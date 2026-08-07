Ferran Torrent tendrá este otoño su primera biografía: "Entre els llibres i la vida"

Ferran Torrent tendrá este otoño su primera biografía. La editorial Columna publicará a finales de octubre Ferran Torrent. Entre els llibres i la vida, un volumen escrito por Salvador Ortells que se aproxima a la trayectoria y a la personalidad del narrador valenciano cuando acaba de cumplir 75 años. No será una biografía convencional ni un recorrido puramente documental. El libro nace de una serie de encuentros mantenidos durante los últimos meses y se sitúa, según explica su autor, «a caballo entre la biografía, el retrato literario y el ensayo».

El proyecto reúne a dos figuras procedentes, en apariencia, de tradiciones literarias casi opuestas. Ortells es escritor, poeta y especialista en Joan Fuster, al que ha dedicado buena parte de sus investigaciones, sobre el que publicó una biografía y cuya casa museo llegó a dirigir. Torrent, en cambio, ha construido su carrera desde una literatura de vocación más popular, apoyada en la fuerza de los diálogos, la eficacia de las tramas y una mirada irónica sobre la sociedad valenciana.

Ese cruce de mundos es una de las claves del libro. Ortells reconoce que el trabajo con Torrent le ha permitido salir del perfil académico con el que se le identifica por sus estudios sobre Fuster o Josep Palàcios. «Trabajar con Ferran ha sido una revelación», asegura. El encargo, promovido por Grup 62 con motivo del 75 aniversario del escritor de Sedaví, se ha convertido en el libro que más ha disfrutado escribiendo. La razón está en el personaje: «Es políticamente incorrecto, divertido e ingenioso».

Ferran Torrent Entre els llibres i la vida / L-EMV

Entre la casa, la calle y el restaurane

Ferran Torrent. Entre els llibres i la vida se construye a partir de varias entrevistas presenciales y numerosas conversaciones telefónicas. Ortells y Torrent hablaron en su casa de Sedaví, ya reconstruida después de los graves daños sufridos durante la dana, pero también paseando por València y alrededor de una mesa en Entrevins, uno de los restaurantes preferidos del novelista. El propósito era alejarse del esquema clásico de preguntas y respuestas y convertir la conversación en materia literaria.

Ortells relata sus visitas y reconstruye la atmósfera de los encuentros. No se limita a transcribir las palabras del autor, sino que cuenta el trayecto, observa sus gestos y da forma narrativa al diálogo. Torrent le concedió plena libertad, incluso para introducir elementos de ficción y novelar algunos episodios dentro de una suerte de no ficción. «No puso ninguna cortapisa», afirma Ortells, que asegura haberse contagiado del espíritu de libertad del novelista.

Aunque admite digresiones y reflexiones sobre la literatura y la vida, el libro mantiene una estructura esencialmente cronológica. Parte de una primera entrevista en la casa de Sedaví y recorre desde ahí la infancia de Torrent, sus primeros trabajos, su etapa como periodista, la publicación de su primera novela y la evolución de una obra que suma ya más de una veintena de títulos.

El resultado no pretende ser solo la historia de una carrera, sino una aproximación al modo en que el escritor entiende el oficio y transforma la experiencia cotidiana en ficción. La editorial presenta el volumen como un «retrato literario profundo y sin filtros» que busca revelar la esencia de su escritura desde la madurez creativa. El libro quiere entrar en la «cocina literaria» de un narrador que, incluso a los 75 años, continúa pensando casi constantemente en nuevas historias.

Balbina Sendra amb Salvador Ortells amb la seua filla Sara. / Natxo Francés

Biografía también de una sociedad

Esa obsesión por la ficción es uno de los rasgos que más ha sorprendido a Ortells. Aunque conocía a Torrent desde hacía unos años y pertenece a una generación que empezó a leerlo con títulos como No emprenyeu el comissari o Gràcies per la propina, el biógrafo dice haber descubierto a una persona accesible, nada endiosada pese a ser uno de los escritores valencianos con mayor éxito comercial. «Siempre está pergeñando una historia de la que tirar un hilo para una novela», señala.

Torrent también se reconoce en algunos de los personajes que ha creado. Aunque suele afirmar que «vive dentro de sus novelas», Ortells explica que probablemente se parece más a Regino, el mítico falsificador de varios de sus libros, y a Marc Sendra, el periodista freelance que se gana la vida como puede y funciona en buena medida como alter ego del autor. Ambos comparten con Torrent una mirada escéptica sobre el poder, un acusado sentido de la supervivencia y un código ético propio.

La biografía reivindica además el lugar de Torrent en la literatura valenciana. Para Ortells, sus novelas «han hecho por la lengua valenciana más que muchos programas políticos de fomento de la lectura» porque han conseguido incorporar a públicos que quizá no se habrían acercado de otro modo a la narrativa en valenciano. Su principal mérito, añade, es la transversalidad: lo han leído personas de ideologías muy distintas en una sociedad donde la elección de la lengua suele interpretarse también en clave política.

Ferran Torrent, el viernes delante del antiguo Hotel Astoria, ahora Only You Valencia. / Francisco Calabuig

El secreto de Torrent

Para Ortells, el secreto de esa conexión se encuentra en varios elementos. Torrent ha creado un modelo lingüístico normativo que el lector siente próximo, domina los diálogos y la arquitectura de las tramas y ha convertido sus novelas en espacios donde «late la vida», con humor, sexo, violencia, lealtades y códigos éticos. Ortells lo define como un outsider que navega con bandera propia y que se resiste a quedar encerrado en la etiqueta de autor de novela negra, una etapa que considera superada.

El volumen se detiene igualmente en la dimensión social y política de su obra. La denominada trilogía de València —Societat limitada, Espècies protegides y Judici final— ocupa un lugar central por su capacidad para anticipar y retratar la corrupción, las redes de poder y la cultura del pelotazo. En conjunto, sostiene Ortells, las novelas de Torrent forman un gran retablo de la sociedad valenciana, desde la posguerra hasta el siglo XXI.

Noticias relacionadas

Entre los documentos incorporados al libro figura la carta con la que el escritor renunció a la distinción de la Generalitat. Torrent la devolvió en protesta por lo que consideraba un ataque al valenciano a través de la ley de libertad educativa impulsada por el conseller José Antonio Rovira. La decisión encaja con la imagen de un autor que ha hecho de la independencia y la libertad de criterio una parte esencial de su identidad pública.