Hay algo en el verano que nos hace bajar la guardia, no sé si será por el calor, las vacaciones que se acercan, o la sensación absolutamente engañosa de que durante julio y agosto los problemas pueden esperar hasta septiembre…

En verano vestimos de blanco, cenamos más tarde, bebemos en terrazas, escuchamos música, y hacemos planes un martes que en noviembre nos habrían parecido una temeridad. Personalmente, me gusta esa versión algo más ligera de nosotros mismos, porque bastante complicada es ya la vida como para no aprovechar cualquier excusa para celebrarla.

Precisamente vestidos de blanco acudimos esta semana a la primera Fiesta de Verano del Mercado de Colón, un lugar al que, como saben ustedes, tengo especial cariño y donde siempre termino encontrándome con alguien conocido.

Baldassare Castiglione hablaba en "El cortesano" de la sprezzatura, esa maravillosa capacidad italiana de hacer las cosas con aparente despreocupación. Eso fue precisamente lo que vi en la fiesta, una cierta indolencia mezclada con una muy veraniega despreocupación por el mundanal ruido.

José Manuel Manglano, presidente de la Asociación de Mercaderes, ejerció de anfitrión reivindicando el Mercado como lugar de encuentro, algo que me parece totalmente acertado porque si existe un edificio donde puedes desayunar, comprar unas gambas, comer con amigos, tomarte una horchata, o terminar bebiendo una copa con amigos, es ese.

Gracias a la magnífica organización (como siempre) de Ángela Valero de Palma, nos reunimos allí un grupo de personas, siempre felices de poder degustar las maravillas que tienen en el mercado. Quiero destacar la excepcional piña de Aurelio Comes (creo que no he tomado una tan rica en mi vida), y las espectaculares ostras y gambas de Dénia de Luis Lázaro, de Martín y Mary.

Allí estuvieron Jose Ortiz, Kika Morató, Anabel Navas, Pepo López, Juan Falcó, Esther Gimeno, Loli y Salva Casani, Nereida Riera, Vicente Gil, Laura Fitera, Julián Carazo, Sisco Estellés, Pedro García Mocholí, Vicente Espert, Miguel Angel Pastor, Paula Bueno y Marta Ferrando.

De las ostras pasamos esta semana al pastrami. Debo confesar que es pensar en pastrami, y mi mente me lleva de inmediato a Nueva York, a los enormes bocadillos de Katz’s Delicatessen y a la película "Cuando Harry encontró a Sally" (probablemente sea uno de los pocos alimentos del mundo que tiene una escena cinematográfica universalmente asociada…).

En Pope Deli, Juan Sancho preparó un menú especial para los miembros de la asociación gastronómica La Cuchara de Plata, con el pastrami como absoluto protagonista.

Allí estuvieron Ignacio Ballester, Lluís Bertomeu, Antonio Puebla, Fernando Aliño, Argimiro Aguilar, Carlos Ferrer, Héctor Marín, Julio Simón, Epifanio de Viñaspre, Borja Monzó, Juan Antonio González, Andrés Peralta y Estanislao Puig.

Sancho contó precisamente los orígenes del pastrami en Nueva York, que llegó con la inmigración judía procedente de Europa del Este y terminó convertido en todo un símbolo neoyorquino. Como no podía ser de otra forma, la velada terminó con una cata de la ginebra valenciana San Andrés dirigida por Andrés Peraita, y servida en gin tonics.

Termino hoy con otra celebración bastante distinta, la celebración del santo de mi querida Carmen de Rosa. Si hay alguien que sabe reunir mundos diferentes alrededor de una mesa es Carmen.

Presidenta del Ateneo Mercantil, vinculada a las Vicentinas, a la Orden del Querer Saber, y a tantas otras cosas que sospecho que su agenda debe necesitar algún tipo de inteligencia artificial para poder sobrevivir, consiguió reunir a casi cincuenta personas entre familia, amigas de toda la vida y personas procedentes de todos esos universos por los que se mueve.

Estaba guapísima con un vestido vintage en tonos dorados confeccionado por Amado Ortells, que también estaba allí junto a Esteban Rodríguez. Radiante de felicidad, disfrutó muchísimo de la velada junto a, como no podía ser de otra forma, su hermano Fernando de Rosa con su mujer Asun Palop.

También por allí estuvieron Eva Marcellán, Ángela Pla, María José García, Luciana Brito, Laura Fitera, Begoña Clérigues, Paz Olmos, María José Llorens, Blanca Fitera, Ana Joudí o Inmaculada Sobrino.

Hubo maravillosos regalos, un estupendo catering de Grupo El Alto y, sobre todo, música. Carmen había contratado un grupo que tocó canciones de los años ochenta y aquello terminó como tenía que terminar, todos bailando.

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El verano acabará pasando, como pasan casi todas las cosas buenas, pero mientras dure pienso seguir aprovechando cualquier excusa razonable para sentarme alrededor de una mesa, encontrarme con gente que quiero, comer bien, hablar mucho y bailar cuando toque. Ya tendremos septiembre para volver a preocuparnos por todo…