La cornada de Jordi Pérez pone el foco en el Perú taurino: "Solo el 30 % de las plazas de toros tiene enfermería"

La grave cornada en el cuello sufrida por Jordi Pérez 'El Niño de las Monjas' en Perú ha reabierto el debate sobre las carencias sanitarias de algunos festejos taurinos celebrados en pequeñas localidades del interior del país.

César Baltazar, cirujano taurino de la plaza de Acho, miembro del Capítulo Peruano de Cirugía Taurina y médico que operó al torero de Carlet en Lima tras hacer un primera atención por videollamada, advierte en una entrevista con Levante-EMV de que "solo el 30 % tiene enfermería quirúrgica preparada para atender percances graves y están siendo dirigidas o apoyadas por miembros del Capítulo Peruano de Cirugía Taurina", señala Baltazar, quien reclama una aplicación más estricta de las medidas sanitarias en los festejos.

Según explica, el Capítulo de Cirugía Taurina ha solicitado a las administraciones que garanticen la presencia de profesionales capacitados en este tipo de eventos. Sin embargo, sostiene que el grado de cumplimiento continúa siendo insuficiente: "Las municipalidades (gobierno local) se encargan de verificar las enfermerías, pero, en realidad, muy pocas hacen respetar estas exigencias, salvo algunas excepciones", afirma el doctor.

El torero Jordi Pérez 'El Niño de las Monjas' y el cirujano César Baltazar, en el hospital de Perú. / Levante EMV

La situación resulta especialmente delicada en las plazas alejadas de los grandes centros hospitalarios, como ocurrió en la plaza de toros Monte Carmelo, en Huallanca (Perú).

"Intervenir con una videollamada"

Ante estas circunstancias, Baltazar explica que los integrantes del Capítulo prestan apoyo a distancia para orientar a los sanitarios que se encuentran junto al torero: "Cuando el festejo está a varias horas, atienden al herido como a cualquier paciente. El Capítulo suele intervenir mediante una videollamada y, de esa forma, tratamos de resolver el problema", indica.

El cirujano considera que una de las principales debilidades del sistema es la ausencia de un organismo que asuma la responsabilidad de supervisar las condiciones sanitarias en todas las plazas: "No existe un ente que asuma esa responsabilidad", lamenta Baltazar.

A su juicio, el caso de 'El Niño de las Monjas' ha provocado una reacción en algunas administraciones locales y ha aumentado la preocupación por las consecuencias que podría tener la falta de medios ante una cornada grave: "A raíz del caso de Jordi Pérez, algunas municipalidades están poniendo las barbas en remojo", sostiene.

Baltazar también pide una mayor implicación de los sindicatos de toreros de Perú para exigir que los festejos no se celebren sin unos servicios médicos mínimos: "Los sindicatos de toreros del Perú deberían ser más responsables y actuar como veedores para que las enfermerías o los servicios médicos se implementen en todas las plazas de provincias", reclama.

Las plazas de Lima, equipadas

La situación es diferente en las principales plazas de Lima: "Aquí, en Lima, las tres plazas -Acho, La Herradura de Cieneguilla y La Esperanza- tienen servicios médicos operativos y salas quirúrgicas en las que podemos resolver allí mismo la intervención", explica.

El especialista insiste en que la rapidez de la asistencia es determinante en los percances taurinos, especialmente cuando las cornadas afectan a zonas como el cuello, el tórax o el abdomen. Por ello, reclama que la existencia de personal especializado, una enfermería equipada, una ambulancia y un protocolo de evacuación deje de depender de la voluntad de cada municipio.