Medusa Festival 2026: el espectáculo de drones y fuegos artificiales que promete eclipsar incluso a Tiësto y Carl Cox este agosto en Cullera

Quedan apenas unos días para que la Playa de Cullera vuelva a convertirse en uno de los grandes epicentros europeos de la música electrónica. Del 13 al 17 de agosto, Medusa Festival celebrará su duodécima edición con un cartel repleto de estrellas internacionales, ocho escenarios simultáneos y una producción que aspira a volver a sorprender a los miles de asistentes que llegarán desde España y otros países.

Sin embargo, este año hay un elemento que está generando tanta expectación como los propios headliners. No se trata de Tiësto, Carl Cox o Dimitri Vegas, sino del gran espectáculo audiovisual que abrirá cada una de las tres noches principales del festival.

Un espectáculo con 250 drones y fuegos artificiales

Las ceremonias de apertura se han convertido en una de las señas de identidad de Medusa. En esta edición volverán a combinar narración, música, efectos visuales y un espectáculo de 250 drones sincronizados que volarán a unos 120 metros de altura, acompañados por un gran despliegue de fuegos artificiales y una producción audiovisual diseñada específicamente para el evento.

Cada ceremonia contará una historia diferente inspirada en la cultura dance y, según la organización, incorporará varias sorpresas que permanecerán en secreto hasta el momento de su estreno. Las tres opening ceremonies tendrán lugar a medianoche los días 14, 15 y 16 de agosto, convirtiéndose en uno de los momentos más compartidos en redes sociales por los asistentes.

Más de 150 DJs en ocho escenarios

Más allá del espectáculo visual, Medusa volverá a reunir a algunos de los nombres más importantes de la escena electrónica internacional.

Por Cullera pasarán artistas como Carl Cox, Tiësto, James Hype, Dimitri Vegas, HUGEL, Marco Carola, Miss Monique, Mau P, Adam Beyer, Franky Rizardo, Alok, Oliver Heldens, Fatima Hajji, Wade, Nic Fanciulli, Andrés Campo y muchos otros referentes de la música electrónica actual.

En total, el festival contará con más de 150 DJs distribuidos en ocho escenarios, dentro de un recinto de cerca de 300.000 metros cuadrados ambientado este año bajo la temática APSARAS, inspirada en la mitología hindú y budista. El espacio dispondrá además de zonas de acampada, área para autocaravanas y bungalows para quienes deseen alojarse dentro del propio recinto.

Un festival que espera reunir a 180.000 personas

La organización prevé una asistencia cercana a las 180.000 personas, una cifra que consolidaría a Medusa como uno de los mayores festivales de música electrónica de España y uno de los eventos culturales más multitudinarios del verano en la Comunitat Valenciana.

Durante el último año, además, el festival ha recibido varios reconocimientos del sector. Entre ellos figuran el premio al Mejor Festival de España en los Premios Nacionales de la Música Electrónica - Vicious Music Awards y un galardón en los Iberian Festival Awards por su creatividad escenográfica.

Última jornada del Festival Medusa 2025 / Ana de los Ángeles

Entradas para Medusa Festival 2026

Las entradas continúan disponibles a través de la web oficial del festival. La organización mantiene distintos tipos de acceso, desde entradas de día hasta abonos para las jornadas principales, con acceso a todos los escenarios. Según informa Medusa, el precio de la entrada diaria parte de 62 euros, mientras que el abono para las tres jornadas principales ronda los 100 euros.

Con una combinación de grandes artistas internacionales, una cuidada producción escénica y un espectáculo de drones que ya se ha convertido en una de sus imágenes más reconocibles, Medusa afronta una nueva edición con el objetivo de volver a situar a Cullera entre las grandes capitales europeas de la música electrónica durante el mes de agosto.