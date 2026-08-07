La Filmoteca d'Estiu proyectará 'Aguirre, la cólera de Dios' dentro del ciclo 'Un río de cine'

La Filmoteca d'Estiu proyecta el 9 de agosto, a las 22.30 horas, la película 'Aguirre, la cólera de Dios' (1972), del cineasta alemán Werner Herzog.

La sesión se enmarca en el ciclo 'Un río de cine', que reúne títulos que transcurren en entornos fluviales en homenaje al espacio a los jardines del Palau de la Música de València, espacio que acoge las proyecciones del programa desde el año 2000.

Protagonizada por Klaus Kinski, Helena Rojo, Del Negro, Ruy Guerra, Peter Berling y Cecilia Rivera, la producción está ambienta en el Perú de 1560 y narra la historia del conquistador español Lope de Aguirre, que se subleva contra su capitán e inicia la búsqueda de El Dorado al frente de una expedición a través de la selva amazónica.

Rodada en localizaciones de la selva amazónica, 'Aguirre, la cólera de Dios' es una de las obras más reconocidas de la filmografía de Werner Hergoz y una de las colaboraciones más destacadas entre el director alemán y el actor Klaus Kinski. La película aborda cuestiones relacionadas con la conquista, el poder y la ambición a través de la figura de Lope de Aguirre.

Como en ediciones anteriores, las sesiones se abrirán con un montaje de imágenes pertenecientes a la colección de cine aficionado y familiar de la Filmoteca Valenciana.

En esta ocasión, y en consonancia con el ciclo temático 'Un río de cine', la selección está dedicada a los ríos valencianos e incluye imágenes del Turia, el Júcar y el Segura que algunos aficionados tomaron con sus cámaras de 9'5 y súper 8 milímetros.

Estas proyecciones contribuyen a difundir una de las principales misiones de la Filmoteca Valenciana: la salvaguarda del patrimonio audiovisual valenciano y de la memoria colectiva.

Las proyecciones de la Filmoteca d'Estiu se celebran de lunes a domingo, excepto los miércoles. Las sesiones se inician a las 22.30 horas y la apertura del recinto, taquilla y el servicio de bar tiene lugar a las 21.30 horas.

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La programación completa y la venta anticipada de entradas están disponibles en la página web del IVC.