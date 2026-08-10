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Cine en el Centre del Carme para alargar el eclipse

El museo proyectará el miércoles a las diez de la noche la película 'La pequeña tienda de los horrores', de Frank Oz, donde una planta carnívora cobra vida durante un eclipse solar

'La pequeña tienda de los horrores' (1986) se proyecta este miércoles en el Centre del Carme.

'La pequeña tienda de los horrores' (1986) se proyecta este miércoles en el Centre del Carme. / L-EMV

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Redacción Levante-EMV

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) proyectará el 12 de agosto la película ‘La pequeña tienda de los horrores’ (1986), una comedia en la que una planta carnívora cobra vida durante un eclipse solar, enmarcada en el ciclo ‘CCCCinema d’Estiu’.

A las 22.00 horas del 12 de agosto, una vez concluido el eclipse solar, el Cente del Carme proyecta ‘Little shop of horrors’ (1986), versión cinematográfica del musical basado en ‘La tienda de los horrores’ (1960) de Roger Corman.

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Dirigida por Frank Oz, la cinta narra la historia de un empleado de una floristería que compra una extraña planta durante un eclipse solar y descubre que se trata de una planta carnívora que se alimenta con sangre humana. Esta singular comedia está protagonizada por Rick Moranis, Ellen Green, Steve Martin, Jim Belushi y Bill Murray.

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