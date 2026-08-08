El Roig Arena de València acoge el 10 de enero el aclamado tributo a Tina Turner 'Simply The Best'
La ganadora de 'Factor X Portugal', Kika Cardoso, encabeza este espectáculo que recrea la trayectoria de la icónica artista con música en directo y cuidada puesta en escena
La sala Auditorio Roig Arena de València acogerá el próximo 10 de enero uno de los tributos internacionales "más aclamados" dedicados a Tina Turner. Se trata de 'Simply The Best', un espectáculo protagonizado por Kika Cardoso, ganadora de 'Factor X Portugal', que rinde homenaje a la inconfundible voz, la energía y el legado de la mítica artista.
La propuesta ofrece una experiencia inmersiva que transporta al público por las diferentes etapas de la carrera de Tina Turner. Al frente del proyecto, Kika Cardoso interpreta con personalidad y respeto un repertorio que ha marcado a varias generaciones, acompañada por una banda de músicos de primer nivel, explica la organización en un comunicado.
El show combina música en directo, una cuidada puesta en escena, un potente diseño de iluminación y vídeo, coreografías inspiradas en los movimientos más icónicos de la artista y espectaculares cambios de vestuario.
Durante el espectáculo, sonarán algunos de los temas más emblemáticos de la artista, como 'What's Love Got to Do with It', 'Private Dancer' o 'I Don't Wanna Lose You', entre otros grandes clásicos que siguen formando parte de la historia del pop y el rock.
Kika Cardoso estará acompañada de Pedro Ricardo a la guitarra, Rodrigo Lino al saxofón, Renato Moreira al bajo, David Rato o João Rato en los teclados y David Sequeira en la batería.
Las entradas para el tributo a Tina Turner ya están a la venta en la web www.roigarena.com
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