicamente en sus materiales, sus jardines o sus transformaciones, sino en haber sido el lugar donde Machado vivió durante la Guerra Civil y escribió una parte relevante de la obra de su última etapa.

El colectivo recuerda que Villa Amparo es conocida fuera de Rocafort por su vinculación con uno de los autores más universales de la literatura española. Por eso considera que relegar la memoria machadiana a un capítulo concreto del recorrido supone «desaprovechar una oportunidad única» para convertir el inmueble en un espacio de referencia sobre el poeta y la memoria democrática.

La Pedrera, que forma parte del Consejo Sectorial Antonio Machado, reclama que la configuración del futuro centro cultural se abra a un proceso de participación real. Pide que sean escuchadas tanto la ciudadanía de Rocafort como las entidades representadas en este órgano. «Solo desde el diálogo y el consenso será posible desarrollar un proyecto que esté a la altura del valor histórico, cultural y memorial que representa Villa Amparo», sostiene.

La petición no cuestiona la rehabilitación arquitectónica del edificio, sino el peso que tendrá cada relato en la futura propuesta expositiva. El proyecto conocido hasta ahora otorga un protagonismo central a la evolución del inmueble. Las salas explicarán la historia de la familia Báguena Garcés, el paso de una casa de labranza a un chalé con jardín, la construcción del edificio en 1926, sus materiales decorativos, su etapa como restaurante y el proceso de restauración. El documento técnico define esta parte del recorrido como «un museo de sí misma».

Rutas, recitales y ciclos

La memoria de Machado estará presente, pero integrada dentro de esa narración general. La documentación no concreta todavía qué manuscritos, fotografías, testimonios, piezas o recursos audiovisuales se exhibirán en la habitación dedicada al poeta, ni si su figura aparecerá también en otros puntos del centro cultural.

Esa falta de definición alimenta las dudas de La Pedrera. La asociación lleva años promoviendo la memoria de Machado mediante rutas literarias, recitales poéticos y ciclos culturales vinculados a la Red de Ciudades Machadianas. Desde esa experiencia, defiende que Villa Amparo puede aspirar a ser algo más que una casa histórica rehabilitada y convertirse en un lugar capaz de explicar la dimensión literaria, política y humana de la estancia del poeta en Rocafort.

Machado vivió en Villa Amparo durante unos quince meses, entre finales de 1936 y 1938, acompañado por su madre y otros familiares. Allí encontró refugio tras el traslado del Gobierno republicano a València, pero también un espacio de trabajo y de encuentro con algunos de los principales escritores e intelectuales de la época. Por la vivienda pasaron León Felipe, Rafael Alberti, María Teresa León, María Zambrano, José Bergamín, Ramón Gaya, Juan Gil-Albert, Octavio Paz y Tristán Tzara.

La etapa de Rocafort fue especialmente fecunda para el poeta. Según relató su hermano José Machado, el autor escribía durante las noches de invierno envuelto en su gabán y, al amanecer, abría el ventanal o subía a la torre para contemplar la salida del sol sobre el Mediterráneo.

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La rehabilitación conservará los principales elementos originales del edificio, recuperará los jardines y eliminará construcciones añadidas durante la etapa hostelera. La planta baja contará con salas para exposiciones, talleres, proyecciones, conferencias y lectura.