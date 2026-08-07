Las vacaciones más desconcertantes de los Jonas Brothers en la Marina Alta: "¿Por qué todo el mundo era holandés?"

«La casa era increíble». Así comienza Nick Jonas el relato de las vacaciones que pasó junto a su hermano Joe y parte de su familia en la Marina Alta. La estancia de los de los célebres Jonas Brothers fue, según repiten varias veces los músicos, una experiencia extraordinaria. Sin embargo, hubo algo que terminó desconcertándolos: prácticamente todas las personas con las que trataron durante aquellos días eran neerlandesas. “Parecía un capítulo de Black Mirror”, aseguran.

La popular banda norteamericana ha reconstruido el viaje en los primeros minutos del episodio Brothers Only de su pódcast Hey Jonas!. Nick acababa de aterrizar después de un largo vuelo desde India cuando explicó que aquel desplazamiento se había producido justo después de «las vacaciones de Joe y mías en España». A partir de ahí, la conversación deriva hacia una sucesión de encuentros que ellos mismos comparan, entre bromas, con una escena de ciencia ficción.

Los cantantes hablan de «un pequeño pueblo a las afueras de Valencia» y añaden que el lugar es conocido por la paella. No obstante, Joe Jonas publicó durante la estancia varias imágenes de sus salidas en barco en las que podía reconocerse el Cap de la Nau o bebiendo vino entre las vides de moscatel de un riurau, lo que permitió localizar su destino en la Marina Alta.

Todos neerlandeses

Los hermanos se alojaron en una vivienda alquilada para pasar unos días con sus padres, sus hijos y otros acompañantes. Nick recuerda que el alojamiento era espectacular, pero también que desde su llegada comenzó a repetirse una coincidencia que inicialmente les provocó cierta confusión.

Primero explican que el propietario de la casa era neerlandés. Después precisan, corrigiéndose mutuamente, que la mujer con la que habían tratado no era realmente la propietaria, sino la encargada de gestionar el alojamiento. Ella también era neerlandesa. Su marido, contratado para cocinar para la familia durante las vacaciones, procedía igualmente de los Países Bajos.

La conversación incluso se detiene durante unos segundos en la diferencia entre decir que alguien es «de Holanda» o definirlo como «neerlandés». Uno de los hermanos se disculpa por si ha utilizado una expresión incorrecta, antes de que todos vuelvan a la conclusión que guía el relato: «Todo el mundo era holandés».

Lo que podía parecer una casualidad dentro de la casa comenzó a resultarles más llamativo cuando salieron a recorrer los alrededores. Joe cuenta que caminó hasta la farmacia del pueblo y descubrió que las personas que la atendían también eran neerlandesas. Después entró en una tienda de carne y queso y volvió a ocurrir lo mismo.

«Estamos en un pueblo español», insiste uno de ellos. «Bueno, ahora es un pueblo holandés», responde otro, siguiendo la broma. La acumulación de encuentros provocó que compararan la experiencia con un episodio de Black Mirror: cada vez que entraban en un establecimiento o conocían a alguien nuevo, volvían a encontrarse con la misma nacionalidad.

"¿Cuál es la razón?"

La sorpresa de los músicos se explica en parte por la realidad demográfica de la Marina Alta, la comarca valenciana con mayor proporción de población extranjera. En municipios como el Poble Nou de Benitatxell, Llíber, Alcalalí, Teulada, Murla o Calp, más de la mitad de los habitantes tiene una nacionalidad distinta de la española. En Xàbia el porcentaje se acerca también a la mitad de la población, con una presencia especialmente consolidada de residentes procedentes del centro y el norte de Europa.

Los Jonas Brothers dejan claro que el comentario no es una crítica hacia las personas que los atendieron. «Fue increíble», aseguran sobre las vacaciones y la atención recibida. Su sorpresa procedía del contraste entre el viaje que imaginaban realizar y el ambiente que encontraron al llegar.

«Era una experiencia fantástica, pero te sacaba un poco de la sensación de estar en España», explica Nick. Más que una reflexión elaborada sobre el turismo o la presencia de residentes extranjeros, lo que aparece en el pódcast es la perplejidad de unos visitantes que habían llegado buscando un pequeño municipio mediterráneo y terminaron preguntándose por qué buena parte de las personas de su entorno procedían de los Países Bajos.

Los músicos no se quedaron con la duda. Según cuentan, preguntaron a varias personas cuál era el motivo de que aquel «pequeño pueblo de playa español» tuviera tanta población neerlandesa. Las respuestas tampoco consiguieron aclararles demasiado la situación.

«Les preguntamos: “¿Cuál es la razón?”», recuerda Nick. La explicación que recibieron fue que existía un vuelo que llevaba directamente hasta la zona. «Simplemente hay un vuelo que te trae aquí», les respondieron. La contestación les pareció insuficiente y provocó una nueva ronda de bromas: «¿Qué significa eso? Fue una locura». Para Nick y Joe Jonas, que esperaban pasar unos días entre paellas, mar y ambiente español, la dimensión de esa presencia fue una de las grandes sorpresas del viaje.

La celebración el Mundial

Las vacaciones coincidieron además con la final del Mundial ganada por España. Los músicos siguieron el partido en la casa junto a sus padres, mientras los niños ya dormían. Lo primero que les llamó la atención fue el silencio que se apoderó de las calles durante el encuentro.

Nick habla de una especie de «silencio mágico» en todo el municipio mientras se disputaba la final. Tras la victoria, el ambiente cambió de golpe. Primero escucharon una bocina aislada. Después llegaron muchas más, acompañadas de coches, petardos y fuegos artificiales.

La celebración se prolongó, según su relato, hasta las cuatro o las cinco de la madrugada. Los hermanos enseñan durante la grabación unas imágenes de aquella noche y califican el estruendo, entre risas, como «la peor pesadilla de un perro». Pese al ruido y a que los niños estaban durmiendo, recuerdan el momento como algo «increíble».

La escapada terminó con Nick viajando a India junto a su esposa, Priyanka Chopra, y su hija Malti Marie, mientras Joe continuaba con sus propios compromisos. Cabe recordar que Priyanka Chopra ya pasó varias semanas en la Comunitat Valenciana en 2021 durante el rodaje de Citadel, la serie de acción de Amazon que coprotagonizó junto a Richard Madden.

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Durante aquella estancia, Chopra compartió numerosas imágenes de sus recorridos por la ciudad y la costa. Paseó junto a su madre por la playa de las Arenas y el barrio del Carmen, visitó la Catedral y navegó frente al puerto de València. También se desplazó hasta Benidorm para practicar buceo junto a parte del equipo de la serie, una excursión en la que coincidió con Frankie Jonas, el hermano menor de Nick y Joe. La actriz ya conocía, por tanto, algunos de los principales paisajes del litoral valenciano antes de estas vacaciones familiares en Xàbia.