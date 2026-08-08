El Centre del Carme reforça a l’agost la programació familiar amb tallers, visites i activitats per a bebés
El CCCC adapta la seua oferta educativa a les vacances d’estiu amb propostes diàries per a tots els públics i s’incorpora a la xarxa municipal de refugis climàtics
El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) organitza este agost un programa especial de visites i tallers per a acostar les seues exposicions a les famílies i al públic intergeneracional. La seu del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) ha adaptat el seu programa d’Educació i Mediació a les vacances d’estiu, amb activitats diàries per a tots els públics, que reforcen l’atenció a la primera infància i busquen dinamitzar l’activitat cultural a la ciutat.
El director gerent del CMCV, Nicolás Bugeda, ha assenyalat que l’oferta cultural del Centre del Carme «no sols no es para a l’estiu, amb un programa específic de cinema, sinó que, a més, s’intensifica estos mesos per a atendre especialment el públic familiar, de manera que el museu és també a l’agost un espai de trobada i divulgació de la cultura contemporània per a la ciutadania».
De dimarts a diumenge, en horaris de matí i vesprada, el CCCC ofereix visites dialogades i tallers creatius al voltant de les seues exposicions, entre els quals destaquen el taller ‘Com a casa’, en el marc de l’exposició ‘Breu història d’una passió. Col·lecció Avelino Marín’, i el taller de cançons de bressol per a bebés de 0 a 3 anys, dins de la mostra ‘Teatre Magnètic’, de Pablo Helguera.
També destaquen, per l’alta demanda entre el públic, les visites guiades al conjunt monumental de l’antic convent del Carme, reconegut com a Monument Històric Artístic Nacional i Bé d’Interés Cultural.
Així mateix, el director gerent del Consorci de Museus ha recordat que el Centre del Carme s’ha unit a la xarxa municipal de refugis climàtics «per a donar resposta a una necessitat d’urgència social i garantir el gaudi de la cultura de manera saludable i accessible per a tots els públics».
D’esta manera, el CCCC, a més del seu programa cultural en un entorn climatitzat, ofereix sales de descans accessibles amb aire condicionat i fonts d’aigua, a més de connexió wifi.
Cançons de bressol per a bebés, tallers intergeneracionals i visites dialogades
Per a les famílies amb bebés de 0 a 3 anys, l’equip d’Educació i Mediació del Consorci de Museus, en col·laboració amb el col·lectiu Pedagogías Invisibles, proposa ‘Cançons de bressol que hipnotitzen’, un taller sensorial emmarcat en l’exposició ‘Teatre Magnètic’, de Pablo Helguera.
En este taller, que es desenvolupa entre setmana, els més menuts es deixen portar pel poder hipnòtic de les cançons de bressol mentre experimenten amb ritmes i dinàmiques en un espai lúdic. Esta activitat se suma a l’‘Espai de Teles’, un espai obert de manera permanent on els bebés recorren un escenari segur amb formes polièdriques que els convida a sentir i descobrir els volums.
Per al públic adult, també entre setmana, ‘Com a casa’ convida els participants a sentir-se així mentre recorren l’exposició de la col·lecció d’Avelino Marín, formada per obres amb les quals els seus propietaris conviuen cada dia a casa. La mostra, que s’exhibeix recreant les diferents estances, és el punt de partida d’un taller per a reflexionar sobre l’hospitalitat a través de l’art.
De dimarts a divendres, l’equip de mediació ofereix visites guiades a les mostres ‘Verse expuest_’, de Rocío Garriga, i la col·lectiva ‘Memòries del sòl’.
Durant el cap de setmana i en el context de l’exposició de Pablo Helguera, el públic intergeneracional aprendrà a evadir-se del soroll exterior i recuperar l’atenció amb les ‘Estratègies antimareig’, un taller per a totes les edats, des de xiquets fins a persones majors, en què es proposa connectar amb l’entorn i amb les persones que ens envolten per a gaudir de l’«ací i ara» d’una manera divertida.
Estes activitats se sumen al cicle ‘CCCCinema d’Estiu. Embriagats d’Humor. Amèrica i la comèdia’, que se celebra al claustre gòtic cada nit d’agost, a les 22.00 hores, de dimarts a diumenge.
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