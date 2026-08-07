La Fira Trovam presenta la programació artística amb concerts de tres bandes afectades per la dana
Les entrades per als concerts de Rumores, Bajo 79 i Malditas Gaviotas el 5 de setemrbre al Loco Club estan ja a la venda per 3 euros amb consumició inclosa
La Fira Valenciana de la Música Trovam presentarà públicament el seu cartell artístic el dissabte 5 de setembre al Loco Club de la ciutat de València. L’acte estarà protagonitzat per tres formacions que van patir els efectes de la dana d’octubre de 2024 i que han format part del projecte Cànter per a la reactivació del sector musical: Rumores, Bajo 79 i Malditas Gaviotas. Posteriorment, hi haurà una sessió de discjòqueis amb la col·laboració de les agències Plaga Indie i LA EX en una de les seues conegudes festes MVP. Les entrades ja estan a la venda en Vivaticket per 3 euros (més despeses de gestió) amb una consumició inclosa.
D’esta manera, el públic podrà conéixer tres artistes emergents del panorama valencià. Rumores fa servir en les seues composicions elements vintage (els jocs vocals del doo-wop), moderns (el pop de sintetitzadors) i experimentals. D’altra banda, Bajo 79 alterna el pop-rock clàssic i l’indie actual amb referències a Andrés Calamaro, Amaral o Viva Suecia. Per la seua part, Malditas Gaviotas també aposten per l’indie, el pop i el rock amb influències de grups com Carolina Durante, Niña Polaca o La La Love You
S’ha de recordar que enguany el projecte Cànter s’ha centrat en l’acceleració de quinze propostes musicals damnificades per les inundacions. Així, les bandes han pogut assistir a sessions formatives a càrrec d’especialistes en les diverses facetes de la indústria musical, han rebut una mentoria individualitzada i, finalment, han sigut seleccionades per a tocar en escenaris de tota la Comunitat Valenciana. Cànter ha sigut desenvolupat per la Valencian Music Office amb el suport del Ministeri de Cultura.
La programació artística del Trovam
La Fira Valenciana de la Música celebrarà la catorzena edició entre el dijous 12 i el dissabte 14 de novembre a Castelló. La programació artística inclou més de 40 actuacions en diversos escenaris de la capital de la Plana Alta. Així, el Trovam és l’espai per on passen bona part de les gires d’artistes valencians, estatals i internacionals. A més, el cartell incorpora les principals novetats de la cultura autòctona, com són els casos de l’estrena en primícia del nou espectacle de Pep Gimeno “Botifarra”, Terra de Guapes de Sandra Monfort o Llum de Noelia Llorens “Titana”, així com els directes de Perfecto Miserable, Romàntic Dimoni i Quinto. D’altra banda, cal destacar la presència de formacions estatals com Depresión Sonora, Repion, Rebrote, Cervatana, La Perra Blanco i Toundra.
L’organització del Trovam també aposta per mostrar la diversitat de gèneres del mapa musical valencià. Per este motiu, la programació integra pop (AnimalPersona, Brilla Carmen); rock i indie (Bernal, Desert Vipers, Momo, Nadia Sheikh, Palo Domado, Sanspok); rap i música urbana (Arre-A.K., La Xica); electrònica (Saurí, Abraxas i Hugo Mas); cançó d’autor (Feliu Ventura, Maria Faubel, Nacho Casado, Tomàs de los Santos), jazz (Sara Dowling) i música familiar (Ramonets).
Finalment, la Fira també és un aparador per a intèrprets arribats des d’altres punts de l’Estat: País Basc (Hofe); Navarra (Kiliki, Rüdiger); Catalunya (Brighton 64, Les Testarudes, OKDW, Paco Pecado, Paula Peso); Castella i Lleó (Dulzaro); Madrid (Amor Líquido, Anaut, VVV [Trippin’You]); i les Illes Balears (Negre). Enguany, al Trovam també hi actuarà la xilena Cancamusa.
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