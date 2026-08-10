Medusa 2026 elige sus 12 sesiones imprescindibles para cuatro días de baile en Cullera

Medusa Festival ya tiene banda sonora, horarios y, sobre todo, una docena de citas marcadas en rojo para quienes quieran exprimir al máximo la gran fiesta electrónica del verano. Del 13 al 16 de agosto, la playa de Cullera volverá a convertirse en una gigantesca pista de baile con una programación que reúne a 150 DJ, nueve escenarios y cuatro jornadas de música, desde las primeras sesiones de la tarde hasta las seis de la madrugada.

Techno, house, EDM, trance, hard techno, hardstyle, hardcore, remember, bass music y sonidos urbanos convivirán durante cuatro días en una de las mayores concentraciones de cultura electrónica de España. Y dentro de un cartel de semejantes dimensiones, el propio festival pone el foco en doce actuaciones especialmente recomendables.

La primera llegará el jueves 13 de agosto a las 21.30 horas, con Andrés Campo, uno de los grandes nombres del techno español. El DJ y productor aragonés, formado en las cabinas de Coliseum y Florida 135, ha construido una trayectoria internacional sin renunciar a sus raíces. Su proyecto Alma Bakala recupera distintos sonidos de la electrónica española y los lleva a una lectura contemporánea.

El viernes 14 concentrará buena parte de los grandes reclamos. A las 20.00 horas, Fátima Hajji llevará a Cullera su particular combinación de techno contundente y ritmos de inspiración tribal. La salmantina, convertida en una de las grandes figuras femeninas de la escena techno internacional, ha pasado por festivales como Awakenings, Verknipt, Monegros y Time Warp.

Tres horas más tarde, a las 23.10, llegará uno de los nombres más reconocibles del melodic techno: Miss Monique. La artista ucraniana, famosa por su característica melena verde y por las sesiones que difundió a través de YouTube, se ha convertido en una estrella internacional del género y en una habitual de los grandes escenarios y clubes europeos.

A las 00.30 horas, ya entrada la madrugada, será el turno de HALŌ, una de las grandes novedades del cartel. El proyecto reúne a tres parejas fundamentales del progressive house y del EDM: Third Party, DubVision y Matisse & Sadko. Una superformación concebida como homenaje a la época dorada de los grandes sonidos melódicos de la electrónica y que ha pasado ya por citas internacionales como Ultra Miami.

La Playa de Cullera acoge una nueva edición del Medusa Festival entre el 13 y el 17 de agosto. / ED

La noche continuará con Vendex, a las 2.30 horas, uno de los personajes más enigmáticos del techno actual. El artista barcelonés actúa oculto tras una máscara inspirada en La Divina Comedia de Dante y construye sesiones de atmósfera oscura en las que confluyen dark techno, industrial, acid y hard techno. Su capacidad para mantener la tensión durante horas quedó demostrada recientemente con un set de ocho horas en Fabrik.

Carl Cox, el gran tótem del sábado

El sábado 15 tendrá uno de sus grandes momentos a las 21.30 horas, con Aarón Sevilla, una de las referencias actuales del afro house y el latin house. El DJ mexicano, ligado a la estética y cultura musical de Tulum, se ha convertido en uno de los nombres habituales de las grandes sesiones estivales y llevará a Cullera una propuesta más cálida y hedonista.

Pero la madrugada tendrá un nombre propio: Carl Cox. El británico, que actuará a las 3.00 horas, es uno de los grandes mitos vivos de la música electrónica. Pionero del techno y el house, protagonista durante años de la histórica residencia Music is Revolution en Space Ibiza y número uno mundial en los años noventa, Cox continúa siendo una referencia para varias generaciones de clubbers. Su presencia en Medusa será uno de los momentos centrales de esta edición.

Dos horas después, a las 5.00, llegará otra de las grandes novedades del festival: 4444 Four Of A Kind, la alianza entre Sub Zero Project y D-Block & S-te-Fan, cuatro nombres esenciales de la escena hardstyle. El nuevo cuarteto neerlandés ha unido fuerzas para crear una propuesta que ya ha comenzado a generar expectación internacional.

La jornada del sábado tendrá además una dosis adicional de velocidad con Adrián Mills, que desde las 2.00 horas protagonizará el takeover de 240 KM/H, una propuesta que recorre la tradición de la mákina, el trance y el techno a través de una fórmula de alta intensidad.

Tiësto regresa a Valencia dos décadas después

El domingo 16 llegará otro de los grandes acontecimientos de Medusa 2026. A las 21.30 horas, Tiësto regresará a tierras valencianas. Tijs Michiel Verwest, nacido en Breda en 1969, pertenece a la generación de artistas que consiguió sacar la música electrónica de los circuitos especializados y convertirla en un fenómeno global.

Su trayectoria está ligada especialmente al trance de los primeros años de la década de 2000 y a hitos como su actuación en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004. Su presencia en Cullera tendrá además un componente nostálgico para el público valenciano: su última actuación en Valencia se remonta a marzo de 2005.

A las 23.00 horas, el protagonismo pasará a Hugel, una de las figuras internacionales del actual auge del afro house y los sonidos latinos. El francés alcanzó una enorme repercusión con su reinterpretación de Bella Ciao y se ha consolidado posteriormente como uno de los principales impulsores de esta nueva corriente electrónica de vocación festiva.

Y cuando el festival encare sus últimas horas, llegará Sara Landry. La californiana, considerada una de las grandes sacerdotisas del hard techno contemporáneo, será la encargada de cerrar el festival a las 5.00 horas. Autodidacta y responsable de sus propias producciones, Landry alcanzó una dimensión internacional después de una sesión viral en Boiler Room y se ha convertido en uno de los grandes referentes del sonido más duro, rápido y oscuro.

Nueve escenarios para una radiografía de la electrónica actual

Las doce sesiones destacadas son únicamente una pequeña muestra de un cartel mucho más amplio. Medusa 2026 desplegará nueve escenarios en los que convivirán algunas de las principales corrientes de la música electrónica contemporánea.

El techno contará también con nombres como Adam Beyer, Ben Sims, Nic Fanciulli, Mita Gami, Yanamaste y Carlos Agraz. En house y tech house aparecen Marco Carola, James Hype, Mau P, Franky Rizardo, Wade, Chelina Manuhutu y Claudia León, mientras que el apartado EDM y mainstream incorpora a artistas como Alok, Dimitri Vegas, Oliver Heldens, Steve Aoki, Timmy Trumpet, Nervo y DJ Nano.

Valencia. VLC. Último día del Medusa Festival en Cullera / Ana De los Ángeles Martí / LEV

El capítulo más contundente estará representado por figuras del hard techno, hard groove y rave como Nico Moreno, Dyen, Holy Priest, Lucia Gea, Brenda Serna, Fantasm y Pawlowski. En hardstyle y hardcore, el cartel reúne a Angerfist, Mad Dog, D-Sturb, Rebelion, Wildstylez, Phuture Noize, Sound Rush, Partyraiser, Ophidian y N-Vitral, entre muchos otros.

También habrá espacio para la memoria electrónica con una potente representación remember, con nombres como Pastis y Buenri, DJ Marta, Javi Boss, Chumi DJ, Coqui Selection y Skudero.

De la nostalgia a la nueva generación

La programación se completa con ocho grandes stage takeovers: 240 KM/H, BRESH, La Resistencia, Masters of Hardcore, Rockola, Techno Flamenco, Universo Makina y Vértigo. Una fórmula que permite al festival ampliar todavía más su abanico musical y convertir sus escenarios en auténticos espacios temáticos.

Con esta combinación de leyendas, estrellas internacionales, nuevos talentos y escenas de culto, Medusa vuelve a plantearse como algo más que una sucesión de conciertos. Cullera se prepara para cuatro días en los que diferentes generaciones de aficionados compartirán espacio alrededor de una cultura musical que ha dejado de ser minoritaria para convertirse en uno de los grandes fenómenos de ocio y creación contemporáneos.

Durante cuatro jornadas, desde las cinco de la tarde hasta las seis de la mañana, la playa de Cullera será el punto de encuentro de miles de seguidores llegados de distintos puntos de España. Y entre los 150 artistas que ocuparán los nueve escenarios, estas doce sesiones aparecen ya como algunas de las coordenadas imprescindibles para no perderse el pulso de Medusa 2026.