Los grandes monasterios culturales de València vuelven a pedir cuidados

Siglos de historia no terminan con una restauración. San Miguel de los Reyes y el antiguo convento del Carme, dos de los grandes conjuntos monásticos de València reconvertidos en destacados equipamientos culturales, afrontan nuevas actuaciones para mantener edificios monumentales sometidos a un uso intensivo. San Miguel de los Reyes concentra la intervención de mayor alcance.

La conselleria de Cultura ha sacado a contratación el mantenimiento integral durante tres años del monasterio que alberga la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu por 2.667.357,57 euros, IVA incluido. El contrato abarca cubiertas, fachadas y carpinterías, además de climatización, electricidad, fontanería, ascensores, protección contra incendios, videovigilancia, redes informáticas y los depósitos de la biblioteca.

La licitación parte de una particularidad significativa. La Generalitat no incluye un diagnóstico cerrado de las patologías actuales. Será la adjudicataria la que deberá revisar el complejo y elaborar un inventario de su «estado real». A partir de esa radiografía tendrá que proponer las operaciones correctoras, ordenarlas por prioridad y valorarlas económicamente.

El pliego sí delimita los puntos que deberán quedar bajo vigilancia: cubiertas y terrazas, estanqueidad, canalones y desagües, paredes, revestimientos, carpinterías y redes de agua. Su inclusión no implica que todos presenten daños, pero sí señala los elementos sensibles que deberán ser inspeccionados.

La complejidad aumenta porque conservar San Miguel significa también proteger los fondos de la Biblioteca Valenciana. El pliego considera de «vital importancia» evitar variaciones bruscas de temperatura y humedad en los depósitos documentales. De ahí la atención a la climatización, el control ambiental, los sistemas contra incendios y los controles frente a hongos, insectos y otras plagas. El servicio contará además con atención de emergencias las 24 horas del día.

IMG_0982.JPG. Monasterio de San Miguel de los Reyes. muro derruido / LEV_020

El muro que lleva años esperando

Al mantenimiento cotidiano se suma una deuda patrimonial mucho más antigua: la restauración del muro histórico de San Miguel de los Reyes, que ha provocado reiteradas intervenciones del Síndic de Greuges durante más de una década.

Una parte del muro se desplomó en diciembre de 2016 y fue reconstruida con bloques de hormigón. La propia Conselleria consideró inadecuada aquella solución y defendió su recuperación con la técnica tradicional de tapia valenciana. En junio de 2019 se redactó un Proyecto Básico y de Ejecución para su consolidación y restauración.

En abril de 2024, sin embargo, el Síndic seguía reclamando que se acelerase la actuación. Era ya su séptima intervención sobre un asunto iniciado con una primera queja en octubre de 2013. El nuevo contrato de 2,67 millones no identifica expresamente aquel proyecto entre sus intervenciones, por lo que no permite afirmar que la restauración vaya a ejecutarse con cargo a esta licitación.

Valencia. Presentación a los medios la exposición 'Deconstruyendo la Abstracción. Pintura Valenciana (1970-2024)' en el Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC) de València. VLC / JM LOPEZ / LEV

El Carme, entre el calor y las obras

La situación del Centre del Carme es distinta, pero los últimos expedientes también dibujan un edificio necesitado de inversiones continuas. La Generalitat aprobó en junio una transferencia extraordinaria de 500.000 euros al Consorci de Museus para cubrir gastos de funcionamiento y mantenimiento del centro, elevando de 5,28 a 5,78 millones la aportación autonómica.

El Consorci había comunicado la necesidad de más recursos para afrontar su actividad y gastos extraordinarios de mantenimiento. La partida se destina al funcionamiento ordinario de un complejo de cerca de 15.000 metros cuadrados, con unos 5.000 dedicados a exposiciones, e incluye climatización, ascensores, fontanería y electricidad. No financia, sin embargo, las grandes obras de rehabilitación.

Estas tienen su principal frente en las salas Goerlich y Ferreres. La Conselleria adjudicó por 117.700,47 euros la redacción del proyecto, la dirección de obra y el seguimiento arqueológico de una intervención cuya ejecución se estima en 1,2 millones. El proyecto ya ha sido entregado a la Generalitat, pero todavía debe licitarse la obra y no existe un calendario cerrado para su inicio.

La necesidad de intervenir tiene una consecuencia visible cada verano. La principal sala de exposiciones permanece cerrada durante julio y agosto por las dificultades que provocan las altas temperaturas tanto para la conservación de las obras como para los visitantes. La medida se adoptó por primera vez en 2024 y se repite desde entonces a la espera de la rehabilitación.

La actuación prevé recuperar las cubiertas históricas concebidas por Luis Ferreres y Javier Goerlich, hoy ocultas bajo una capa de cemento, rehabilitar los lucernarios originales, mejorar la estanqueidad y el aislamiento térmico e instalar por primera vez una climatización adecuada. También contempla renovar pavimentos e intervenir sobre los restos arqueológicos de la sala Carlos Pérez para corregir problemas de humedad y deterioro y mejorar su conservación.

A esas obras pendientes se suman problemas inmediatos. Este año el Consorci tuvo que tramitar de urgencia la sustitución de una máquina enfriadora que daba servicio a la Sala Capitular, el Refectorio y el Dormitorio. Había sufrido una avería definitiva y ya no podía repararse porque el modelo estaba obsoleto y no existían repuestos. El contrato fue adjudicado por 84.458 euros.

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No fue una actuación aislada. En 2025 se contrataron nuevos equipos de climatización y ventilación y trabajos de pintura para el «mantenimiento y conservación de las salas de exposiciones», mientras en 2026 se ha licitado un nuevo servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la climatización. A todo ello se añade el Plan Director y Proyecto de Actividad encargado por la Dirección General de Patrimonio Cultural, destinado a estudiar el conjunto y ordenar sus futuras intervenciones.