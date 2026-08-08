La Generalitat se compromete a dar más espacio a Machado en Villa Amparo del previsto en el proyecto arquitectónico

La Generalitat se compromete a que Antonio Machado tenga en Villa Amparo una presencia mayor de la que aparece reflejada en el proyecto arquitectónico de rehabilitación del chalé de Rocafort. La documentación técnica, adelantada por Levante-EMV, plantea un recorrido de diez salas en la planta superior en el que solo una está dedicada expresamente a «la estancia de Antonio Machado y su familia». Las demás, y tal como confirmó el miércoles la conselleria de Cultura a este periódico, explican la evolución de la vivienda, sus materiales, sus propietarios, sus reformas y su transformación en restaurante.

Ante las dudas suscitadas por ese planteamiento, Cultura aclara ahora que esa distribución no constituye el reparto definitivo de los espacios. Según el departamento autonómico, el proyecto actual es «un proyecto de rehabilitación arquitectónica y conservación patrimonial» destinado a recuperar y consolidar el inmueble y sus jardines como contenedor cultural. La ubicación de contenidos que figura en la documentación responde a «una hipótesis funcional necesaria para justificar las intervenciones de rehabilitación», pero no es definitiva.

Será el futuro proyecto museológico y museográfico, todavía pendiente, el que fije los contenidos, el relato interpretativo y el uso definitivo de las estancias. Y Cultura introduce un compromiso concreto: «el reconocimiento a Antonio Machado en Villa Amparo no quedará limitado a una sola estancia». La conselleria recalca que el proyecto arquitectónico «no condiciona ni limita» esa decisión y asegura que la siguiente fase garantizará que el poeta tenga «la presencia y el espacio que merece dentro del conjunto».

La aclaración modifica así la imagen que deja la documentación, que concibe la planta superior prácticamente como un museo de la propia casa. Las salas se reparten entre la recepción, el antiguo dormitorio principal, el mirador, la evolución de Rocafort y la familia Báguena Garcés, el paso de la casa de labranza al chalé con jardín, la construcción de 1926 y materiales como el mosaico Nolla o el azulejo valenciano, la ampliación de la parcela, la etapa como restaurante y el estado actual y futuro del inmueble. Solo la sala 10 se vincula directamente con Machado, precisamente en el dormitorio que ocupó durante su residencia en Rocafort.

"¿Qué daño les ha hecho?"

Ese reparto había provocado ya las críticas de la Asociación Cultural La Pedrera, que considera insuficiente reducir el relato machadiano a una sola estancia y reclama que Villa Amparo aspire a convertirse en un espacio de referencia sobre el poeta y la memoria democrática. El colectivo pide además que la definición del centro se abra a la participación de entidades y vecinos de Rocafort.

A esas críticas se suma la diputada socialista Mercedes Caballero, que acusa al PP de «orillar» a Machado y prepara una iniciativa parlamentaria para reclamar un contenido memorialista mucho más amplio. Su propuesta es que el poeta sea «la figura principal de toda la villa», con espacios dedicados a su obra, su vida y su etapa en Rocafort, y que el resto del inmueble funcione también como centro de encuentro, formación y actividades relacionadas con la memoria democrática.

Caballero considera que el edificio debería servir asimismo para homenajear a víctimas y supervivientes de la dictadura y dar cabida a los colectivos memorialistas. A su juicio, la conselleria competente en memoria democrática tendría que participar en la definición de los usos junto a Patrimonio. La parlamentaria enmarca la discusión en su crítica a la política del Consell tras la desaparición del Institut Valencià de la Memòria y su sustitución por la denominada Casa de la Concordia.

«¿Qué daño les ha hecho Machado?», se pregunta la diputada, que reivindica al escritor como «una figura universal» sobre la que, sostiene, existía un amplio consenso. Caballero anuncia que presentará una proposición para que la cuestión se debata en Les Corts.

Relevancia histórica

Villa Amparo debe buena parte de su relevancia histórica a los cerca de quince meses que Machado pasó allí durante la Guerra Civil. La vivienda fue su residencia, lugar de trabajo y refugio familiar entre finales de 1936 y 1938, pero también un punto de encuentro de la vida intelectual de la València republicana. Por sus habitaciones y jardines pasaron León Felipe, Rafael Alberti, María Teresa León, María Zambrano, José Bergamín, Ramón Gaya, Juan Gil-Albert, Octavio Paz o Tristán Tzara.

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La rehabilitación cuenta con una inversión de 1,77 millones de euros y un plazo de ejecución de doce meses. Las obras deben comenzar en septiembre. La actuación recuperará los elementos arquitectónicos y decorativos, mejorará la accesibilidad, restaurará los jardines y eliminará construcciones añadidas durante la etapa hostelera. La planta baja tendrá recepción, salas para exposiciones, talleres y proyecciones y una sala de conferencias y lectura.